ZUS: część osób dostanie 800 plus na nowy okres świadczeniowy już 31 maja 2024 r.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2024 roku, ale już pod koniec maja część rodziców i opiekunów otrzymało pieniądze na konta. Pierwszy przelew ZUS na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych dotyczy osób, których termin wypłaty świadczenia przypada 2 dnia każdego miesiąca.

800 plus - nowy okres świadczeniowy 2024/2025

W dniu 1 czerwca 2024 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Potrwa on do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie bez „pustych” miesięcy powinni złożyć wniosek najpóźniej do końca czerwca. - Jeśli jeszcze nie złożyliśmy wniosku o 800 plus, nie warto czekać i zrobić to jeszcze w czerwcu, dzięki temu mamy zagwarantowaną ciągłość świadczenia. I choć pieniądze trafią do końca sierpnia, to ZUS razem z sierpniowym przelewem wypłaci wyrównanie za czerwiec i lipiec. Oczywiście pod warunkiem, że wniosek jest złożony prawidłowo i świadczenie, zgodnie z przepisami, będzie przysługiwało – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

REKLAMA

Pierwsze przelewy na kontach 31 maja

Część rodziców już pod koniec maja może korzystać z wpłaty 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to tych osób, których termin wypłaty przypada na 2 czerwca. W związku z tym, że jest to niedziela, pieniądze najpóźniej na kontach pojawią się 31 maja. W sumie na konta rodziców trafi ponad 0,5 mld złotych.



W poniedziałek 3 czerwca ZUS przeleje kolejne środki na konta rodziców i opiekunów. W pierwszych dniach czerwca, w ramach 800 plus, trafi do nich ponad 1 mld złotych.

Wnioski tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowość elektroniczną, profilu PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.



- Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania za czerwiec, a wypłata świadczenia będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku. Zatem jeśli ktoś złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma pieniędzy za czerwiec, lecz świadczenie będzie wypłacane od lipca - przypomina rzeczniczka.



Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka.

800 plus tylko do 18 roku życia

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.



Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, wskazany we wniosku.