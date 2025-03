Dla kogo stopień niepełnosprawności w 2025 r.? Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto może uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Co należy zrobić, by uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne mające powyżej 16 lat mogą uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rozumiana ona jako trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Dla kogo stopień orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem potwierdzającym, że jest się osobą niepełnosprawną. Posiadając ten dokument, można wystąpić o szereg ulg, świadczeń i skorzystać z dodatkowych uprawnień.

Wystąpić o nie mogą osoby, które mają więcej niż 16 lat, mają naruszoną sprawność organizmu, przez swoje ograniczenia są niezdolne o pracy zarobkowej lub potrzebują odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy, wymagają opieki lub pomocy od innych, mają problemy z codziennymi czynnościami i potrzebują urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu ( np. proteza, osobista pompa insulinowa, czy implant ślimakowy).

Co jest brane pod uwagę przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności?

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, brane jest pod uwagę:

zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności; ocena stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby; wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje; możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe; ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym; możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

By uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności we właściwym miejscowo powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. W przypadku, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Co zawiera orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie; datę wydania orzeczenia; datę złożenia wniosku; podstawę prawną wydania orzeczenia; imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu; numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności; okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności; datę lub okres powstania niepełnosprawności; datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności; wskazania określone przez skład orzekający; uzasadnienie; pouczenie o przysługującym odwołaniu; podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może w okresie ważności tego orzeczenia wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Stopnie niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności. Są to stopień znaczny, umiarkowany oraz lekki. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. W celu pełnienia ról społecznych, wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, przez co są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Mogą także wymagać czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zaliczane się osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się także osoby o naruszonej sprawności organizmu, które mają ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności nie oznacza wykluczenia możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; wykonywania pracy zdalnej.