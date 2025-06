Sejm na żywo 3 czerwca [Transmisja online]

Tylko do 30 czerwca 2025 r. łatwiej i szybciej do kardiologa, na mammografię i cytologię. Kończy się program, potem znowu wrócą kolejki

Obowiązuje jeszcze pilotażowy program. Centralna e-rejestracja jest wprowadzana stopniowo do naszego systemu NFZ, ale sam pilotaż, który potrwa do 30 czerwca 2025 r. Co obejmuje? Póki co wyłącznie cytologię, mammografię i pierwszą konsultację u kardiologa.