Pomoc dla powodzian: 10 tys. od ręki, a także 100 tys. zł na remont i 200 tys. zł na odbudowę

Mamy już ogłoszony stan klęski żywiołowej z powodu trudnej sytuacji powodziowej. Premier Donald Tusk zapowiedział pomoc finansową dla powodzian: 10 tys. od ręki, a także 100 tys. i 200 tys. Przekazał również, że resort finansów ma już zapewnione środki na pomoc powodzianom w wysokości 1 mld zł.

Pomoc rządowa dla powodzian już wystartowała. Premier Donald Tusk poinformował, że powodzianie mogą wnioskować o pomoc finansową, którą można otrzymać od ręki. Wysokość pomocy to 10 tys., 100 tys. i 200 tys. Więcej szczegółów dotyczących tej pomocy mamy poznać już wkrótce, na razie wiemy, że ma obejmować:

10 tys. zł doraźnej bezzwrotnej pomocy (8 tys. z tytułu pomocy społecznej i 2 tys. zasiłku powodziowego);

do 100 tys. zł na remont mieszkania i

do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

Premier przekazał, że rząd zapewnił rezerwę w wysokości 1 mld zł na potrzeby miejsc i ludzi poszkodowanych powodzią. Przekazał również, że ma zapewnienie ministra finansów, że środków na pomoc bezpośrednią, jak i długofalową nie zabraknie.

Wnioski o pomoc finansową powodzianie mogą składać do władz gminy, w której mieszkają i gdzie ponieśli straty

Premier Tusk poinformował, że osoby poszkodowane na skutek powodzi mogą już składać wnioski o pomoc finansową do władz gminy, w której dana osoba mieszka i gdzie poniosła straty. "I właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie do dyspozycji 8 tys. zł plus 2 tys. zł bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy" - powiedział. Podkreślił, że chodzi o doraźną pomoc dla osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji, bo utraciły np. mieszkanie, część dobytku.

Szef rządu zapowiedział szybkie rozpatrywanie wniosków o wypłaty dla poszkodowanych. "Będą pieniądze na odbudowę, jeśli chodzi o remonty mieszkań i odbudowę zabudowań gospodarczych, to jest do 100 tys. zł. To nie jest pożyczka, tylko to będzie także bezzwrotna pomoc finansowa. Jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych, to do 200 tys. zł" - dodał. Zapewnił, że przygotowywane są też inne narzędzia, które mają wesprzeć poszkodowanych.

Premier Donald Tusk wprowadza stan klęski żywiołowej w związku z powodzią

"Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej" - napisał Premier Donald Tusk na platformie X, wieczorem 15 września.

Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. September 15, 2024

Tak też się stało i w poniedziałek 16 września w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ws. wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, będzie obowiązywać do 16 października włącznie. Obszar stanu klęski żywiołowej obejmuje:

w województwie dolnośląskim - powiaty kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski i ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu Wałbrzych i Jelenią Górę; w województwie opolskim - powiaty głubczycki, nyski i prudnicki oraz gminę Strzeleczki w powiecie krapkowickim; w województwie śląskim - powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą.

Z rozporządzenia wynika, że w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej dopuszcza się stosowanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela: obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń; nakazu ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów; nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach; a także nakazu lub zakazu określonego sposobu przemieszczania się.

Stan klęski żywiołowej może trwać nie dłuższy niż 30 dni

Jak wynika z Konstytucji w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Wprowadzony przez premiera Donald Tusk stan klęski żywiołowej jest trzecim stanem nadzwyczajnym wprowadzonym w Polsce po 1945 r.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej może być on wprowadzony, aby zapobiec skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu. Rozporządzenie ogłasza się w Dzienniku Ustaw, a także podaje do wiadomości przez obwieszczenia wojewody na plakatach. Media mają obowiązek informować o wprowadzonym stanie.

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania i usuwania skutków kierują - w zależności od terenu, jaki został objęty tym stanem - wójt burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda szef MSWiA lub inny minister. Minister jest zobowiązany do informowania na bieżąco prezydenta i premiera o skutkach klęski żywiołowej i działaniach podejmowanych w celu zapobiegania tym skutkom lub ich usunięcia.

Zniesienie stanu klęski żywiołowej również odbywa się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, którym znosi ona ten stan na całym obszarze jego obowiązywania lub na części tego obszaru przed upływem czasu, na który został wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny jego wprowadzenia.

Stan klęski żywiołowej oznacza pewne ograniczenia dla obywateli

Ustawa o stanie klęski żywiołowej określa możliwe ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela stosowane wobec osób zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym stan klęski żywiołowej został wprowadzony. Ograniczenia mogą dotyczyć również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na danym obszarze.

Ograniczenia mogą polegać m.in. na zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców, nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji właściwego organu, reglamentacji zaopatrzenia, zakazie okresowego podwyższania cen na określone towary lub usługi czy nakazie stosowania ustalonych cen. Zobacz: Stan klęski żywiołowej