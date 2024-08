Dane o ciąży w Systemie Informacji Medycznej. Teraz trafiają obowiązkowo, a będą na wniosek kobiety

Od października 2022 r. wpisywanie danych o ciąży do Systemu Informacji Medycznej (SIM) jest obowiązkowe. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który zakłada, ze informacja o ciąży trafi do SIM wyłącznie na wniosek pacjentki. Zmiana ta najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w 2024 roku - z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Teraz jest obowiązek

Od października 2022 r. wpisywanie danych o ciąży do Systemu Informacji Medycznej (SIM) jest obowiązkowe. Krytycy tego rozwiązania nazywali gromadzenie danych o ciąży w systemie teleinformatycznym "rejestrem ciąż". Przepisy budziły obawy kobiet, że dane o utracie ciąży będą wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Mimo, że krytyka tych rozwiązań pochodziła często od ówczesnej opozycji (dziś w większości członków koalicji rządowej), to dotąd nie zmieniono tych przepisów

Dane o ciąży w rejestrze zdarzeń medycznych tylko na wniosek kobiety. Projekt rozporządzenia

W dniu 20 sierpnia 2024 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Ministerstwo Zdrowia chce, aby dotychczasowy obowiązek przekazywania powyższych informacji stał się działaniem usługodawcy (lekarza, przychodni) wyłącznie na wniosek usługobiorcy (pacjentki).

Jak wskazuje resort zdrowia, obecnie przekazanie do Systemu Informacji Medycznej informacji o ciąży jest uzależnione od zakresu świadczenia zdrowotnego udzielanego przez usługodawcę, bowiem ta informacja musi identyfikować to świadczenie.

Dlatego też po wejściu w życie projektowanych przepisów możliwość przesłania do Systemu Informacji Medycznej danych o ciąży będzie uzależniona od spełnienia dwóch warunków:

1) udzielenia świadczeniobiorcy (kobiecie w ciąży) świadczenia zdrowotnego lub udzielenie istotnej procedury medycznej;

2) złożenia oświadczenia woli (wniosku) pacjentki dotyczące przekazania informacji dotyczących ciąży.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że informacja w SIM, że pacjentka jest w ciąży, to zwrócenie uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej dbałości i staranności w doborze proponowanych badań dodatkowych i zlecanych leków. A więc jest to - co do zasady - korzystne dla kobiety w ciąży. Niemniej jednak decyzję o przekazaniu danych, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, pozostawia się w gestii samej pacjentki (usługobiorcy).

Początkowo MZ poinformowało PAP, że nie planuje zmian w przepisach dotyczących obowiązku wpisywania danych o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych. Kilka dni później resort zdrowia zapowiedział jednak, że przepisy zostaną zmienione tak, aby dane o ciąży pojawiały się w rejestrze tylko na wyraźne życzenie pacjentki.

Resort zdrowia podkreślił, że obecnie nie ma formalnego, wynikającego z regulacji unijnych, obowiązku przekazywania do Systemu Informacji Medycznej (SIM) informacji o ciąży. Jak zaznaczyło MZ, obowiązek ten wynika z krajowego rozporządzenia wprowadzonego przez rząd PiS, a termin wdrożenia dla krajów członkowskich usługi wymiany skróconej karty zdrowia pacjenta (Patient Summary), którego elementem jest informacja o ciąży, to 2028 r. (PAP)

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.