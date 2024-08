Refundacja przedłużona do 30 czerwca 2027 roku. Można dostać do 70% poniesionych kosztów. Czy ty też możesz złożyć wniosek?

Refundacja kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych została przedłużona do 30 czerwca 2027 roku. Można dostać do 70% poniesionych kosztów. Warunki refundacji i rodzaje uwzględnianych kosztów zostały ściśle określone w przepisach.

Refundacja kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest zatrudnieniem szczególnym – z jednej strony bowiem pracownikom tym przysługują na gruncie prawa pracy szczególne uprawnienia, z drugiej jednak pracodawcy, którzy podejmują decyzję o ich zatrudnieniu, mogą liczyć na różne formy wsparcia ze strony państwa. Jedną z nich jest refundacja szkolenia osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ustawy z 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym koszty organizowanego przez pracodawcę szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Warunki i tryb dokonywania tej refundacji określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

REKLAMA

Warunki refundacji i rodzaje uwzględnianych kosztów

Rozporządzeniem, które określa warunki refundacji jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Przewiduje ono, że refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:

usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie; usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności; podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności; zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia; usług doradczych; obsługi administracyjno-biurowej; wynajmu pomieszczeń; amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia; materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest również przeznaczona na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym uczestniczy on w szkoleniu, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tych kosztów oraz kosztów obsługi administracyjno-biurowej nie może przekroczyć łącznej wysokości pozostałych wymienionych kosztów. Jednocześnie refundacja nie może przekroczyć:

70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców; 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Udzielanie refundacji do 30 czerwca 2027 roku

Zgodnie z rozporządzeniem w wersji obowiązującej do 27 sierpnia 2024 r., refundacja była udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. Jednak 27 sierpnia 2024 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, które weszło w życie 28 sierpnia 2024 roku, a z którego wynika, że refundacja ta stanowiąca pomoc publiczną jest udzielana do 30 czerwca 2027 r. Postanowiono w nim również, że do wniosków o przyznanie refundacji, które zostały złożone i nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego albo zostały rozpatrzone, ale do dnia jego wejścia w życie na ich podstawie nie zostały zawarte z pracodawcą umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym. Z kolei do umów, które zostały zawarte do dnia 30 czerwca 2024 r., stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, a do umów, które zostały zawarte od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia, stosuje się przepisy w znowelizowanym brzmieniu.