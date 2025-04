4 maja też jest ważne święto. Komunikat dyrekcji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Jakie święto obchodzimy 4 maja? Czy 4 maja to święto kościelne? Czego patronem był święty Florian? Z czego słynął św. Florian? Kiedy i gdzie Centralne Obchody Dnia Strażaka 2025?

rozwiń >

Jakie święto obchodzimy 4 maja?

W dniu 4 maja obchodzimy święto Strażaków. W dniu 4 maja przypada Dzień Św. Floriana, stąd też święto strażaków zostało ustanowione w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej czyli właśnie św. Floriana. W ten szczególny dzień warto wyrazić wdzięczność zarówno strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i z Państwowej Straży Pożarnej za ich trud, ciężką i niebezpieczną służbę, gdzie często narażają swoje życie i zdrowie dla niesienia pomocy innym.

Czy 4 maja to święto kościelne?

Dzień 4 maja jako taki nie jest świętem kościelnym i nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej tego dnia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że 4 maja w 2025 r. wypada akurat w niedzielę, co oznacza obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

Życzenia dla Strażaków

"Szanowni Państwo, z okazji Dnia Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły i wytrwałości w pełnieniu tej niezwykle odpowiedzialnej służby. Dziękujemy za Waszą odwagę, determinację i gotowość do działania w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Wasza praca to nie tylko służba, ale przede wszystkim misja ratowania życia, zdrowia i mienia. Niech św. Florian, patron strażaków, czuwa nad Wami każdego dnia. Dyrekcja i pracownicy Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji."

Co ważne, nie tylko strażacy ale i inne środowiska zawodowe, których praca jest związana w jakimś sensie z ogniem mają za patrona św. Floriana i obchodzą 4 maja swoje święto. Są to m.in. prace: hutników, metalowców, kominiarzy, garncarzy, piekarzy, piwowarów, bednarzy, kowali. Z dawien dawna te grupy zawodowe uważają Św. Floriana za swojego obrońcę od nieszczęść i klęsk ogniowych, orędownika we wszystkich potrzebach. Dzisiaj, szczególnie w dużych miastach o pewnych tradycjach już się zapomina i nie kultywuje się ich tak jak kiedyś, ale w mniejszych miejscowościach czy wioskach, szczególnie gdzie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne odprawiane są np. msze w intencji strażaków i odbywają się specjalne uroczystości. W 2025 r. będą miały miejsce w Warszawie centralne obchody dnia Strażaka.

Kiedy i gdzie Centralne Obchody Dnia Strażaka 2025?

Jak czytamy w komunikacje ministerialnym w dniu 4 maja 2025 r. o godz. 11:00 na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędą się Centralne Obchody Dnia Strażaka oraz promocja na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To wyjątkowy dzień i wyjątkowa uroczystość dla braci strażackiej, na którą zapraszają: komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek, rektor-komendant Akademii Pożarniczej st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni oraz prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak. Uprzejmie informujemy, że Patronat Honorowy nad tegorocznymi, Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. To zaszczyt i wyraz uznania dla naszej formacji i ofiarnej służby strażaków.

Uroczystości na Placu Piłsudskiego poprzedzone będą uroczystą mszą świętą w intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych , a także nowo promowanych oficerów PSP i ich rodzin, która zostanie odprawiona o godz. 7.30 w Katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

, a także nowo promowanych oficerów PSP i ich rodzin, która zostanie odprawiona W godz. od 11.00 do 17.00 zapraszamy całe rodziny do odwiedzenia naszego Pikniku Strażackiego w Ogrodzie Saskim, podczas którego przygotowane będzie wiele atrakcji dla dzieci, ale również dorosłych, m. in. : namiot dymowy, strażacki tor przeszkód, celowanie do tarczy „SIKAWKĄ”, pokazy psów ratowniczych, ścianka wspinaczkowa, układanie skrzynek w pionie, pokazy ratownictwa medycznego i chemicznego, program OSP i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków straży pożarnej, czekamy na Was! Wszystkich zainteresowanych przebiegiem uroczystości zapraszamy również do obserwowania naszych mediów społecznościowych: Facebook, X, Instagram, YouTube oraz oglądania relacji na żywo z wydarzenia (FB, YouTube) - tak czytamy w komunikacje rządowym.

Czego patronem był święty Florian? Z czego słynął św. Florian?

Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach: Św. Florian z Lauriacum - żołnierz i urzędnik cesarza rzymskiego, męczennik. Święty Florian żył pod koniec III wieku naszej ery, w prowincji rzymskiej Noricum (obecnie środkowa Austria). Jak podają legendy już gdy był dzieckiem, ugasił pożar domu, a jako święty uratował węglarza, który wpadł do żaru, ale zdążył westchnąć imię Floriana. Odmówił wyparcia się chrześcijaństwa. Został za to umęczony, a jego ciało wrzucono do rzeki - miało to miejsce 4 maja 230 r. Dziś w tym miejscu znajduje się klasztor Benedyktynów i miejscowość Saint Florian. Kult św. Floriana jako orędownika w walce z żywiołem ognia upowszechnił się ok. XV w. W Polsce, do rozwoju kultu św. Floriana jako patrona od ognia przyczynił się pożar Krakowa w 1528 roku, który strawił większą część miasta a w szczególności Kleparz. Ocalał tam jedynie kościół pod jego wezwaniem, co odczytano jako „znak szczególnej opieki jego Patrona”. Od tego momentu zaczęto czcić Floriana jako Patrona od pożaru a strażacy jako swojego opiekuna.

Czym jest Państwowa Straż Pożarna?

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 127) wskazuje, że Państwowa Straż Pożarną jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Czym jest Ochotnicza Straż Pożarna?

Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące stowarzyszeniami. Ochotnicze straże pożarne są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne zrzeszają członków ochotniczych straży pożarnych - "strażacy OSP". Ochotnicze straże pożarne spełniają służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" na przestrzeni dziejów naszej państwowości, kierując się konstytucyjnym prawem do dobrowolnego zrzeszania się, stanowi się, co następuje - tak brzmi preambuła do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 233).