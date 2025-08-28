Dodatek dopełniający 2610 zł z ZUS. Kto go dostaje w 2025, a kto został wykluczony?

Dodatek dopełniający w wysokości 2 610,72 zł miał być przełomem dla osób z niepełnosprawnościami. Od marca 2025 roku świadczenie trafia już do ponad 200 tys. osób, ale nie każdy z orzeczeniem je dostaje. ZUS wypłaca je tylko wybranym, co budzi ogromne kontrowersje. Rząd zapowiada nowelizację przepisów. Sprawdź, kto może zyskać, a kto wciąż zostanie pominięty mimo podobnej sytuacji zdrowotnej.

Aktualne zasady wypłaty dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający to jedno z najważniejszych świadczeń, jakie pojawiły się w systemie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku. Wprowadzono go, by podnieść poziom życia tych, którzy nie są zdolni do pracy i wymagają stałej opieki. Od początku budzi on jednak zarówno ogromne nadzieje, jak i kontrowersje, Głównie dlatego, że nie wszyscy uprawnieni do renty otrzymują wsparcie w tej samej wysokości. Jakie są obecne reguły i komu faktycznie ZUS wypłaca pieniądze?

Dodatek dopełniający od 1 stycznia 2025 r. przysługuje osobom, które:

mają prawo do renty socjalnej,

zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

ZUS wypłaca świadczenie z urzędu, jeśli warunki były spełnione 1 stycznia 2025 r. W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku EDD-SOC.

Kwoty dodatku w 2025 roku:

2520 zł brutto – w styczniu i lutym,

– w styczniu i lutym, 2610,72 zł brutto – od marca, po waloryzacji rent i emerytur.

W praktyce oznacza to, że łączne świadczenie (renta socjalna + dodatek) sięga 4489,63 zł brutto. Część beneficjentów w maju otrzymała wyrównanie za pierwsze miesiące roku.

Kto został pominięty?

Największe kontrowersje budzi fakt, że dodatek nie objął innych osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają:

rentę z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

emeryturę po rencie przyznaną z tego samego tytułu.

Osoby te mają bardzo podobne potrzeby jak renciści socjalni: wymagają stałej opieki, ponoszą wysokie koszty rehabilitacji i leczenia, a ich codzienne funkcjonowanie jest ograniczone. Różnica polega jednak na tym, że wcześniej posiadały staż pracy i opłacały składki do FUS.

W petycjach do Sejmu i rządu podkreśla się:

Takie zróżnicowanie sytuacji podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z zasadą równości, o której mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Projekt zmian – co szykuje Ministerstwo Rodziny?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz‑Bąk zapowiedziała prace nad nowelizacją przepisów.

Mamy unikatowy projekt, który łączy ponad podziałami – oświadczyła, wskazując, że rozszerzenie dodatku dopełniającego już trafiło na Komitet Stały Rady Ministrów.

Założenia projektu zostały przygotowane, a wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych został złożony.

Planowane zmiany zakładają, że dodatek dopełniający otrzymają także osoby, które:

mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji,

pobierają inną rentę niż socjalna lub przeszły na emeryturę po takiej rencie.

Na razie projekt wymaga uzgodnień z Ministerstwem Finansów. Chodzi o ocenę skutków budżetowych. Wstępne szacunki mówią, że rozszerzenie dodatku kosztowałoby kilka miliardów złotych rocznie.

Jakie są argumenty za rozszerzeniem dodatku?

Dyskusja nad rozszerzeniem dostępności do dodatku dopełniającego nie dotyczy wyłącznie kwestii finansowych, lecz również fundamentalnych zasad sprawiedliwości społecznej. Zwolennicy zmian podkreślają, że obecne przepisy prowadzą do nierównego traktowania osób znajdujących się w podobnej sytuacji zdrowotnej. Trudno bowiem uzasadnić, dlaczego jedni mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, a inni – choć ich potrzeby są identyczne – zostali z niego wykluczeni.

W licznych petycjach i opiniach prawnych pojawia się też argument praktyczny: niezależnie od źródła renty osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji ponoszą podobne wydatki na leczenie, rehabilitację, transport czy codzienną opiekę. Do tego dochodzi zobowiązanie wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, które nakazuje równe traktowanie wszystkich obywateli, bez tworzenia wyjątków i podziałów.

Głosy krytyczne

Niektórzy eksperci wskazują jednak, że rozszerzenie dodatku może prowadzić do sytuacji, w której różne świadczenia będą się dublować, a system stanie się jeszcze bardziej skomplikowany

Osoba niepełnosprawna dziś porusza się po polu minowym. Jeśli dostanie jedno świadczenie, może stracić inne. Często nawet nie wie, jakie są konsekwencje – tłumaczy w rozmowie z Infor.pl ekspert Jarosław Figiel, krytykując fragmentację i niespójność świadczeń, m.in. dodatku dopełniającego i świadczenia wspierającego.

Podkreśla to zasadniczy problem, zamiast spójnego systemu wsparcia mamy wiele odrębnych świadczeń i wyjątków, co utrudnia korzystanie z pomocy.

Dodatkowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatek dopełniający nie jest jedynym instrumentem pomocy. W 2024 roku wprowadzono świadczenie wspierające, które przysługuje osobom powyżej 18. roku życia z orzeczoną potrzebą wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Rząd pracuje też nad ustawą o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która ma zapewnić systemową pomoc w codziennym życiu, np. przy dojazdach do pracy, robieniu zakupów czy wizytach u lekarza.

Co dalej z dodatkiem dopełniającym?

Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy wejdą w życie zmiany? Ministerstwo Rodziny deklaruje chęć szybkiej nowelizacji, ale proces legislacyjny może potrwać wiele miesięcy. Wszystko zależy od decyzji rządu i ustaleń z resortem finansów.

Do tego czasu dodatek w wysokości 2610,72 zł brutto będzie przysługiwał wyłącznie osobom z rentą socjalną i orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

1. Ile wynosi dodatek dopełniający?

Od marca 2025 roku to 2610,72 zł brutto miesięcznie. W styczniu i lutym obowiązywała kwota 2 520 zł brutto.

2. Kto obecnie dostaje dodatek?

Wyłącznie osoby pobierające rentę socjalną, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

3. Czy trzeba składać wniosek?

Część osób otrzymała świadczenie automatycznie, pozostałe muszą złożyć formularz EDD-SOC w ZUS.

4. Czy dodatek podlega opodatkowaniu?

Od świadczenia potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy.

5. Czy renciści z FUS i emeryci po rencie dostaną dodatek?

Na razie nie, ale rząd zapowiedział nowelizację ustawy, która ma rozszerzyć prawo do świadczenia.

