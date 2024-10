Pismo do sądu przez internet? Rząd szykuje nowe przepisy o pismach sądowych

Rząd pracuje nad regulacjami, które umożliwią wnoszenia do sądu pism przez internet - za pośrednictwem kont posiadanych w portalu informacyjnym. Proponowana nowelizacja daje także możliwość sfinansowania przez Skarb Państwa deportacji osób ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Według opisu do projektu, nowelizacja ma uregulować m.in. kwestie doręczeń elektronicznych. Projekt przewiduje "rozszerzenie funkcjonowania portalu informacyjnego sądów powszechnych o wnoszenie do sądu pism poprzez umożliwienie umieszczanie ich treści w portalu", a także umożliwienie szerszego stosowania komunikacji elektronicznej w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Możliwości wnoszenia pism do sądu za pośrednictwem portalu informacyjnego

Powyższą zmianę zaproponowała wiosną Naczelna Rada Adwokacka. Obecnie - jak podkreślała NRA - istnieje już możliwość dokonywania doręczeń elektronicznych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Rozwiązania te ograniczają się teraz jedynie do dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych kierowanych do obrońców i pełnomocników. Jeśli przepisy zostaną zmienione, komunikacja ta będzie dwustronna.

"Projektowane przepisy przewidują możliwość wniesienia do sądu przez portal informacyjny: wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, środków odwoławczych, a także odpowiedzi na środek odwoławczy i pism w toku postępowania odwoławczego" - poinformowano w opisie projektu.

Projektodawcy uważają, że na aktualnym etapie informatyzacji sądów, zasadnym jest, aby możliwości wnoszenia pism do sądu za pośrednictwem portalu informacyjnego miała charakter fakultatywny. Oznacza to, że wybór sposobu wniesienia pisma należałby do podmiotów uprawnionych do skorzystania z tych możliwości. Dotychczasowe formy wnoszenia pism do sądu czy przez złożenie pisma na biurze podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego, byłyby nadal dostępne.

Nowelizacja zakłada także inne zmiany

Przedmiotem nowelizacji jest także dostosowanie polskiego prawa do postanowień ratyfikowanej umowy o pomocy prawnej z Ukrainą. Równocześnie proponowana nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która ma umożliwić sprowadzenia ściganych z niektórych państw mimo braku dwustronnej umowy o ekstradycji.

"Z praktyki Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej oraz CBŚP wynika, że w takim przypadku państwa takie, w tym np. Republika Dominikany, są skłonne do współpracy w ramach postępowania deportacyjnego z zastrzeżeniem, że nie będą ponosić kosztów deportacji (w tym biletów lotniczych dla ściganego i eskortujących go funkcjonariuszy państwa obcego i kosztów ponoszonych przez polskie organy ścigania ewentualnie asystujące organom państwa obcego wykonującym czynności za granicą)" - tłumaczą projektodawcy.

W obecnym stanie prawnym zaliczenie kosztów postępowania deportacyjnego do kosztów sądowego postępowania ekstradycyjnego budzi jednak poważne wątpliwości. Projektowana nowelizacja pozwoli – w sprawach, które na to zasługują ze względu na swoją wagę – do uznania kosztów deportacji do wydatków Skarbu.



Prawdopodobny termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2024 roku.