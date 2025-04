Jeśli masz wadę wzroku i jeździsz samochodem sprawdź swoje prawo jazdy. Chodzi o rewers i specjalne kody. Okazuje się, że na kierowców nakładane są wysokie grzywny a nawet odbierane są uprawnienia czy stosowany jest areszt, za to, że nie stosują się do wytycznych na dokumencie uprawniającym do poruszania się samochodem czy innym pojazdem mechanicznym.

Jest to typowa sytuacja dotycząca milionów Polaków. Jazda samochodem w soczewkach a nie w okularach, albo w okularach a nie soczewkach. Można za to dostać nawet 1500 zł grzywny a nawet mieć odebrane uprawnienia. Sprawdź swoje prawo jazdy, aby tego uniknąć. Podpowiadamy co trzeba zweryfikować. Zależne to jest od orzeczenia lekarskiego oraz wpisania odpowiedniego kodu w blankiecie prawa jazdy.

Rewers prawa jazdy. Koniecznie sprawdź, aby uniknąć 1500 zł grzywny

Osoby, które mają wadę wzroku powinny dokładnie zweryfikować swoje prawo jazdy, ponieważ na rewersie tego dokumentu znajduje się pozycja nr 12. Jest tam zamieszczony specjalny kod, który dotyczy ograniczeń w stosunku do kierowców. Brak stosowania się do kodu może być równoznaczny z mandatem karnym w trakcie kontroli przez policjantów. Nie warto płacić 1500 zł na tak błahe przewinienie.

Ważne Kod to wynik orzeczenia lekarskiego, do którego kierowca musi BEZWZGLĘDNIE się stosować i nie ma od tego żadnego odstępstwa.

Co oznacza rubryka12, prawo jazdy?

Prawo jazdy ma rzecz jasna awers - przednią stronę dokumentu i rewers - tylną stroną dokumentu. Na rewersie w rubryce nr 12 znajdują się kody ograniczeń. Umieszczone kody ograniczeń w rubryce nr 12 w prawie jazdy mogą dotyczyć różnych schorzeń i stanu zdrowia kierowcy. Przykładowo symbole ograniczeń mogą dotyczyć także słuchu kierującego, konieczności korzystania z protez lub modyfikacji samochodu w przypadku kierowania przez osobę z niepełnosprawnością.

Ważne Wada wzroku, rubryka na 12, kody To właśnie tam w rybryce 12, tuż pod kategoriami, znajdziemy kod, który informuje o konkretnej sytuacji kierowcy. Jest więc to zindywidualizowane i każdy może mieć inny kod albo nie mieć go wcale. Najczęściej pojawiającymi się kodami w rubryce nr 12 jest kod: 01.01 albo kod 01.02 albo 01.06. Każdy z tych kodów związany jest z wadą wzroku, ale powoduje inne konsekwencje.

Co oznacza kod 01.01 w prawie jazdy?

Kod 01.01. w prawie jazdy oznacza, że kierowca ma wadę wzroku i powinien prowadzić pojazd jedynie w okularach. Jeśli ktoś ma w prawie jazdy kod 01.01 (okulary), a korzysta z soczewek kontaktowych, powinien wykonać badania lekarskie na prawo jazdy, przypominając lekarzowi o wpisaniu właściwego kodu (01.06). Jeśli nie i będzie prowadził samochód w soczewkach, które w rzeczywistości przecież też korygują jego wzrok, to pomimo tego może otrzymać mandat karny.

Co oznacza kod 01.02 w prawie jazdy?

Kod 01.02. w prawie jazdy oznacza, że kierowca ma wadę wzroku i powinien prowadzić pojazd jedynie w soczewkach. Jeśli ktoś ma w prawie jazdy kod 01.02 (soczewki), a korzysta z okularów a raz z soczewek powinien wykonać badania lekarskie na prawo jazdy, przypominając lekarzowi o wpisaniu właściwego kodu (01.06). Jeśli nie i będzie prowadził samochód w okularach, które w rzeczywistości przecież też korygują jego wzrok, to pomimo tego może otrzymać mandat karny.

Co oznacza kod 01.06 w prawie jazdy?

Kod 01.06. w prawie jazdy oznacza, że kierowca ma wadę wzroku i powinien prowadzić samochód albo w soczewkach albo w okularach. Jest to korzystniejszy kod niż niż 01.01. czy 01.02 ponieważ daje możliwość jazdy raz w soczewkach raz w okularach, w zależności od potrzeby.

Prawo jazdy a wada wzroku – o czym powinni pamiętać kierowcy

Przepis art. 94. § 1 Kodeksu Wykroczeń jednoznacznie wskazuje, że: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Dalej § 1a KW wskazuje, że: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Policja podkreśla: Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem bez wymaganych okularów jest traktowane jak jazda bez uprawnień. Kierowca prowadzący pojazd w soczewkach kontaktowych, który zobowiązany jest do jazdy w okularach, równie dopuszcza się wykroczenia jazdy bez uprawnień.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jednak jest jeszcze gorszy scenariusz, który może spotkać kierującego – może mu również zostać zabrane prawo jazdy, gdyż „ W razie popełnienia wykroczenia – jazdy bez uprawnień - orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Jakie są kody w prawie jazdy?

Kody w polskim prawie jazdy są bardzo zróżnicowane. Przedstawiamy poniżej najbardziej popularne, ze względu na powszechność schorzeń.

Kod 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku

01.01 - okulary

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e)

01.03 - okulary ochronne

01.04 - szkła przyciemnione

01.05 - przepaska na oko

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe

Kod 02 – wymagana korekta słuchu

02.01 – aparat słuchowy jedno uszny

02.02 – aparat słuchowy obu uszny

Kod 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn

03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej

03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej

Kod 05 – ograniczone możliwości korzystania z pojazdu (stosuje się subkody, ponieważ ograniczenia jazdy wynikają ze stanu zdrowia kierowcy)

05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu)

05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02 nazwa miasta)

05.03 – jazda bez pasażerów

05.04 – jazda z określoną prędkością (ograniczenie do x km/h)

05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy

05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy

05.07 – bez prawa jazdy po autostradach

05.08 – zakaz spożywania alkoholu

Kod 10 – modyfikacje w układzie zmiany biegów

10.01 – ręczna zmiana biegów

10.02 – bez pedału sprzęgła (lub dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A)

10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie

10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów

10.05 – bez przekładni dodatkowej

Kod 15 – modyfikacja sprzęgła

15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów

15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie

15.03 – sprzęgło automatyczne

15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą

Kod 20 – modyfikacje w układzie hamulcowym