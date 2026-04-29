Czy 1 i 3 maja trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]

Czy 1 i 3 maja to święta nakazane i trzeba iść do kościoła? Wiele osób się zdziwi. Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2026 roku to w sumie 9 dni w roku. Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.

Święta kościelne nakazane 2026

Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:

Świętego Józefa - 19 marca Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia

Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych.

Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed

Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Jakie są święta nakazane w 2026 roku?

Czy drugi dzień Wielkanocy w 2026 r. to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, nie. Oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

14 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie

Czy 1 i 3 maja trzeba iść do kościoła?

Nie, Międzynarodowe Święto Pracy nie stanowi święta nakazanego. Nie ma więc obowiązku uczestnictwa w tym dniu we mszy świętej. To samo dotyczy 3 maja czyli święta Konstytucji 3 maja. To święto państwowe. Jednak w 2026 r. wypada w niedzielę, a więc trzeba tego dnia iść do kościoła.

Czy drugiego dnia Wielkanocy 2026 trzeba iść do kościoła?

Może to zdziwić wielu wiernych, ale drugi dzień Wielkanocy to nie święto nakazane. Ważne, aby być w kościele na mszy świętej w pierwszy dzień świąt, a więc w niedzielę 5 kwietnia 2026 r. Poniedziałek Wielkanocny czyli 6 kwietnia 2026 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale nie ma obowiązku uczestnictwa na mszy świętej przez katolików.

Czy w Środę Popielcową w 2026 r. trzeba iść do kościoła?

Biorąc pod uwagę powyższą listę świąt nakazanych, nie. W dniu 18 lutego 2026 r. czyli w Środę Popielcową nie trzeba iść do kościoła. Uczestnictwo w tym dniu na mszy świętej nie jest obowiązkowe.

środa popielcowa 2026