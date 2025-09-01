REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek

Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2025, 08:42
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
prezydent, Karol Nawrocki, Lex Kamilek, dzieci, rodzice
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 29 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy lex Kamilek, która miałaby wyjaśnić niektóre wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy, jak również m.in. uprawnić pracowników zakwaterowania zbiorowego (czyli np. hoteli) do weryfikacji osób, które przebywają w takich obiektach z dziećmi. Jednocześnie jednak zakładała ona złagodzenie wymogów weryfikacji osób dopuszczonych do kontaktu z dziećmi (w tym m.in. rodziców pomagających w przedszkolu, szkole czy podczas wycieczek), co Prezydent ocenił jako – osłabienie gwarancji bezpieczeństwa małoletnich.

rozwiń >

3-krotne „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek

REKLAMA

W dniu 29 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (potocznie zwanej ustawą lex Kamilek|) oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1381).

REKLAMA

W informacji na temat weta Prezydenta w sprawie powyższej ustawy, Kancelaria Prezydenta podnosi, że do rozwiązań zawartych w przedmiotowej regulacji zastrzeżenia zgłaszała również Rzeczniczka Praw Dziecka, a Prezydent – „przychylił się do opinii Rzecznika Praw Dziecka, w ocenie której, elementy deregulacji zaproponowane przez rząd, są w istocie „obniżaniem ochrony praw dzieci”.

Nie ma zgody Pana Prezydenta na obniżanie gwarancji ochrony dzieci. Dzieci są na pierwszym miejscu – i to jest absolutnie rzecz podstawowa według Pana Prezydenta” – przekonywał podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia br., Szef KPRP Zbigniew Bogucki.

„Nie” Prezydenta wobec rezygnacji z obowiązku przedstawiania zaświadczenia z KRK i zastąpienia go oświadczeniem

W ocenie Prezydenta Karola Nawrockiego – najpoważniejszym problemem nowelizacji ustawy lex Kamilek, która trafiła do jego podpisu, jest – rezygnacja, w określonych przypadkach, z obowiązku przedstawiania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) w zakresie prawomocnych skazań za umyślne przestępstwo określone w:

  • rozdziale XIX kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu),
  • rozdziale XXIII kodeksu karnego (przestępstwa przeciw wolności),
  • rozdziale XXV kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),
  • rozdziale XXVI kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) oraz w
  • ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub
  • za odpowiadający temu przestępstwu czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

REKLAMA

Oznacza to bowiem powstanie luki prawnej, umożliwiającej kontakt z dziećmi osobom, których przeszłość powinna je trwale wykluczać z pracy w środowisku małoletnich. Obowiązek uzyskania odpowiedniego zaświadczenia z KRK – w przypadku niektórych osób (np. osób, z którymi miałby zostać nawiązany stosunek pracy lub które miałyby zostać dopuszczone do innej działalności przez uczelnię, zgodnie z projektowanym art. 21g ust. 1 i 2 ustawy lex Kamilek) – miałby zostać zastąpiony złożeniem oświadczenia o odpowiedniej treści. Pomimo, że byłoby to oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – instytucje, którym byłyby przedkładane ww. oświadczenia (czuwające nad pracownikami lub współpracownikami, mającymi kontakt z małoletnimi) – nie miałyby żadnej możliwości weryfikacji prawdziwości takich oświadczeń. Tym samym – jak podnosi Prezydent – mogłoby dojść do sytuacji, w których, w praktyce, pracować z dziećmi i sprawować nad nimi opiekę, bez obecności ich rodziców – mogłyby osoby skazane za bardzo poważne przestępstwa, takie jak m.in.: zabójstwo, handel ludźmi, groźby karalne, uprowadzenie dziecka czy obrót narkotykami (bo wspomniane zaświadczenie z KRK, dotyczy weryfikacji osób pod kątem popełnienia właśnie takich przestępstw).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Takie rozwiązanie budzi wątpliwości z art. 72 ust. 1 Konstytucji RP, nakładającego na władze publiczne obowiązek ochrony praw dziecka oraz z art. 2 Konstytucji RP, ustanawiającego zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Może być również oceniane jako niepełna i niewłaściwa realizacja zobowiązań wynikających z prawa unijnego, w szczególności dyrektywy 2011/93/UE, nakazującej stosowanie przez państwa członkowskie skutecznych instrumentów weryfikacji osób mających pracować z dziećmi.” – argumentuje Prezydent.

