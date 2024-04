Cennik Poczty Polskiej 2024 – podwyżki od kwietnia. Listy, kartki, polecone i za potwierdzeniem odbioru

W dniu 1 kwietnia 2024 wprowadzony został nowy „Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” Poczty Polskiej. Co się zmieniło? Które opłaty podrożały?

Nowy cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2024 r.

Nowy „Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” Poczty Polskiej – obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.



Podwyższeniu uległy ceny:



1) przesyłki listowej nierejestrowanej ekonomicznej i priorytetowej w formacie S, M i L,

- opłata za przesyłkę listową nierejestrowaną, w tym kartkę pocztową, nadaną również na poste restante w formacie S (do 500 g) wynosi teraz: 4,90 zł (ekonomiczna) albo 5,80 zł (priorytetowa);

- opłata za przesyłkę listową nierejestrowaną, nadaną również na poste restante w formacie M (do 1000 g) wynosi aktualnie: 5,60 zł (ekonomiczna) albo 6,40 zł (priorytetowa);

- opłata za przesyłkę listową nierejestrowaną, nadaną również na poste restante w formacie L (do 2000 g) wynosi obecnie: 8,20 zł (ekonomiczna) albo 9,00 zł (priorytetowa).

Opłata za kartkę pocztową pobierana jest odpowiednio jak za przesyłkę listową nierejestrowaną ekonomiczną lub priorytetową w formacie S.



2) przesyłki poleconej ekonomicznej i priorytetowej w formacie S i M,

- opłata za przesyłkę poleconą, nadaną również na poste restante w formacie S (do 500 g) wynosi aktualnie: 7,80 zł (ekonomiczna) albo 9,80 zł (priorytetowa);

- opłata za przesyłkę poleconą, nadaną również na poste restante w formacie M (do 1000 g) wynosi obecnie: 8,30 zł (ekonomiczna) albo 10,30 zł (priorytetowa);



3) przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w formacie S i M,

- opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej według właściwego formatu i kategorii wagowe przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością, nadaną również na poste restante w formacie S (do 500 g) wynosi teraz: 14,00 zł (ekonomiczna) albo 15,00 zł (priorytetowa);

- opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej według właściwego formatu i kategorii wagowe przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością, nadaną również na poste restante w formacie M (do 1000 g) wynosi teraz: 14,50 zł (ekonomiczna) albo 15,50 zł (priorytetowa);

- opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część wynosi 1 zł.



Ważne! Wartość przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością nie może być wyższa niż 70.000 zł.



4) potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej – od 1 kwietnia 2024 r. ta opłata wynosi 4 zł.

REKLAMA

Pozostałe opłaty ujęte w cenniku usług powszechnych nie ulegają zmianie.