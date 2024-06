W tym roku liczba wszelkiego rodzaju pozwoleń na wjazd do Polski spadła z 284 tys. do 98 tys. Rząd Donalda Tuska ograniczył wydawanie wiz cudzoziemcom, co skutkowało spadkiem o 50-90% w zależności od rodzaju wizy. Przede wszystkim zmniejszono liczbę wiz humanitarnych, które wcześniej masowo dostawali Białorusini.