„Nie” Prezydenta wobec rezygnacji z weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz obowiązku przedstawiania zaświadczenia z KRK wobec osób „dopuszczanych” do dzieci, tylko z powodu obecności innej osoby

Za zupełnie nieakceptowane, Prezydent Karol Nawrocki, uznał również rozwiązanie przewidziane w projektowanym art. 21i ust. 1 pkt 3 ustawy lex Kamilek, zgodnie z którym – obowiązek weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz obowiązek przedstawiania zaświadczenia z KRK (a konkretniej – z obowiązki przewidziane w art. 21a, art. 21b ust. 1, art. 21d i art. 21e ww. ustawy) – nie miałyby znajdować zastosowania wobec osób, które miałyby zostać dopuszczone do:

  • innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, udzielaniem pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub opieką nad nimi,

tylko dlatego, że ta działalność byłaby wykonywana „w bezpośredniej obecności osoby obowiązanej na podstawie ustawy lub umowy do sprawowania nadzoru nad małoletnimi”.

Prezydent podnosi, iż takie rozwiązanie, oznacza w praktyce, że np. na zajęcia szkolne z dziećmi, mogłyby zostać zaproszone osoby, które w przeszłości były skazane prawomocnym wyrokiem za skrzywdzenie dziecka, a uzasadnieniem braku podjęcia sprawdzenia takiej osoby – miałaby być obecność np. nauczyciela na takim spotkaniu.

„Jestem przekonany, że takie osoby nie powinny mieć nawet hipotetycznej możliwości znalezienia się w pobliżu dzieci, w szczególności w ramach zajęć przedszkolnych czy szkolnych, niezależnie od tego ile osób będzie jednocześnie obecnych, by uniemożliwić potencjalne nadużycia na szkodę pozostających pod opieką dzieci.” – przekonuje Prezydent.

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, również zgłosiła swoje zastrzeżenia do powyższego złagodzenia przepisów, twierdząc, iż – Finalnie może dojść do sytuacji, że w praktyce na terenie szkoły bądź przedszkola będzie mogła przebywać osoba skazana za poważne przestępstwa, jak np. zabójstwo, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi i będzie mogła ona mieć kontakt z dziećmi, rozmawiać z nimi albo np. wykonywać wspólne zdjęcia, a sytuacje te mogą dotyczyć także bardzo małych dzieci”.

„Na takie, choćby teoretyczne sytuacje, nie ma absolutnie mojej zgody.” – skwitował Karol Nawrocki.

Weto Prezydenta nie bez znaczenia dla rodziców pomagających w przedszkolu, szkole czy podczas wycieczek – nie unikną stania w kolejce po zaświadczenie z KRK

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich w obecnym brzmieniu – na rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkoły, którzy chcą w tym przedszkolu lub szkole np. pomagać w zajęciach albo uczestniczyć w organizowanych przez nie wycieczkach (w roli opiekuna dzieci) nakłada obowiązek przedłożenia zaświadczenia z KRK w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego (art. 21 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 1 ww. ustawy). Obowiązek ten miał zostać złagodzony, poprzez zastąpienie go weryfikacją rodzica w KRK przez osobę kierującą jednostką systemu oświaty, która miałaby dopuścić tego rodzica do działalności związanej z dziećmi, w miejsce – samodzielnego przedłożenia przez rodzica zaświadczenia z tego rejestru (projektowany art. 21f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw). W związku z wetem Prezydenta – na dzień dzisiejszy, rodzice nie unikną jednak stania w kolejkach po zaświadczenie z KRK, jeżeli będą chcieli pomóc w zajęciach w szkole lub przedszkolu, do których uczęszcza ich dziecko albo uczestniczyć w organizowanej przez nie wycieczce.

„Nie” Prezydenta wobec złagodzenia przepisów dotyczących obowiązku przedłożenia zaświadczenia z odpowiednika polskiego KRK wobec cudzoziemców

Jako powód odmowy podpisania nowelizacji ustawy lex Kamilek – Prezydent wskazał również na regulacje dotyczące cudzoziemców.

Z uwagi na fakt, iż nie figurują oni w polskich rejestrach karnych, nowelizacja przewidywała możliwość zastąpienia urzędowego zaświadczenia własnym oświadczenie o niekaralności. Rozwiązanie to miało mieć charakter wyjątkowy i być dopuszczalne jedynie pod pewnymi warunkami – m.in. gdy przepisy danego państwa, nie przewidywałyby sporządzenia tego rodzaju zaświadczenia lub dany kraj uzależniałby jego wydanie od spełnienia określonych w przepisach warunków, których osoba ta nie może spełnić. W ocenie Prezydenta jednak – nawet w tak ograniczonym zakresie, regulacja taka prowadziłaby do luki w systemie ochrony małoletnich. W praktyce oznaczałoby to bowiem, że – państwo daje możliwość pracy z dziećmi osobom, wobec których nie posiada żadnego urzędowego potwierdzenia z rejestrów państwowych o braku skazań za przestępstwa. Samo oświadczenie, choć składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, nie zapewnia porównywalnego poziomu gwaranci, a jego treść nie jest weryfikowalna w sposób systemowy.”

