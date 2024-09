Od listopada obowiązkowa wymiana opon na zimowe? Co na to przepisy? Kiedy najlepiej wymienić opony z letnich na zimowe? Jak kwestia wymiany opon z letnich na zimowe została rozwiązana w krajach Unii Europejskiej?

W krajach Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów, które regulowałyby używanie opon zimowych. Każdy kraj UE ma swoje własne rozwiązania. W niektórych krajach zmiana opon na zimowe zależy od konkretnego miesiąca, w innych zaś od aktualnych warunków panujących na drogach.

REKLAMA

Wymiana opon na zimowe w Polsce. Co na to przepisy

W Polsce nie ma przepisów, które nakazywałyby wymianę opon na zimowe w konkretnym terminie. Ich wymiana nie jest także uzależniona od wystąpienia konkretnych warunków panujących na drogach. Niedostosowanie ogumienia do warunków pogodowych nie jest podstawą do ukarania mandatem. Na Węgrzech, w Belgii, Holandii i Danii stosowanie opon zimowych także nie jest obowiązkowe.

Wymiana opon z letnich na zimowe kiedy najlepiej

Co roku, gdy spadnie pierwszy śnieg, zaobserwować można gigantyczne kolejki do wulkanizatora. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy jest najlepszy moment na wymianę opon z letnich na zimowe. Opony na zimowe najlepiej wymienić, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza i będzie się utrzymywać na takim poziomie przez kilka dni. Należy pamiętać, że zwlekanie z wymianą opon może wiązać się ze zmniejszoną przyczepnością na drodze, co zwiększa ryzyko kolizji. Warto przed założeniem opon zimowych sprawdzić ich stan. Policja może ukarać mandatem kierowcę za zły stan opon, jak np. za zużyty bieżnik.

Obowiązkowa wymiana opon na zimowe. Wybrane kraje UE

W przypadku krajów, gdzie ustawodawca wymaga wymiany opon na zimowe, najczęściej wskazywanym miesiącem na wymianę opon na zimowe jest listopad. Na przykład, w Czechach od 1 listopada do 31 marca należy korzystać z opon zimowych. Na Litwie zaś, opony zimowe obowiązkowe są od 10 listopada do 31 marca. W Estonii należy jeździć na oponach zimowych od 1 grudnia do 1 marca. W niektórych krajach obowiązek wymiany opon na zimowe uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych, lub zarówno od panujących warunków atmosferycznych i w konkretnych terminach. Dla przykładu, w Niemczech obowiązuje dostosowanie ogumienia do panujących na drodze warunków, a w Austrii, w zależności od panujących warunków pogodowych, opony zimowe obowiązkowe są od 1 listopada do 15 kwietnia. Podobnie jest w Szwajcarii, gdzie opony zimowe zalecane są od 1 listopada do 30 kwietnia, ale sam obowiązek wymiany na zimowe uzależniony jest od panujących warunków na drodze.