Czy Polacy poczują się bezpieczniej? Od 19 czerwca br. będzie łatwiej o pozwolenie na broń

19 czerwca 2024 r. zmienią się przepisy dotyczące badań lekarskich związanych z wydawaniem pozwolenia na broń. W wyniku uproszczenia procedury odwoławczej od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na broń.

Będzie łatwiej o pozwolenie na broń

19 czerwca 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 829).

Uproszczenia w odwołaniu od orzeczeń lekarskich i psychologicznych

Nowelizacja rozporządzenia ułatwia i upraszcza odwołanie od orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydawanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na broń.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia:

odwołanie wraz z jego uzasadnieniem będzie można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie;

lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania przekaże je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego.

Co z niezakończonymi postępowaniami?

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 27 lipca 2023 r. stosuje się dotychczasowe wzory orzeczeń lekarskich lub psychologicznych określonych odpowiednio w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.