Nowelizacja miała również uprawnić pracowników zakwaterowania zbiorowego (czyli np. hoteli) do weryfikacji osób, które przebywają w takich obiektach z dziećmi

Pozytywnie Prezydent ocenił natomiast przewidzianą w nowelizacji ustawy lex Kamilek zmianę, która miała uprawnić pracowników miejsc zakwaterowania zbiorowego (np. hoteli) do żądania od osoby, z którą przebywa małoletni, przedstawienia pewnych dokumentów lub danych, a także relacji osoby dorosłej w stosunku do dziecka, które z nim przebywa w tego typu obiekcie i zobowiązująca pracowników obiektu do zawiadomienia Policji w przypadkach określonych w ustawie. Zmiana ta – w opinii Prezydenta – wzmocniłaby standard ochrony dzieci, jednak weto może dotyczyć wyłącznie całej ustawy, a nie poszczególnych, przewidzianych w niej rozwiązań.

Weto Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek i co dalej?

Jak zostało już wspomniane powyżej – weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego, co oznacza, że Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, lecz całą ustawę – tak też stało się w przypadku ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw. W związku z odmową podpisania ustawy przez Prezydenta – zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji – trafi ona teraz ponownie do Sejmu, który będzie mógł wniosek Prezydenta, pod warunkiem uzyskania większości 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczny posłów – odrzucić. Jeżeli Sejmowi udałoby się taką większość uzyskać – wówczas Prezydent, w ciągu 7 dni podpisałby ww. ustawę i nie przysługiwałoby mu już prawo do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Sprawa nie jest jeszcze zatem przesądzona.

Podstawa prawna:

  • Projekt ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1381)
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1802 z późn. zm.)
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Fot. Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP

Powiązane
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”
Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki w komisjach lekarskich 2025 – nowe rozporządzenie MON zwiększy wynagrodzenia nawet do 1200 zł dziennie
31 sie 2025

Rząd szykuje ważne zmiany w wynagrodzeniach członków komisji lekarskich powoływanych do kwalifikacji wojskowej. Nowy projekt rozporządzenia MON przewiduje znaczące podwyżki dziennych stawek dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz sekretarzy. Celem jest ułatwienie kompletowania składów komisji, które w ostatnich latach borykały się z problemem braku chętnych specjalistów. Wynagrodzenie lekarza w komisji lekarskiej może wzrosnąć nawet do 950 zł dziennie, a przewodniczącego – do 1200 zł.
Rodzice nie unikną kłopotliwego obowiązku, ale do szkoły nie wejdzie też osoba skazana za poważne przestępstwa – 3x „nie” Prezydenta wobec nowelizacji ustawy lex Kamilek
31 sie 2025

W dniu 29 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy lex Kamilek, która miałaby wyjaśnić niektóre wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy, jak również m.in. uprawnić pracowników zakwaterowania zbiorowego (czyli np. hoteli) do weryfikacji osób, które przebywają w takich obiektach z dziećmi. Jednocześnie jednak zakładała ona złagodzenie wymogów weryfikacji osób dopuszczonych do kontaktu z dziećmi (w tym m.in. rodziców pomagających w przedszkolu, szkole czy podczas wycieczek), co Prezydent ocenił jako – osłabienie gwarancji bezpieczeństwa małoletnich.
Jak uniknąć niechcianego spadku – poradnik na 2025 r.
29 sie 2025

Niechciany spadek kojarzy się przede wszystkim z dziedziczeniem długów i innych kłopotliwych zobowiązań. W polskim prawie spadkobierca dziedziczy zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe. Obejmują one m.in. kredyty, zaległe alimenty i inne długi. Aby uniknąć przejęcia cudzych zobowiązań, trzeba w odpowiednim terminie podjąć świadomą decyzję. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sposoby uniknięcia niechcianego spadku w świetle aktualnych przepisów obowiązujących w 2025 r.
Sądy kwestionują WIBOR w umowach kredytowych i pożyczkowych. Kluczowe orzeczenia o braku transparentności klauzul zmiennego oprocentowania
29 sie 2025

Pojawiły się nowe rozstrzygnięcia sądów powszechnych, w których to sędziowie, nie czekając na zbliżające się rozstrzygnięcie TSUE, zakwestionowali odesłanie do wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych i pożyczkowych. Orzeczenia te, wydane w sprawach konsumenckich oraz między przedsiębiorcami, wskazują na istotne naruszenia obowiązków informacyjnych banków i pożyczkodawców, skutkujące uznaniem klauzul oprocentowania za nieważne lub abuzywne. Te omawiane niżej orzeczenia rzucają nowe światło na problem stosowania wskaźnika WIBOR w umowach finansowych, wskazując na konieczność zapewnienia pełnej transparentności przez instytucje finansowe w toku zawierania umowy kredytu bądź pożyczki.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn 2025 – rząd szykuje rewolucję: łatwiejsze zasady dziedziczenia, przywracanie terminów i koniec z pułapkami podatkowymi
29 sie 2025

