Wraz z końcem 2024 roku zakończył się program Nasze Łowiska. W 2025 roku wędkarze zapłacą w każdym zarządzie osobno, czyli więcej. Jakie są stawki za zezwolenia roczne i co z popularyzacją uprawiania wędkarstwa?

Od 2025 roku koniec programu Nasze Łowiska

Wraz z końcem 2024 roku zakończył się program Nasze Łowiska. Oznacza to, że nie można już uzyskać jednego pozwolenia na wędkowanie w całym kraju (na wodach, na których gospodarkę rybacką prowadzą Wody Polskie). W 2025 roku trzeba będzie je wykupić we właściwym regionalnym zarządzie gospodarki wodnej. Program Nasze Łowiska obowiązywał od 1 stycznia 2022 roku i miał na celu wyeliminowanie konieczności ponoszenia przez wędkarzy wysokich kosztów uzyskiwania zezwoleń na trenie całego kraju. Chodziło również o zachęcenie do uprawiania wędkarstwa. Jednak jak poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z zarządzeniem nr 71/2024 Prezesa PGW Wody Polskie z 31 grudnia 2024 roku, program przestał obowiązywać, a wędkowanie na obwodach rybackich Wód Polskich, które zostały udostępnione do amatorskiego połowy ryb, ponownie jest możliwe jedynie na podstawie zezwoleń wydawanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej, które uprawniają do połowu ryb na wędkę wyłącznie na obszarze ich działania we wskazanych obwodach rybackich.

Wędkarze zapłacą więcej, w każdym zarządzie osobno

Oznacza to, że wraca stary system działania, w ramach którego na terenie poszczególnych obszarów kraju będzie konieczne ponoszenie odrębnych opłat – w każdym zarządzie osobno. Informacji na ich temat należy poszukiwać m.in. na stronach internetowych poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zamieszczonych tam regulaminach. Funkcjonuje 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Koszty zezwoleń zaczynają się już od 15 złotych na dobę, a w przypadku zezwoleń rocznych wynoszą np. 250 zł w Białymstoku i Bydgoszczy, 200 zł w Lublinie i 300 zł w Poznaniu.

Przypomnijmy, że wędkowanie to zgodnie z obowiązującymi przepisami amatorski połów ryb, czyli pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą. Może uprawiać go osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, czyli kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Posiadanie tego zezwolenia potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione m.in. osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.