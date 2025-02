2500 zł dla nauczyciela (nie każdego) - w formie bonu na zakup laptopa. MEN: wnioski do 25 lutego 2025 r. Za droższy model trzeba dopłacić samemu

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych i klas I-III szkół podstawowych mogą już od 27 stycznia 2025 r. składać wnioski o bon na zakup sprzętu w programie "Laptop dla nauczyciela" – poinformowali ministra edukacji Barbara Nowacka i wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na złożenie wniosków nauczyciele mają 30 dni (do 25 lutego 2025 r. – PAP), kolejne 30 dni przeznaczone będzie na ich rozpatrzenie. Bony mają być wręczane w miesiącach kwiecień-maj 2025 r., a wykorzystać je będzie można do końca 2025 roku.

MEN: Rusza nabór wniosków o bony na laptopy dla nauczycieli. Których?

Nabór wniosków o bony na laptopy dla nauczycieli w rozszerzonym programie ogłosili podczas wspólnej poniedziałkowej konferencji szefowie resortów edukacji i cyfryzacji.



Szefowa MEN poinformowała, że od poniedziałku 27 stycznia 2025 r. wnioski o dofinansowanie zakupu laptopa mogą składać nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych oraz uczący w klasach I-III szkół podstawowych. Przypomniała, że wcześniej (czyli jesienią 2023 r.) z programu "Laptop dla nauczyciela" mogli skorzystać nauczyciele klas IV-VIII.



Pieniądze na sprzęt, jak zaznaczyła Nowacka, wtedy i obecnie, pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.



"Nasi poprzednicy (...) pozyskali pieniądze i rozdystrybuowali laptopy wśród nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych" – powiedziała.



Dodała, że planowane było rozszerzenie programu o nauczycieli szkół ponadpodstawowych.



"Nam się udało wynegocjować więcej" – zaznaczyła, wskazując, że teraz do otrzymania bonu uprawnieni są też nauczyciele klas I-III szkół podstawowych.

Trzeba zgłosić się do dyrektora szkoły

"Aplikować nauczyciele mogą od dzisiaj. Trzeba się zgłosić do dyrektora szkoły, (...) wypełnić potrzebne dane" – powiedziała szefowa MEN. Nowacka zachęciła "do szybkiej i sprawnej aplikacji o bon".



Zaznaczyła, że bony można wykorzystać do końca tego roku.

30 dni na złożenie wniosku (do 25 lutego 2025 r.). Bony będą przekazywane w kwietniu i maju

Gawkowski poinformował, że na złożenie wniosków nauczyciele mają 30 dni (do 25 lutego 2025 r. – PAP), kolejne 30 dni przeznaczone będzie na ich rozpatrzenie. "Bony będą w dostępności kwiecień-maj 2025 r., więc już za chwilę" – dodał. Przypomniał, że wartość bonu to 2,5 tys. zł.

Za droższego laptopa trzeba będzie dopłacić

Jeśli nauczyciele będą chcieli kupić droższy sprzęt, mogą wykorzystać bon, ale pozostałą kwotę muszą dopłacić.

Bony na laptopy - w sumie dla ponad 550 tys. nauczycieli

Minister cyfryzacji poinformował także, że dzięki rozszerzeniu programu skorzystać z niego może ponad 550 tys. nauczycieli, z czego 260 tys. już skorzystało. Cała wartość programu to 1 mld 400 mln zł.



Bony na laptopy dla nauczycieli to program, który ruszył w październiku 2023 r. Wprowadziła je ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, z kolei rozporządzenie ministra cyfryzacji określiło grupy i kolejność wsparcia uprawnionych. W pierwszym etapie bon na zakup laptopów przysługiwał nauczycielom i wychowawcom uczącym w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach.

Ważne Uprawnieni nauczyciele otrzymują jednorazowy bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Chodzi o grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Zgodnie z ustawą, nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia w celu otrzymania bonu składa swój wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły. (PAP)