Rząd planuje istotne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji, który ma wprowadzić większą przejrzystość, uproszczenie procedur oraz ochronę spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Najważniejsze rozwiązania to możliwość przywrócenia terminu na zgłoszenie spadku oraz doprecyzowanie momentu powstania obowiązku podatkowego, co ma zakończyć wieloletnie wątpliwości i pułapki prawne.
Przepisy nie przewidują jednoznacznych zasad umożliwiających bliskim dostęp do dokumentacji osobistej zmarłych
29 sie 2025

Przepisy nie przewidują jasnych i jednoznacznych zasad dostępu do dokumentów osobistych zmarłych przez ich bliskich. Powoduje to problemy osób, które chcą poznać przeszłość swoich najbliższych. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do MSWiA o podjęcie prac legislacyjnych ws. jednoznacznych przesłanek takiego dostępu do historycznych dokumentów ewidencji ludności osób zmarłych - czytamy w komunikacie biura RPO.
W Sejmie: Przepadły pieniądze dla osób niepełnosprawnych. Rząd zapomniał zapisać art. 136 ustawy emerytalnej
29 sie 2025

Posłanka Iwona Hartwich próbowała załatwić sprawę dodatku dopełniającego, który przepadł w efekcie śmierci osoby niepełnosprawnej. Osoba ta nabyła prawo do dodatku w styczniu 2025 r. Ponieważ dodatek wypłacano (z wyrównaniem od stycznia) dopiero w maju 2025 r. pieniądze przepadły (np. za styczeń i luty, kiedy osoba niepełnosprawna zmarła w marcu).
Apelują: dziadkowie i babcie nie róbcie tego swoim wnukom. Jak uchronić przed niechcianym spadkiem?
29 sie 2025

Wydawało się, że dziedziczenie przynosi przede wszystkim zysk - no nie zawsze. Dla pewnego młodego mężczyzny okazało się jednak, że spuścizna może mieć zupełnie inny wymiar. Gdy jego dziadek zmarł, nastoletni wówczas wnuk zdawał się jedynym spadkobiercą – i jednocześnie dłużnikiem. Taka właśnie sprawa (zresztą już nie pierwsza tego typu) rozegrała się w polskim sądzie i de facto zmusiła Rzecznika Praw Obywatelskich do interwencji. W komunikacie RPO czytamy: "Jako dziecko odziedziczył dług dziadka - po latach sąd nakazał mu spłatę. Zasadna skarga nadzwyczajna RPO". Poniżej szczegóły tego interesującego przypadku.

REKLAMA

Fiskus wszczyna coraz mniej kontroli podatkowych. Mimo to zyskuje na skuteczności [DANE MF]
29 sie 2025

W pierwszej połowie 2025 roku liczba wszczętych kontroli podatkowych spadła o ponad 16% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Spośród tego typu działań, zakończonych od stycznia do czerwca tego roku, w przeszło 99% stwierdzono nieprawidłowości. Ostatnio uszczuplenia wyniosły prawie 769 mln zł, a wpłaty pokontrolne – niespełna 208 mln zł. Część ekspertów przekonuje, że dla organów podatkowych wygodniejsze są czynności sprawdzające. Nie brakuje też opinii, że po stronie podatników zmniejsza się zjawisko nieprawidłowości.
Jawność transakcji kryptowalutowych. Jakie dane trafią do fiskusa? Czy mniejsza anonimowość to mniejsza innowacyjność?
29 sie 2025

Świat kryptowalut zawsze balansował pomiędzy wolnością a kontrolą. Dopóki branża nie stała się dochodowa, waluty wirtualne można było uznać za ciekawostkę. To właśnie wtedy jeszcze kilka lat temu były anonimowe. Z jednej strony technologia blockchain została stworzona po to, aby dawać niezależność i przejrzystość bez konieczności angażowania instytucji centralnych. Z drugiej, coraz częściej pojawiają się przepisy, które wymagają raportowania transakcji do organów podatkowych. W Polsce już wiadomo, że kolejne zmiany w tym obszarze są nieuniknione. Warto w tym zakresie odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy większa jawność oznacza krok naprzód w profesjonalizacji rynku? Czy może jednak ograniczenie anonimowości jest raczej zagrożeniem dla innowacyjności? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

REKLAMA