Zmiana przepisów: Pomoc w razie szkód spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi i huraganem

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest wprowadzenie wsparcia dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu.

Rząd pomoże poszkodowanym rolnikom

W 2024 r. występują liczne intensywne zjawiska atmosferyczne, które niszczą uprawy rolne. Szkody w wysokości co najmniej 30 proc. spowodowane tymi zjawiskami, wystąpiły na powierzchni prawie 150 tys. hektarów.

REKLAMA

Centrum Informacyjne Rządu podało, że rząd pomoże gospodarstwom rolnym, w których powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem:

gradu,

deszczu nawalnego,

przymrozków wiosennych,

huraganu.

Pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

REKLAMA

Przyjęte rozwiązania przewidują, że rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli otrzymać wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu. Stawki pomocy będą zróżnicowane w zależności od wysokości szkód i wyniosą od 3 tys. do 1 tys. zł/ha. Przyjęto ograniczenie daty występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do 10 września 2024 r. Ma to na celu wyłączenie szkód spowodowanych powodzią, która wystąpiła w południowo-zachodniej Polsce po 10 września. Pomoc będzie tu udzielana na podstawie osobnych przepisów.

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (czyli gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu) będą mogli także liczyć na dodatkową pomoc w formie rekompensaty III i IV raty podatku rolnego za 2024 r.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości uruchomienia naboru wniosków o pomoc dla kół gospodyń wiejskich, koła te będą mogły otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 5 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioski o wsparcie powinny zostać złożone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 29 listopada 2024 r. Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2024 r.

Wejście w życie nowelizacji

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

oprac. Tomasz Kowalski