Już w 2025 r. w Poznaniu stanie komputer kwantowy. Będzie działał dla świata nauki, przemysłu i sektora publicznego z całej Europy

Pierwszy europejski komputer kwantowy stanie już w 2025 r. w Poznaniu. Będzie działał dla świata nauki, przemysłu i sektora publicznego z całej Europy. Wesprze m.in. działania w zakresie kwantowej optymalizacji.

Rozwój technologii kwantowych w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji będzie współfinansować zakup komputera kwantowego EuroQCS-Poland. Nowy komputer zostanie zainstalowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i zacznie działać w połowie 2025 roku. Wspólny projekt Ministerstwa Cyfryzacji i EuroHPC JU pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć technologie kwantowe w Polsce. Jak powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komputery kwantowe to przyszłość. Pozwolą na radykalne przyspieszenie rozwiązywania skomplikowanych problemów obliczeniowych, takich jak modelowanie molekularne, optymalizacja procesów czy analiza dużych zbiorów danych. Komputery kwantowe mogą znacznie zwiększyć efektywność w dziedzinach takich jak medycyna, kryptografia, finanse oraz sztuczna inteligencja, dając instytucjom badawczym oraz podmiotom komercyjnym przewagę konkurencyjną oraz możliwość przełomowych odkryć. Polska powinna być europejskim liderem rozwijania i wykorzystania tej technologii.

Technologia zadziała dla świata nauki, przemysłu i sektora publicznego z całej Europy

Komputer kwantowy będzie służył przede wszystkim naukowcom, przedstawicielom przemysłu oraz sektora publicznego z całej Europy. Dzięki projektowi EuroQCS-Poland będzie można rozwijać ważne aplikacje dla przemysłu, nauki oraz społeczeństwa. Dzięki nowemu komputerowi kwantowemu, możliwości europejskiej infrastruktury superkomputerowej znacznie się rozszerzą. Komputer kwantowy, oparty na technologii spułapkowanych jonów, zostanie zintegrowany z klasycznym systemem superkomputerowym. To wzmocni i rozwinie istniejące hybrydowe rozwiązania, które za pomocą technologii kwantowych wzbogacą infrastrukturę superkomputerów.

Hybrydowa instalacja będzie wspierać dotychczasowe i nowe działania w takim zakresie jak:

- kwantowa optymalizacja,

- chemia kwantowa,

- kwantowe badania materiałowe,

- kwantowe uczenie maszynowe.

Sama maszyna stanie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (PCSS), gdzie zostanie zintegrowana z infrastrukturą HPC. Pozwoli to również na zdalny dostęp do nowego komputera krajowym użytkownikom poprzez działającą krajową sieć naukową PIONIER.

Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa danych i gospodarki

Projekt EuroQCS-Poland to wspólna inicjatywa polskich i europejskich instytucji. PCSS będzie liderem konsorcjum, które zajmie się integracją i rozwojem sprzętu oraz oprogramowania. Partnerami projektu są Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Litewski. Wspólnie będą pracować nad tym, aby komputer kwantowy działał bez zakłóceń i przynosił korzyści naukowcom oraz przedsiębiorcom. Instalacja komputera rozpocznie się w połowie 2025 roku. Dzięki tej inwestycji staniemy się jednym z liderów w dziedzinie technologii kwantowych w Europie. Nowy komputer kwantowy poprawi zdrowie, bezpieczeństwo danych, gospodarkę oraz ułatwi rozwiązanie skomplikowanych problemów. To krok w stronę lepszej przyszłości dla nas wszystkich.