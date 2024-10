Strategia migracyjna - czyli rząd zaprasza, a samorządy integrują?

Strategia migracyjna, przyjęta niedawno przez rząd, przyniesie zmiany dla samorządów. Samorządowcy będą zajmować się warunkami dostępu cudzoziemców do rynku pracy oraz ich integracją.

Strategia migracyjna – dostęp do rynku pracy

Według dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w MSWiA Pawła Dąbrowskiego przyjęta przez rząd strategia migracyjna przyniesie istotne zmiany dla strony samorządowej w szczególności w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy i integracji.

Dąbrowski, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawił założenia przyjętej przez rząd strategii migracyjnej. Jak podkreślił, istotną zmianą dla samorządów ma być wprowadzenie warunków dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców i zniesienie testu rynku pracy wykonywanego przez starostę.

- Ten system ma zostać zastąpiony wydawaniem aktu prawa miejscowego, który w pewnym zakresie będzie zabezpieczał to, aby rodzima siła robocza nie była wypierana przez siłę roboczą złożoną z cudzoziemców. To podkreślam, będzie to akt prawa miejscowego, a nie dotychczasowa czynność starosty realizowana jako test rynku pracy – wyjaśnił Dąbrowski.

Rola samorządów w integracji cudzoziemców

Paweł Dąbrowski istotną rolę samorządów upatrywał w obszarze integracji. Podkreślił, że w nowej polityce migracyjnej cudzoziemcy będą musieli respektować polski porządek prawny.

- Szczególną wagę przywiązuje się do nauki języka polskiego, co ma zostać obudowane pewnym systemem weryfikacji stopnia znajomości języka, który będzie warunkował np. dostęp do obywatelstwa – wyjaśnił.

Nowa polityka migracyjna ma też dotyczyć kwestii związanych z edukacją.

- Migracje edukacyjne to przede wszystkim zbudowanie nowego systemu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z udziałem cudzoziemców i jednocześnie walka z ewidentnymi nadużyciami, takimi jak wyłudzanie list studenckich, podczas gdy studenci-cudzoziemcy realnie w tych szkołach się nie pojawiali – powiedział Dąbrowski i dodał, że przepisy będą dotyczyć też szkół policealnych.

Bezpieczna imigracja do Polski

Strategia migracyjna „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" powstała w ramach prac międzyresortowego Zespołu ds. Migracji, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Główne kierunki działań wskazane w dokumencie dotyczą:

dostępu do terytorium Polski,

dostępu do ochrony krajowej i międzynarodowej,

dostępu do rynku pracy,

migracji edukacyjnych,

integracji,

obywatelstwa i repatriacji,

kontaktu z diasporą.

Celem regulacji jest stworzenie przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji do Polski, kontrolowanej przez instytucje państwowe na lata 2025-2030.