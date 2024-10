Od 1 listopada nowe świadczenie dla niektórych rodziców i opiekunów. 1000 zł co miesiąc. Na jakich warunkach?

Od 1 listopada br. rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli skorzystać z nowego świadczenia w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Świadczenie to ma na celu wsparcie osób, które z przyczyn zawodowych nie mogą ubiegać się o zasiłek macierzyński. Oto szczegóły.

Ministerstwo opublikowało szczegółowe rozporządzenie, które precyzuje nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych oraz zawiera wyczerpującą listę warunków i zasad kwalifikacji do otrzymania wsparcia. Dzięki temu rodzice mogą dokładnie zapoznać się z przysługującymi im uprawnieniami. Celem nowego świadczenia jest pomoc rodzinom, które mają trudności z pogodzeniem życia zawodowego z opieką nad dziećmi.

REKLAMA

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada tego roku będzie wynosić 1000 złotych netto miesięcznie.

Kto może skorzystać z nowego świadczenia?

REKLAMA

Świadczenie rodzicielskie zostało wprowadzone z myślą o zapewnieniu wsparcia finansowego rodzicom, którzy z uwagi na swoją sytuację zawodową lub osobistą nie mają możliwości korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło oraz studentów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRPiPS, świadczenie przysługuje zarówno rodzicom biologicznym (matkom i ojcom), jak i również osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej (z wyłączeniem rodzin zastępczych zawodowych) oraz osobom, które przysposobiły dzieci. Zakres wiekowy uprawniający do świadczenia obejmuje dzieci do ukończenia 14. roku życia, z wyjątkiem rodzin zastępczych, gdzie górna granica wieku może być wydłużona do 7. lub 10. roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego. Wychodzi więc na to, że w 2024 roku świadczenie rodzicielskie mogą otrzymać:

Matka lub ojciec dziecka.

Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem (opiekun faktyczny), które chce przysposobić, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej) opiekująca się dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Osoba, która przysposobiła dziecko, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Ojciec dziecka ma prawo do świadczenia rodzicielskiego, jeśli matka złożyła wniosek o skrócenie okresu pobierania tego świadczenia po wykorzystaniu go przez co najmniej 14 tygodni, jeśli matka zmarła lub jeśli matka porzuciła dziecko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak długo można otrzymywać świadczenie rodzicielskie?

Czas pobierania świadczenia jest uzależniony od liczby dzieci, którymi opiekuje się rodzic lub opiekun. Długość okresu, na który przysługuje świadczenie, jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych, adoptowanych lub objętych opieką podczas jednego zdarzenia. W przypadku:

jednego dziecka – świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie,

dwojga dzieci – okres ten wydłuża się do 65 tygodni,

trojga dzieci – wynosi 67 tygodni,

czworga dzieci – świadczenie przysługuje przez 69 tygodni,

pięciorga lub większej liczby dzieci – okres ten wynosi 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i stanowi kwotę netto, wolną od wszelkich obciążeń podatkowych i innych opłat.

Świadczenie rodzicielskie a kryterium dochodowe

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych. Dla zasiłku rodzinnego to maksymalnie 674 zł na osobę w rodzinie miesięcznie, a dla jednorazowej zapomogi przy narodzinach dziecka – 1922 zł.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium