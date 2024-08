Plainpackaging także w Polsce. Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy

Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy (plainpackaging), by ograniczyć liczbę osób rozpoczynających palenie. Takie rozwiązanie wdraża coraz więcej krajów.

Będą jednolite opakowania na papierosy (plainpackaging). Ministerstwo Finansów ma plan

Resort finansów przedstawił swoją propozycję w ramach uzgodnień projektu Ministerstwa Zdrowia - ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - wynika z opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji dokumentów. "Proponuje się rozważenie wprowadzenia ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy (plainpackaging)" - napisał w stanowisku MF wiceszef resortu Jarosław Neneman.

Zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie wdraża coraz więcej krajów. Począwszy od Australii w 2012 r. do dziś zdecydowało się na to co najmniej 19 państw. W Unii Europejskiej jednolite opakowania obowiązują w Belgii, Francji, Węgrzech, Irlandii, Holandii, Rumunii i Słowenii. "Ponieważ zakazy reklamy i wprowadzanie obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych łączono w przeszłości z niższym odsetkiem rozpoczynających palenie, wprowadzenie jednolitych opakowań, które usuwają elementy promocyjne z opakowań i sprawiają, że ostrzeżenie zdrowotne jest jeszcze bardziej zauważalne, prawdopodobnie jeszcze bardziej zmniejszy liczbę rozpoczynających palenie w Polsce" - zaznaczył wiceminister.

Resort finansów prowadzi również prace nad podniesieniem akcyzy na papierosy

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad podniesieniem akcyzy na papierosy. W efekcie w 2027 r. paczka papierosów mogłaby kosztować ok. 26-27 zł - poinformował pod koniec lipca Jarosław Neneman podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego.

Z opublikowanego w 2023 r. raportu Polskiej Akademii Nauk wynika, że papierosy pali niemal 29 proc. dorosłych Polaków.