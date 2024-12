WIBOR będzie zlikwidowany. Jest decyzja: zastąpi go WIRF- m.in. w umowach kredytowych. Od kiedy?

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej wybrał indeks WIRF- jako docelowy wskaźnik referencyjny, który ma zastąpić WIBOR - podano w komunikacie KS NGR. Finalna nazwa wskaźnika zostanie ustalona w toku dalszych prac. Decyzja KS NGR była spójna z przeważającymi opiniami uczestników rynku wyrażonymi w ramach dodatkowej tury konsultacji publicznych.

KS NGR wybrał indeks WIRF- jako docelowy wskaźnik referencyjny, który ma zastąpić WIBOR

"Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach 21 listopada 2024 roku oraz 6 grudnia 2024 roku przeprowadził dyskusję oraz podjął decyzję o wyborze propozycji indeksu o technicznej nazwie WIRF– bazującego na depozytach niezabezpieczonych Instytucji Kredytowych i Instytucji Finansowych, jako docelowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który miałby zastąpić wskaźnik referencyjny WIBOR.



Administratorem WIRF– w rozumieniu Rozporządzenia BMR będzie spółka GPW Benchmark, wpisana do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)" - napisano.



"Jednocześnie KS NGR zauważył potrzebę prowadzenia dalszych prac nad rozwojem rynku transakcji warunkowych i mierzącym ten rynek potencjalnym indeksem typu WRR, aby docelowo w przyszłości taki indeks mógł być stosowany jako wskaźnik alternatywny dla WIRF–, który zastąpi wskaźnik referencyjny WIBOR" - dodano.

WIRON nie zastąpi WIBOR-u

Poprzez wybór WIRF- KS NGR zweryfikował i zmodyfikował swoją wcześniejszą decyzję o wyborze WIRON (pierwotnie WIRD) jako następcy WIBORu.



Konsultowane były ponadto inne warianty indeksu: WIRF, WIRF+, WIRF+/-.

Kiedy harmonogram wdrożenia wskaźnika WIRF?

Kolejnym krokiem KS NGR będzie zaktualizowanie Mapy Drogowej w ramach dotychczasowego harmonogramu działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR docelowym wskaźnikiem WIRF–, którego finalna nazwa będzie wybrana w toku dalszych prac.

Będzie korekta rekomendacji NGR

KS NGR zamierza także w najbliższym czasie zweryfikować i zaktualizować wydane dotychczas rekomendacje NGR, w szczególności standardy stosowania nowego docelowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) w nowych produktach: bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych, jak również standardy dobrowolnej konwersji dla portfeli legacy umów i instrumentów finansowych, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny WIBOR.

WIRF– będzie docelowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Będzie stosowany m.in. do umów kredytu

Docelowo WIRF– ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który będzie mógł być stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).



KS NGR uwzględnił odpowiedzi uzyskane w ramach dodatkowej tury konsultacji, a ponadto rozważył łączną ocenę cech ilościowych i jakościowych poszczególnych propozycji indeksów, do których należały m.in.:

- zmienność propozycji indeksu w czasie oraz jej powiązanie ze zmianami stóp procentowych NBP i oraz zmianami warunków rynkowych;

- potencjał propozycji indeksu do zastosowania w szerokim zakresie umów i instrumentów finansowych;

- zasób informacyjny związany z liczbą transakcji i ich wartością; ryzyko nieustalenia docelowego indeksu w poszczególnych dniach;

- publikowanie docelowego indeksu w terminie odpowiadającym potrzebom rynku finansowego; możliwość stworzenia krzywej terminowej.

Zalety WIRF-

Uczestnicy konsultacji publicznych jako uzasadnienie wysokich ocen dla propozycji indeksu WIRF– wskazywali przede wszystkim: homogeniczność zasobu transakcyjnego, relatywnie niską zmienność tej propozycji indeksu oraz najwyższe w ich ocenie prawdopodobieństwo stworzenia rynku instrumentów pochodnych na taki docelowy indeks i wykreowania krzywej terminowej.



Ponadto zauważono, że propozycja indeksu WIRF– cechuje się najniższym, ale wystarczającym zasobem transakcyjnym.



Wybór propozycji indeksu został poprzedzony rozpoczętym 29 marca 2024 roku procesem przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu Risk Free Rate (RFR).



Przegląd ten miał na celu weryfikację podjętej we wrześniu 2022 roku decyzji KS NGR, na podstawie szerszego zakresu analiz i informacji rynkowych w dynamicznie zmieniającym się środowisku makroekonomicznym polskiej gospodarki. Proces ten obejmował przeprowadzenie dodatkowych analiz wewnętrznych przez zaangażowane w prace KS NGR instytucje, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i GPW Benchmark, oraz obejmował dwie rundy konsultacji publicznych skierowanych do wszystkich interesariuszy, w tym uczestników rynku finansowego, przeprowadzone od 24 maja do 1 lipca 2024 roku oraz od 4 do 31 października 2024 roku. (PAP Biznes)

