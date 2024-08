Świadczenie honorowe. Będzie przyznawane z urzędu i corocznie waloryzowane

Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły sto lat. Nowe świadczenie będzie corocznie waloryzowane. Świadczenie będzie pobierać kilka tysięcy polskich seniorów.

Świadczenie honorowe dla stulatków

Już wkrótce świadczenia honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat, będą gwarantowane ustawą. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy. Celem proponowanych rozwiązań jest zastąpienie obecnego mechanizmu przyznawania świadczenia i unormowanie prawne wieloletniej tradycji, a także zapewnienie przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Aktualnie comiesięczne świadczenie honorowe dla stulatków przyznawane jest przez Prezesa ZUS na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. – i traktowane jako „świadczenia w drodze wyjątku”.

Dzisiaj świadczenie honorowe pobiera ok. 6 tys. osób. Z roku na rok liczba ta będzie jednak rosła, ponieważ średnia długość życia systematycznie się wydłuża.

Świadczenie honorowe tylko dla obywateli polskich

Prawo do świadczenia honorowego przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia, a pieniądze będą wypłacane z urzędu.

Dotychczas świadczenie odpowiadało wysokości kwoty bazowej obowiązującej w chwili ukończenia przez daną osobę 100 lat. Wysokość kwoty bazowej zmienia się od 1 marca każdego roku, dlatego wysokość świadczenia honorowego była zróżnicowana.

Projektowana regulacja wprowadza dużą zmianę w tym zakresie. Już od 2025 r. nastąpi odwiązanie wysokości świadczenia honorowego od wysokości kwoty bazowej, świadczenie honorowe będzie za to waloryzowane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent.

Oznacza to podniesienie kwoty świadczenia osobom, którym przyznano świadczenie do końca grudnia 2024 r., zamrożenie wysokości świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia na dzień 1 stycznia 2025 r. na poziomie kwoty bazowej (od 1 marca 2024 r. – 6246,13 zł brutto) oraz wprowadzenie zasady, że świadczenie to będzie waloryzowane corocznie 1 marca na zasadach analogicznych, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.