Posiedzenie Sejmu w dniu 12 września 2024 r.: Nawet 24 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających po porodzie dłuższej opieki szpitalnej lub hospicyjnej

Na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu dzisiejszym (tj. 12 września 2024 r.), miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających po porodzie dłuższej opieki szpitalnej lub hospicyjnej.

24 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków, ale nie tylko

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1, którego pierwsze czytanie odbyło się na 17. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu dzisiejszym (tj. 12 września br.) – zakłada, że w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej lub hospicyjnej przez okres dłuższy niż 30 dni, w pierwszych 45 dniach życia – matce dziecka, przysługiwać będzie prawo do wydłużenia urlopu macierzyńskiego o całkowity czas hospitalizacji dziecka, jednak nie dłużej niż o 24 tygodnie. Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze maksymalnie 24 tygodni, przysługiwać będzie zatem nie tylko matkom wcześniaków, ale również dzieci urodzonych o czasie, ale wymagających po porodzie dłuższej hospitalizacji lub opieki hospicyjnej.

Za czas powyższego, dodatkowego urlopu – kobietom ma przysługiwać zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku, stanowi przy tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo

za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – biorąc pod uwagę dane GUS dotyczące przedwczesnych urodzeń za lata 2019-2022 – w przybliżeniu, można powiedzieć, że aż jedno na czternaścioro dzieci w Polsce, rodzi się przedwcześnie. Projekt ma więc istotne znaczenie dla znacznej części matek i ojców, zapewniając im odpowiednio wydłużony czas opieki nad dzieckiem oraz zabezpieczenie finansowe w tym okresie. Nie powinien on zatem budzić jakichkolwiek wątpliwości – argumentują posłowie, będący jego wnioskodawcami.

Z prawa do dłuższego urlopu macierzyńskiego będą mogły skorzystać zarówno matki, jak i ojcowie

W projekcie ustawy nie zapomniano również o prawach ojca dziecka, wprowadzając przenoszalność prawa do wydłużenia urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka po urodzeniu, również na niego – w przypadkach, w których zgodnie z kodeksem pracy – przysługiwać mu będzie część urlopu macierzyńskiego w zakresie niewykorzystanym przez matkę dziecka. I to niezależnie od tego, czy ojciec jest zatrudniony będzie w ramach stosunku pracy czy objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Ściśle określony termin na złożenie wniosku oraz brak prawa pracodawcy do odmowy udzielenia urlopu

W celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego – matka dziecka (lub odpowiednio – ojciec dziecka, jeżeli zostało na niego przeniesione prawo do wydłużenia urlopu macierzyńskiego, w zakresie niewykorzystanym przez matkę dziecka), nie później niż na 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego (w podstawowym wymiarze wynoszącym od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie), będzie musiała (lub będzie musiał) wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wydłużenie urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem dziecka wymagającego opieki szpitalnej lub hospicyjnej po porodzie. Pracodawca nie będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku pracownicy (lub odpowiednio – pracownika).

Aktualnie – prawo do przerwania urlopu macierzyńskiego na czas hospitalizacji dziecka, które miałoby zostać zachowane

W aktualnym stanie prawnym, matkom wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie, ale wymagających po urodzeniu dłuższej hospitalizacji ze względu na zły stan zdrowia – urlop macierzyński przysługuje w takim samym wymiarze, jak matkom dzieci urodzonych o czasie, których dzieci nie wymagają wydłużonej hospitalizacji. Obecny wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest jedynie od liczny dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi odpowiednio:

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie ,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie i odpowiednio

37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jedynym rozwiązaniem, z którego mogą aktualnie skorzystać matki wcześniaków i dzieci wymagających po porodzie dłuższej hospitalizacji, celem „przesunięcia” swojego urlopu macierzyńskiego na okres, kiedy dziecko zostanie wypisane ze szpitala – jest możliwość przerwania tego urlopu na czas hospitalizacji dziecka. Jest jednak jeden warunek – kobieta może to uczynić dopiero po co najmniej 8 tygodniach od dnia porodu, które ustawodawca uznał za minimalny czas potrzebny matce na regenerację sił po porodzie. Jeżeli zatem, w powyższym okresie, dziecko będzie przebywało w szpitalu – urlop macierzyński matki, niestety będzie upływał. Dopiero po wspomnianych 8 tygodniach może go przerwać, na czas hospitalizacji malucha i wówczas ma dwie opcje:

albo może wrócić do pracy – pracodawca ma obowiązek umożliwić jej przystąpienie do pracy, a po wyjściu dziecka ze szpitala – ponownie udzielić jej urlopu macierzyńskiego we wskazanym przez nią terminie, albo – na czas przerwania urlopu macierzyńskiego – uzyskać zaświadczenie lekarskie uprawniające ją do zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad hospitalizowanym dzieckiem. Wówczas, będzie mogła przebywać z dzieckiem w szpitalu, urlop macierzyński nie będzie upływał, a za czas zwolnienia – przysługiwać jej będzie zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres ostatnich 12 miesięcy lub pełnych miesięcy ubezpieczenia. Na zasiłku opiekuńczym – matka nie może jednak przebywać w „nieskończoność” i w praktyce – może zdarzyć się sytuacja, że maluch będzie musiał nadal przebywać w szpitalu, a matka będzie musiała wrócić do pracy albo z powrotem na urlop macierzyński. Pula zasiłku opiekuńczego na dany rok kalendarzowy, przysługująca łącznie obojgu rodzicom i to na wszystkie dzieci i innych członków rodziny, wynosi bowiem tylko 60 dni.

