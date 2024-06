Bez wizy do Chin na okres do 15 dni wjedziesz z polskim paszportem. W każdym celu. Decyzja już podjęta

Rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w 24 czerwca 2024 r. po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie.

Rząd Chin zniósł wizy krótkoterminowe dla obywateli Polski

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.



O decyzji strony chińskiej poinformowano w poniedziałek w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Tego dnia Duda spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Zhao OZPL Zhao Lejim.



Jak informują władze w Pekinie, program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

Ruch bezwizowy w Chinach

W listopadzie ub.r. Chiny wprowadziły na roczny okres próbny ruch bezwizowy dla obywateli Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. W marcu do listy dołączyły: Irlandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Luksemburg i, jako jedyny kraj z Europy Wschodniej, Węgry. Kilka dni temu, po wizycie premiera Chin w Canberze, zniesiono wizy dla obywateli Australii i Nowej Zelandii.



Chiny początkowo ogłosiły politykę bezwizową na okres próbny do 30 listopada br., ale w maju przedłużyły ją do 31 grudnia 2025 r.

Obniżka opłat wizowych

W grudniu ub.r. chińskie władze poinformowały o tymczasowym obniżeniu o 25 proc. opłat wizowych dla podróżnych z Polski.



