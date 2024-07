Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy. Coraz więcej cudzoziemskich pracowników jest zatrudnionych w naszym kraju

1 mln 160 tys. osób – tylu cudzoziemców pracowało w Polsce legalnie i podlegało ubezpieczeniom społecznym pod koniec czerwca 2024 r. Od marca br. ich liczba zwiększyła się o blisko 22 tys. osób. Największą grupę wśród pracujących obcokrajowców stanowią Ukraińcy - jest ich 771 tys.

Najwięcej jest pracowników z Ukrainy

Na koniec czerwca 2024 r. do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. To wzrost o blisko 21,8 tys. obcokrajowców - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 771 tys.

- ZUS na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu. Na polskim rynku pracy dominują obywatele Ukrainy. Coraz liczniejszą grupę stanowią też obywatele Białorusi – informuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u na drugim miejscu po obywatelach Ukrainy są Białorusini, których jest 134 tys. Na trzecim miejscu są Gruzini. W rejestrach ZUS jest ich 27,2 tys.

Polski rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny

ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z wielu krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą.

Z danych ZUS wynika, że do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje będąc w wieku 30-39 lat.

Jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było jedynie 16 tys. cudzoziemców. Dziś jest to już ponad 1 mln. ZUS zaznaczył, że Polska ma coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach cudzoziemców.

- Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie. Warto jednak przypomnieć, że co prawda obcokrajowcy są uprawnieni do świadczeń, ale to jest zaledwie ok. 1 proc. wydatków, które ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - podkreślił Żebrowski.

Cudzoziemscy pracownicy w województwie śląskim

W województwie śląskim, pod koniec pierwszego półrocza tego roku, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było ponad 101,3 tys. osób z zagranicznym paszportem. Największą grupę stanowili Ukraińcy – było ich blisko 76 tys. Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w województwie śląskim, to Białorusini – 5,2 tys. osób i Gruzini – 3,3 tys. osób.

- Liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce i w naszym województwie może być inna niż ta podawana w statystykach ZUS, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, np. na umowę o pracę, zlecenie. W danych tych nie są uwzględnieni zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie– mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.