Poselski projekt ustawy, który w dniu dzisiejszym trafi pod obrady Sejmu – zakłada zachowanie powyższego prawa matki do przerwania urlopu macierzyńskiego na czas hospitalizacji dziecka, jeżeli upłynęło co najmniej 8 tygodni od dnia porodu. I słusznie – ponieważ nie każda mama może chcieć skorzystać z prawa do pobytu wraz z dzieckiem w szpitalu (tj. skorzystania z prawa do tzw. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad hospitalizowanym dzieckiem, które sprowadza się do pobytu wraz z nim, w szpitalu, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego). W praktyce, szpitale często organizują nocleg takiego rodzica w osobnym pomieszczeniu albo w hotelu przyszpitalnym – nie zawsze jest to jednak nocleg bezpośrednio przy łóżeczku dziecka (zwłaszcza na oddziałach neonatologicznych). Powyższa kwestia organizacyjna w zakresie noclegu rodziców, powinna zawsze wynikać z wewnętrznego regulaminu szpitala. Niemniej – może to być dla niektórych mam argument za tym, żeby na czas hospitalizacji dziecka, po wykorzystaniu min. 8 tygodni urlopu macierzyńskiego potrzebnego na regenerację sił po porodzie – powrócić do pracy (i w tym czasie odwiedzać maluszka na oddziale) albo skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego (z aktualnie przysługującej puli 60 dni w roku kalendarzowym). Taka mama – w przypadku przyjęcia omawianego projektu ustawy – mogłaby wówczas (po wykorzystaniu min 8 tygodniu urlopu po porodzie) przerwać urlop na czas hospitalizacji dziecka, a część urlopu pozostałą do wykorzystania po wyjściu dziecka ze szpitala, wydłużyć o czas jego hospitalizacji.

Mogłoby to wyglądać np. tak : 8 tygodni urlopu macierzyńskiego > np. 10 tygodni hospitalizacji dziecka (powrót do pracy/do 60 dni możliwy zasiłek opiekuńczy) > 12 tygodni pozostałej część urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka), wydłużone o czas hospitalizacji dziecka (+10 tygodni). Czyli – urlop macierzyński takiej kobiety, kończyłby się po 40 tygodniach od porodu.

Jeżeli jednak mama zdecydowałaby się na nieprzerywanie urlopu macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu, przede wszystkim z tego względu, że chciałaby tam, całodobowo, przebywać razem z nim (w ramach prawa do wspomnianej wyżej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem) – urlop macierzyński takiej mamy, w stosunku do daty porodu, zakończyłby się szybciej, niż mamy, która przerwałaby urlop macierzyński na czas hospitalizacji dziecka i powróciła na ten czas do pracy albo skorzystała z zasiłku opiekuńczego, ale zyskałaby ona to, że mogłaby, całą dobę, przebywać z dzieckiem w szpitalu.

Mogłoby to wyglądać np. tak : 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka), podczas którego dziecko przebywa w szpitalu (w którym mama może przebywać razem z nim) > + np. 10 tygodni hospitalizacji dziecka. Czyli – urlop macierzyński takiej kobiety, kończyłby się po 30 tygodniach od porodu.

Omawiany projekt ustawy zakłada pozostawienie kobietom wolnego wyboru w zakresie tego czy będą chciały przerwać urlop na czas pobytu dziecka w szpitalu czy nie – w obu przypadkach, przysługiwać im będzie bowiem dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze odpowiadającym pobytowi dziecka w szpital, nie dłuższym niż 24 tygodnie.

Równoległe prace Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W pracę nad poselskim projektem ustawy, który trafił na dzisiejsze posiedzenie Sejmu, zaangażowany był Parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej. W kwestii wydłużenia urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających po urodzeniu dłuższej hospitalizacji, bierne nie pozostaje jednak również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które także pracuje nad swoją wersją nowelizacji przepisów w tym zakresie. Rządowy projekt ustawy nie został jednak jeszcze opublikowany. Na chwilę obecną – podano jedynie jego najważniejsze założenia.2 Zgodnie z nimi – wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie, ale wymagających po porodzie dłuższej hospitalizacji, miałby wynieść do 8 lub odpowiednio – do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodzi lub jego masy urodzeniowej. Założenia te, są więc zgoła inne, niż w przypadku projektu poselskiego. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu byłby w tym przypadku krótszy i uzależniony od kilku czynników (nie tylko czasu hospitalizacji dziecka), ale urlop ulegałby wydłużeniu „szybciej”, jeżeli chodzi o długość hospitalizacji malucha, bo już począwszy od tygodniowego pobytu dziecka w szpitalu (w przypadku projektu poselskiego – jest natomiast zastrzeżony próg co najmniej 30 dni hospitalizacji lub opieki hospicyjnej). Więcej szczegółów na temat założeń projektu ustawy nad którą pracuje resort – można dowiedzieć się w poniższym artykule:

Podsumowując – oba projekty, czeka jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny, podczas którego – w zasadzie – wszystko może się wydarzyć. Warto jednak śledzić dalszy bieg wydarzeń, ponieważ jest to sprawa wysokiej wagi dla wielu rodziców w Polsce.

