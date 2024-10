Ogólnokrajowa infolinia KAS. Zapisz te numery: 22 330 03 30 i 801 055 055

Rusza scentralizowana infolinia Krajowej Administracji Skarbowej. Pod numerami telefonów 22-330-03-30 i 801-055-055 klienci KAS uzyskają ogólne informacje podatkowo-celne, a po potwierdzeniu tożsamości kodem telePIN, również informacje indywidualne, objęte tajemnicą skarbową.

Rusza infolinia KAS

W ramach infolinii Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce urzędy skarbowe będą obsługiwały klientów pod numerami, które były do tej pory wykorzystywane przez KAS:

(+48) 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych,

– dla połączeń z telefonów komórkowych, 801 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

Połączenia z dotychczasowymi numerami urzędów skarbowych będą automatycznie przekierowywane na infolinię.

Dzwoniąc na infolinię KAS klienci, jak dotychczas, uzyskają ogólną informację podatkowo-celną bez konieczności potwierdzania tożsamości. Nowością będzie możliwość uzyskania informacji dotyczących indywidualnych spraw podatnika objętych tajemnicą skarbową. W tym celu konieczne będzie potwierdzenie tożsamości kodem telePIN. Dzwoniący uzyskają np. informacje o rozliczeniach swoich nadpłat i zwrotów z zeznań lub deklaracji podatkowych.

Ważne Nie zmieniają się zasady udzielania informacji przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługujące duże podmioty gospodarcze. Pracownicy tych urzędów, będą dostępni pod dotychczasowymi numerami telefonów.

Jak uzyskać dostęp za pomocą kodu telePIN

Każdy podatnik będzie mógł zadzwonić na infolinię KAS i uzyskać informacje dotyczące swoich spraw podatkowych, objęte tajemnicą skarbową, po uwierzytelnieniu kodem telePIN. Klient samodzielnie ustawia kod telePIN po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl.

Ważne W celu uzyskania informacji w swojej sprawie należy: Krok 1. Klient indywidualny dzwoni na infolinię KAS; Krok 2. Klient indywidualny podaje kod telePIN i identyfikator PESEL/NIP; Krok 3. Klient indywidualny uzyskuje połączenie z konsultantem.

Pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 lub użytkownicy konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (UKO) także będą mogli uzyskać dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową, a dotyczących swoich mocodawców lub organizacji, do konta której są upoważnieni.

Ważne W celu uzyskania informacji w sprawie mocodawcy (PPO) lub organizacji (UKO): Krok 1. Osoba reprezentująca dzwoni na infolinię KAS; Krok 2. Dzwoniący podaje swój indywidualny kod telePIN i identyfikator PESEL/PIN; Krok 3. Infolinia pyta, czy klient chce rozmawiać w swojej sprawie czy w sprawie mocodawcy; Krok 4. Klient podaje identyfikator mocodawcy lub organizacji; Krok 5. Klient uzyskuje połączenie z konsultantem.

Infolinia KAS ułatwi kontakt z pracownikami urzędów skarbowych

Uruchomienie ogólnopolskiej infolinii KAS jest kolejnym krokiem w kierunku umożliwienia zdalnej obsługi klientów administracji skarbowej.

- Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Resort finansów rozwija e-Urząd Skarbowy, w którym można rozliczyć swoje podatki i załatwić wiele innych spraw. Klienci logują się do niego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl, co zapewnia im bezpieczeństwo. Teraz równie bezpiecznie będą mogli kontaktować się z urzędem skarbowym przez telefon.

– zaznacza zastępca Szefa KAS Małgorzata Krok.

- Ogólnokrajowa infolinia KAS umożliwi łatwiejszy kontakt z pracownikami urzędów skarbowych. Teraz będą oni dostępni pod jednym numerem telefonu. Wdrożony przez nas system zapewni jednoczesną obsługę nawet 5 tysięcy połączeń. Co ważne, pracownicy urzędów skarbowych będą mogli bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwi uwierzytelnianie specjalnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym – dodaje.

oprac. Tomasz Kowalski