Płaca minimalna 2025 wciąż pod znakiem zapytania. Posiedzenie rządu przerwała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jak poinformował premier Donald Tusk, płacą minimalną na 2025 r. i założeniami do przyszłorocznego budżetu rząd zajmie się w środę – to wtedy odbędzie się druga część posiedzenia Rady Ministrów.

Posiedzenie rządu zorganizowano w Białymstoku

W poniedziałek posiedzenie rządu zorganizowano w Białymstoku. Poza zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju zaplanowane były prace m.in. nad założeniami projektu budżetu państwa na 2025 r. oraz propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok.

Po posiedzeniu premier Donald Tusk poinformował, że ta część prac kontynuowana będzie w środę. „O efektach drugiej części posiedzenia rządu będziemy informować w środę, po posiedzeniu rządu” – powiedział.

REKLAMA

Zobacz również: Wysokość renty wdowiej i model kroczący

Posiedzenie miało ograniczony czas

Poniedziałkowe posiedzenie miało ograniczony czas, ponieważ o godz. 16 rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę, również poświęcona sytuacji na granicy.

Wcześniej Donald Tusk przekazał, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił rządowi projekt przepisów ustawowych, określających okoliczności, w których użycie broni na granicy nie będzie przestępstwem. Poinformował też, że rząd przyjął uchwałę, której konsekwencją jest rozporządzenie ws. tzw. strefy buforowej przy granicy.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia

Rada Ministrów ma do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. (PAP)