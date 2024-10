Miliony Polaków mają mDowód w aplikacji mObywatel. Jaka jest różnica między mDowodem a e-dowodem?

mDowód to elektroniczny, pełnoprawny dokument tożsamości, który na terenie Polski jest równie ważny co fizyczny dowód osobisty. mDowód jest dostępny w aplikacji mObywatel 2.0. Już 8 milionów Polaków korzysta z tego dokumentu tożsamości.

8 milionów Polaków korzysta z mDowodu

REKLAMA

Ministerstwo Cyfryzacji z dumą poinformowało, że już 8 milionów Polaków korzysta z mDowodu w aplikacji mObywatel. To elektroniczny, pełnoprawny dokument tożsamości, który na terenie Polski jest równie ważny co fizyczny dowód osobisty. Oznacza to, że można się nim wylegitymować w urzędach, bankach, na poczcie czy u notariusza. Ten szybki sposób potwierdzania tożsamości za pomocą telefonu i kodu OR ułatwia codzienne życie i oszczędza czas. Sama aplikacja mObywatel oferuje użytkownikom o wiele więcej wartościowych funkcji – jak zastrzeganie numeru PESEL czy możliwość zgłoszenia podejrzanych maili czy stron internetowych.

REKLAMA

- mDowód to nie tylko wygodne rozwiązanie, lecz także istotny krok w stronę budowania nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa. To, że już 8 milionów Polek i Polaków korzysta z mDowodu, pokazuje, że chcemy i potrafimy korzystać z nowych technologii, które podnoszą standardy bezpieczeństwa i usprawniają codzienne życie. Naszym celem jest, aby cyfrowa tożsamość była tak samo powszechna, jak fizyczne dokumenty i cieszę się, że coraz więcej Polaków docenia to rozwiązanie – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

mDowód w aplikacji mObywatel

mDowód w aplikacji mObywatel nie jest dowodem osobistym. To odrębny elektroniczny dokument tożsamości z inną serią, numerem i terminem ważności niż tradycyjny dowód. Jest to duże ułatwienie, które pozwala potwierdzać tożsamość w bezpieczny i wygodny sposób za pomocą telefonu.

Z mDowodu w aplikacji mObywatel może skorzystać każdy, kto ma:

- ukończone 13 lat,

- ważny dowód osobisty, profil zaufany (lub inny akceptowalny środek identyfikacji, na przykład bankowość elektroniczną),

- smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0. (lub nowszej) lub z systemem iOS 15 (lub wyższym).

Tradycyjny dowód osobisty jest potrzebny tylko w dwóch sytuacjach: gdy wyjeżdżamy za granicę oraz gdy składamy wniosek o dowód osobisty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mDowód, tak jak inne elektroniczne dokumenty w mObywatelu, działa także w trybie offline, czyli bez dostępu do internetu. mDowód posiada certyfikat, który jest ważny przez rok (to oznacza, że po roku trzeba go odnowić tak, aby móc nadal korzystać z aplikacji).

mDowód – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań na temat mDowodu

Co zrobić, żeby mieć mDowód?

1. Pobierz aplikację mObywatel.

2. Zarejestruj się. Dodaj mDowód, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną.

3. Czym różni się e-dowód od mDowodu?

Są to dwa zupełnie inne dokumenty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli wbudowanym, niewidocznym na zewnątrz chipem. E-dowód działa zbliżeniowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

mDowód to elektroniczny dokument tożsamości dostępny w aplikacji mObywatel 2.0. Ma on inną serię i numer niż dowód osobisty ale jest pełnoprawnym dokumentem tożsamości. Można go użyć w banku, urzędzie, na poczcie czy u notariusza.

Czy można korzystać z aplikacji bez mDowodu?

Aby zalogować się do aplikacji i z niej korzystać, należy dodać jeden z głównych dokumentów:

- mDowód, legitymację szkolną,

- legitymację studencką,

- Diia.pl.

Bez logowania do aplikacji można jedynie weryfikować dokumenty innych osób.

Czy można zastrzec mDowód?

Nie, natomiast można unieważnić certyfikat mDowodu i w ten sposób zablokować dostęp do usług i dokumentów w aplikacji. Aby to zrobić, należy wybrać „Więcej” z dolnego menu i przejść do zakładki Wydane certyfikaty.

Ponadto w sektorze bankowym istnieje dodatkowa możliwość prewencyjnego zastrzeżenia numeru mDowodu w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (DZ). Zastrzeżenie zlecone w jednym banku automatycznie trafi do wszystkich innych uczestników Systemu DZ. Zastrzegać dokumenty można osobiście w dowolnym oddziale swojego banku, a niektóre banki przyjmują zastrzeżenia także telefonicznie (uniwersalny numer +48 828 828 828) lub w aplikacjach czy serwisach online (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). W wybranych bankach zastrzeżenia przyjmowane są także od osób nieposiadających konta.

Czy mDowód jest uznawany za granicą?

Nie, mDowód nie jest uznawany za granicą. W przyszłości planowane jest dostosowanie aplikacji mObywatel do standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (European Digital Identity Wallet). Dzięki temu będzie można korzystać z mDowodu również za granicą.