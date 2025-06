Wotum zaufania dla rządu - co to jest? Donald Tusk zapowiada wniosek

Donald Tusk zapowiedział wystąpienie z wnioskiem o wotum zaufania. Czym właściwie jest wotum zaufania? Jaka większość potrzeba jest do uchwalenia? Czy wiąże się to tylko z powoływaniem nowej Rady Ministrów? Czym jest wotum nieufności?

rozwiń >

Donald Tusk - wotum zaufania

Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu odnoszącym się do wyników wyborów prezydenckich 2025 r. zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem o wotum zaufania. Co to jest?

REKLAMA

Wierzę w Was, wierzę w Polskę. pic.twitter.com/4CYOCPnW7y — Donald Tusk (@donaldtusk) June 2, 2025

Wotum zaufania - co to jest?

O wotum zaufania czytamy w Konstytucji RP w kontekście tworzenia się nowej Rady Ministrów, ale nie tylko. Jest to specjalna uchwała parlamentu, która ma na celu zatwierdzenie składu Rady Ministrów albo wyrażenie poparcia dla prowadzonych działań rządu. Prezes Rady Ministrów musi uzyskać wotum zaufania dla nowo powołanego rządu, ale może również w każdym innym momencie złożyć wniosek o wotum zaufania na podstawie art. 160 Konstytucji RP w celu uzyskania poparcia dla aktualnej polityki rządu. W tej drugiej sytuacji do uchwalenia wotum zaufania przez Sejm niezbędna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (wystarczy obecność 230 posłów).

Ostatnia taka uchwała została podjęta w 2020 r. To Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania (Monitor Polski z 2020, poz. 495): Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania. Marszałek Sejmu: E. Witek

Co znaczy wotum zaufania dla rządu?

Wotum zaufania dla rządu to potwierdzenie przez Sejm poparcia dla prowadzonych działań politycznych przez Prezesa i całą Radę Ministrów.

Co oznacza brak wotum zaufania?

Jeśli Sejm nie poprze wniosku o wotum zaufania, premier zmuszony jest do złożenia dymisji na ręce Prezydenta RP. Jeśli więc Donald Tusk wystąpi z wnioskiem o wotum zaufania na podstawie art. 160 Konstytucji RP i nie zdobędzie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 230 posłów, będzie musiał złożyć urząd.

Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska - kiedy?

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zaproponował premierowi rozpatrzenie wniosku o wotum zaufania dla rządu na dodatkowym posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2025 r. (wtorek).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o wotum zaufania - historia

W historii taka sytuacja miała miejsce 6 razy, z czego 2 razy o wotum zaufania wystąpił Donald Tusk (2012 r. i 2014 r.). W tym roku będzie trzeci raz. Wszystkie przypadki zakończyły się uchwaleniem wotum zaufania. Pozostałe sytuacje dotyczą wniosku: Leszka Millera (2023 r.), Marka Belki (2024 r.), Mateusza Morawieckiego (2018 r. i 2020 r.).

Wotum nieufności - co to jest?

Przeciwieństwem wotum zaufania jest wotum nieufności. Można wyrazić je w stosunku do ministra lub całej Rady Ministrów. W pierwszej sytuacji potrzeba wniosku co najmniej 69 posłów i większości ustawowej liczby posłów, a w drugim wystarczy wniosek 46 posłów z imiennym wskazaniem kandydata na nowego premiera oraz również większość ustawowej liczby posłów. Uchwalenie wotum nieufności dla rządu oznacza dymisję Rady Ministrów i powołanie wskazanego we wniosku premiera, a na jego wniosek pozostałych członków nowej Rady Ministrów.