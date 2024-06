L4 płatne w 100 proc. Ministerstwo ma plan zmian w chorobowym

Szykują się zmiany w L4. "Rozważamy propozycję, by chorobowe było płatne w 90 albo 100 proc. Musimy wziąć przy tym pod uwagę ryzyko, np. wypychania pracowników na fałszywe L4 – tak powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada duże zmiany w L4

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z "DGP" była pytana o propozycję przeniesienia na ZUS finansowania w całości chorobowego, czyli już od pierwszego dnia choroby. "Prace nad tym projektem toczą się w ministerstwie. Jest dla nas jasne, że za chorobę nie powinno się karać ani pracodawcy, ani pracownika. Dziś oboje są karani. Pracownik jest karany tym, że otrzymuje mniejsze wynagrodzenie, pracodawca tym, że musi znaleźć zastępstwo za nieobecnego pracownika i pokrywać koszty wynagrodzenia chorobowego, czyli 80 proc. pensji. Jaki jest tego skutek? Ano taki, że pracownicy przychodzą chorzy do pracy, bo nie chcą tracić części wynagrodzenia" – wskazała Dziemianowicz-Bąk.

REKLAMA

Rozważana jest propozycja, żeby czas na chorobowym (L4) był płatny w 90 albo 100 proc.

REKLAMA

Dodała, że rozważane są różne warianty prawne. "Bierzemy przy tym pod uwagę stopień obciążenia składkami. Dziś składka chorobowa jest w 100 proc. opłacana przez pracownika. Dla pracowników trudne więc do wyobrażenia byłoby to, że państwo ściąga ciężar z barków przedsiębiorcy, a oni z tego nic nie mają. Dlatego jest rozważana propozycja, by czas na chorobowym (L4) był płatny w 90 albo 100 proc." – przekazała.

Podkreśliła, że rozważane rozwiązania będą szeroko konsultowane. "Obecnie trwają analizy skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach oraz prace projektowe nad przepisami, które służyłyby ich włączeniu do obowiązującego porządku prawnego. Na pewno wszystkie wprowadzane zmiany będą procedowane w taki sposób, aby pracodawcy i pracownicy byli ich świadomi i mogli się spokojnie do tych zmian przygotować" – zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Podstawowe informacje dotyczące zwolnienia lekarskiego L4

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie L4 jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym prawo pracownika do absencji w pracy z powodów zdrowotnych, zwalniając go z obowiązków zawodowych na określony czas. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, uprawniając do korzystania ze świadczeń pieniężnych podczas nieobecności. Zwolnienie lekarskie L4 można uzyskać online podczas konsultacji lekarskiej, zarówno bezpośrednio u lekarza, jak i zdalnie przez Internet czy telefon.

Wysokość świadczeń chorobowych wynosi zazwyczaj 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy. W specjalnych przypadkach, takich jak wypadek dojazdowy, badania dla dawców, pobranie komórek, tkanek, narządów lub ciąża, przysługuje 100% wynagrodzenia. Za pierwsze 33 dni zwolnienia, wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Po upływie tego okresu, odpowiedzialność za wypłatę przejmuje ZUS. Pracownik ma prawo do maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku z powodu choroby. W przypadku dłuższej niezdolności do pracy, istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo