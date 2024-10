Do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025. Projekt zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli i odmrożenie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Wynagrodzenie nauczycieli początkujących

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 zakłada, że w przyszłym roku średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela zostanie zwiększone o 2,308 proc. Przypomnijmy, że chodzi tu o średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego, które stanowi 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie zaproponowano zwiększenie wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od dnia 1 stycznia 2025 r. Wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 generuje wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2025 r. o 5 proc., co w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost średniego wynagrodzenia. W związku z powyższym zaproponowano zamieszczenie w projekcie przepisu zwiększającego wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela, o 2,308 proc., gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 5 proc.

Odmrożenie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

W projekcie ustawy okołobudżetowej zaproponowano odmrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób wymienionych w art. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Chodzi tu o:

kierowników niektórych jednostek organizacyjnych (np. przedsiębiorstw państwowych, agencji państwowych, państwowych jednostek budżetowych), w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;

zastępców kierowników powyższych jednostek organizacyjnych, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, a w szczególności członków zarządów;

głównych księgowych jednostek organizacyjnych;

likwidatorów jednostek organizacyjnych;

członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych;

kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zaproponowano przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla wymienionych osób przyjęcie jako podstawy kwoty 5938,20 zł. Jest to kwota odpowiadająca kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 r. ogłaszanego przez Prezesa GUS zwiększonej o wskaźnik 105,0 proc. Podwyższenie ww. podstawy ustalania maksymalnych wysokości wynagrodzenia odpowiada wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, określonego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025. Ustalenie wynagrodzenia indywidualnego osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi należy do właściwości odpowiednich upoważnionych do tego organów.

Zamrożenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych podmiotach

W projekcie ustawy okołobudżetowej zaproponowano także utrzymanie na poziomie przyjętym w budżecie na rok 2024 podstawy wymiaru (w wysokości 4403,78 zł – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.), służącej do ustalania wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach podlegających przepisom ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Chodzi tu o wynagrodzenia członków zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych. I w tym przypadku ustalenie wynagrodzenia indywidualnego osób objętych zakresem ww. ustawy należy do właściwości odpowiednich upoważnionych do tego organów.

Wejście w życie ustawy okołobudżetowej

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 zakłada, że wejdzie ona w życie w dniu 1 stycznia 2025 r.

Tomasz Kowalski