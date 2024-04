Podatek od posiadania psa w 2024 roku - zostało mało czasu na zapłacenie tej daniny!

Podatek od posiadania psa trzeba opłacać do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku gdy podatnik staje się właścicielem pupila w trakcie roku kalendarzowego, wtedy daninę należy uiścić w ciągu 2 miesięcy od daty wejścia w posiadanie czworonoga. Warto mieć na uwadze, że nieuiszczenie podatku od psa może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność i odpowiedzialność, ale również pewne obowiązki prawne i finansowe. Jednym z nich jest podatek. W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty podatku od psa, który upływa z końcem kwietnia, przypomnijmy, kto musi go płacić, a kto nie? Ile wynosi stawka opłaty za psa w 2024 roku? Jakie dokładnie przepisy obowiązują?

Podatek od psa to opłata lokalna uregulowana w przepisach zawartych w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę pobiera się co od osób fizycznych posiadających psy, z pewnymi wyjątkami, określonymi przez ustawodawcę.

Podatek ten wprowadzany jest (lub nie) przez gminy. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych, a także finansowanie działań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Nie jest to podatek obligatoryjny na szczeblu krajowym, co oznacza, że jego stosowanie zależy od decyzji poszczególnych gmin.

Zasadniczo podatek od psa obowiązuje właścicieli psów mieszkających na terenie gminy, która wprowadziła tę opłatę. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych gminach mogą obowiązywać zwolnienia, na przykład dla osób niepełnosprawnych, hodowców psów rasowych czy psów służbowych.

Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dokładnie wskazuje, że opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wysokość opłaty za psa w 2024 roku

REKLAMA

Stawki podatku od psa są różne w zależności od gminy, gdyż to one ostatecznie mają prawo do decyzji w tym zakresie. Jednakże, w 2024 roku kwoty te nie mogą przekroczyć stawki maksymalnej, która została ustalona w wysokości 173,57 zł rocznie od jednego psa. Przypomnijmy, że w roku obecnym jest to stawka wynosząca 150,93 zł.

Wysokość stawki maksymalnej wynika z przepisów art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast stawkę maksymalnej opłaty za posiadania psa na rok 2024 wprowadziło obwieszczenie Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774). Zobacz artykuł: Stawki podatków i opłat lokalnych 2024 - tabele

Termin zapłaty podatku od psa

Co do zasady podatek od psa należy uiścić w terminie do końca kwietnia danego roku, warto jednak mieć na uwadze, że w praktyce o dokładnym terminie zapłaty tej daniny decyduje dana gmina. W związku z tym należy zorientować się jaki konkretnie termin obowiązuje na terenie gminy podatnika.

Przykładowo, zgodnie z komunikatem na stronie gminy, na terenie Gminy Miejskiej Koło wprowadza się opłatę od posiadania psów w 2024 roku w wysokości 42,00 zł rocznie od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.

Warto też zwrócić uwagę, że niektóre gminy podejmują uchwałę w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów, więc może się okazać, że opłaty nie będzie.

Sposób zapłaty daniny od psa

Procedury płatności podatku od psa również różnią się w zależności od gminy. W większości przypadków należy to potwierdzić w urzędzie gminy i dokonać płatności w wyznaczonym terminie, który najczęściej przypada na pierwsze miesiące roku. Niektóre gminy oferują możliwość płatności online lub poprzez przelew bankowy.

A zatem o dokładnym terminie płatności i formie płatności decydują same gminy i tam należy szukać szczegółowych informacji. Wróćmy do naszego przykładu, otóż uchwała z Łomży wskazuj, że wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać:

1) w punkcie bankowym zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Pl. Satry Rynek 14,

2) bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy.

Nieuiszczenie podatku od psa może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Warto pamiętać, że gminy mają prawo do kontroli, czy mieszkańcy płacą należny podatek. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązku, właściciel psa może zostać obciążony dodatkowymi opłatami.