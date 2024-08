60 mld zł na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu

Rząd szykuje środki na część kapitałową projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o., której wyłącznym udziałowcem jest Skarb Państwa, otrzyma w latach 2025-2030 około 60 mld zł wsparcia publicznego na realizację tej strategicznej inwestycji energetycznej.

Ruszają prace legislacyjne nad pierwszą w Polsce elektrownią jądrową, która ma powstać w okolicach wsi Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu. Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu wpisano dwa projekty ustaw o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. Przyjęcie obu projektów ustaw przez Radę Ministrów planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu to lokalizacja dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej; rząd szykuje środki finansowe

Jeden z zaplanowanych przez rząd projektów ma na celu zapewnienie finansowania projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, realizowanego w lokalizacji Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu. Zgodnie z projektowanymi przepisami:

inwestor – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o., której wyłącznym udziałowcem jest Skarb Państwa – otrzyma w latach 2025-2030 ok. 60 mld zł wsparcia publicznego na realizację tej strategicznej inwestycji energetycznej ;

; wsparcie zapewni część kapitałową inwestycji i będzie mogło zostać udzielone w formie wydatków z budżetu państwa albo w formie przekazania spółce skarbowych papierów wartościowych – decyzję w tym zakresie podejmie Minister Finansów, na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

Pełnomocnik wnioskując o udzielenie wsparcia uwzględni zasady określone w spodziewanej w 2025 r. decyzji Komisji Europejskiej o zgodności udzielanej spółce pomocy publicznej.

"Transformacja energetyczna jest fundamentalnym wyzwaniem przed jakim stoi nasza gospodarka. Proces dekarbonizacji, zaprzepaszczony w ostatnich latach, możliwy jest przede wszystkim w oparciu o odnawialne źródła energii oraz rozwój energetyki jądrowej. Pakiet ustaw wpisanych dzisiaj do wykazu prac rządu jest elementem zapowiadanych priorytetowych działań, które systematycznie realizujemy" – informuje Andrzej Domański, Minister Finansów.

Nowe przepisy, które mają usprawnić proces budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Druga z projektowanych przez rząd ustaw ma poprawić efektywność procesu budowlanego obiektów jądrowych w Polsce, dzięki zwiększeniu możliwości etapowania inwestycji przy zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa jądrowego. Nowe przepisy znajdą zastosowanie już w odniesieniu do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Projekt ustawy zakłada m.in.:

umożliwienie wydania pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej również na taką część zamierzenia budowlanego, która nie może samodzielnie funkcjonować oraz

umożliwienie uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

"Ustawa o wstępnych robotach budowlanych znacząco usprawni proces budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Podejmujemy działania, by stabilna, bezemisyjna energia elektryczna była dostępna dla Polaków w zaplanowanym czasie przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa" – wyjaśnia Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jako strategicznym projekt rządowy

Jak wynika z wpisów do wykazu prac legislacyjnych i programowych, przyjęcie obu projektów ustaw przez Radę Ministrów planowane jest w IV kwartale tego roku. Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest strategicznym projektem rządowym. Ma on na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy czystej i przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej dla polskich firm i gospodarstw domowych.

Obecnie na terenie lokalizacji elektrowni jądrowej Lubiatowo, Kopalino na Pomorzu trwają prace geologiczne obejmujące obszar o powierzchni ok. 30 ha, które potrwają do końca roku. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 metrów. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane w trwającym procesie projektowania elektrowni przez konsorcjum amerykańskich spółek – Westinghouse i Bechtel.