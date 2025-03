Powrót do Ukrainy po wojnie planuje coraz mniej Ukraińców. Kiedy opuszczą Polskę? [Badanie]

Z badania „Plany obywateli Ukrainy w przypadku zakończeniu wojny” wynika, że tylko co szósty Ukrainiec wróci do kraju po wojnie. Jeśli dojdzie do zakończenia wojny, nie będą długo czekali z wyjazdem z Polski. Dla porównania w 2022 r. powrót deklarował co drugi obywatel Ukrainy.

Coraz mniej Ukraińców planuje powrót do Ukrainy po wojnie

Tylko 16% pracowników tymczasowych z Ukrainy deklaruje chęć powrotu do ojczyzny po zakończeniu wojny. To o 26% mniej niż na koniec 2023 roku i o 33% mniej niż na koniec roku 2022. Jednocześnie aż 62% badanych nie planuje powrotu do Ukrainy. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu do roku 2022 i 2023, kiedy to takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 25% i 23% respondentów.

Trwają rozmowy pomiędzy władzami USA i Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Jak tę sytuację oceniają pracownicy tymczasowi z Ukrainy, przebywający aktualnie w Polsce? Przedstawiamy wyniki najnowszego raportu międzynarodowej agencji pracy OTTO Work Force Central Europe, opracowanego na podstawie badań zrealizowanych w lutym 2025 roku.

Według najnowszego raportu OTTO Work Force Central Europe pracownicy tymczasowi z Ukrainy, zatrudnieni w Polsce, z dużą ostrożnością podchodzą do prognoz dotyczących zakończenia wojny. Spośród ankietowanych aż 69% wskazuje, że trudno przewidzieć, kiedy zakończy się konflikt zbrojny w ich ojczyźnie. Natomiast 15% respondentów liczy na zakończenie wojny do końca 2025 roku, a 8% wskazuje na przyszły rok.

W 2022 roku co drugi Ukrainiec chciał wrócić do kraju, w 2025 - co szósty

Tylko 16% spośród pracowników tymczasowych z Ukrainy deklaruje gotowość powrotu do ojczyzny po zakończeniu wojny. Na koniec 2022 roku taką deklarację składała połowa ankietowanych, a pod koniec 2023 roku 42%. Widać wyraźnie, że z każdym rokiem maleje liczba osób, które zakładają powrót do Ukrainy. Jednocześnie wzrósł odsetek tych, którzy wykluczają powrót – obecnie aż 62% badanych nie planuje wracać do ojczyzny, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 2022 roku (25%) czy 2023 roku (23%). Obecnie w grupie osób niezdecydowanych znalazło się 22% ankietowanych, co sugeruje, że co piąty pracownik wciąż czeka na rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Ukrainie.

„W ciągu ponad dwóch lat odsetek osób deklarujących chęć powrotu po zakończeniu wojny do Ukrainy drastycznie spadł, z niemal 50% do zaledwie 16%. Długotrwały konflikt oraz niepewność co do przyszłości sprawiły, że migranci z Ukrainy zadomowili się w Polsce. Przez ten czas ich więzi społeczne i zawodowe umocniły się, co zmniejsza chęć powrotu. Warto zwrócić uwagę na grupę 22% niezdecydowanych – to oni mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu trendów migracyjnych po zakończeniu konfliktu w Ukrainie. Warunki powrotu, takie jak stabilizacja kraju, odbudowa infrastruktury i dostępność miejsc pracy, mogą mieć kluczowe znaczenie w podjęciu ostatecznej decyzji” - mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Źródło: „Plany obywateli Ukrainy w przypadku zakończeniu wojny”, OTTO Work Force Central Europe, 2025 Źródło zewnętrzne

Kiedy Ukraińcy planują wyjazd z Polski?

Co istotne w grupie ankietowanych deklarujących powrót do Ukrainy aż 86% wskazało, że nie wie jak szybko po zakończeniu wojny zdecyduje się na wyjazd. Tylko 5% ankietowanych chce wyjechać jak najszybciej po zakończeniu konfliktu, a 6% w ciągu kilku miesięcy od tego momentu.

Źródło: „Plany obywateli Ukrainy w przypadku zakończeniu wojny”, OTTO Work Force Central Europe, 2025 Źródło zewnętrzne

Źródło: OTTO Work Force