Wysłałem 4 tysięcy CV. Mam wyższe wykształcenie. Od lutego bez pracy

Wysłałem 4 tysięcy CV. Mam wyższe wykształcenie. Od lutego bez pracy

25 września 2025, 23:45
[Data aktualizacji 25 września 2025, 23:45]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Absolwent poinformował, że mimo wysłania 4 tysięcy CV i posiadania wyższego wykształcenia, od lutego pozostaje bez pracy
Absolwent poinformował, że mimo wysłania 4 tysięcy CV i posiadania wyższego wykształcenia, od lutego pozostaje bez pracy
Na Twitterze i TiKToku pojawiła się opowieść absolwenta, który od początku roku próbuje znale

Poniżej list studenta:

"Dzisiaj krótko o tym, jak człowiek z wyższym wykształceniem szuka pracy w Polsce. Jestem tak naprawdę bezrobotny od lutego, ale CV zacząłem wysyłać jeszcze w grudniu. Natomiast dla prostych obliczeń liczę, że zacząłem 1 stycznia. Oczywiście jestem w trakcie pisania magisterki, więc dalej mam status studenta i jest poniżej 26. roku życia. Teraz tak - mija 265. dzień tego roku i średnio wysyłałem po 15 CV dziennie.

Student poinformował, że mimo wysłania 4 tysięcy CV i posiadania wyższego wykształcenia. Od lutego pozostaje bez pracy

Ważne

To prawie 4 tysiące CV wysłanych do tej pory.

"Kilka razy nawet dostałem się do etapu rekrutacyjnego, z którego trzeba było wypełnić zadanie lub serię zadań. I do tej pory nie mam pracy."

Student poinformował, że mimo wysłania 4 tysięcy CV i posiadania wyższego wykształcenia. Od lutego pozostaje bez pracy

"Więc pomimo tego, że prawie dwukrotnie już wyczerpałem pulę ofert, które są na RocketJobs oraz Pracuj PL - no to dalej jestem w (...)

Obecnie co dziesiąty młody człowiek w granicach 18–25 lat nie ma pracy. Taki mamy rynek.

Dlatego, jako że nie mam szansy pracować ani u kogoś innego, to pomyślałem, że sam spróbuję się zatrudnić. Zrobiłem sobie takie wizytówki. I teraz je rozdaję zupełnie przypadkowym ludziom, ponieważ nie wierzę w to, że znajdzie się dla mnie praca u kogoś innego.

Więc sam zostanę złośliwym prywaciarzem, który nie będzie zatrudniał nawet ludzi na rynku. Bo przecież nie można zatrudnić człowieka, nauczyć go roboty i potem mieć profit w postaci tego, że faktycznie człowiek pracuje i coś potrafi."

Bezrobocie wśród osób młodych [Źródło dane GUS za PAP]

W 2024 r. stopa bezrobocia osób młodych w wieku 15-34 lat wyniosła 5,1 proc. i była wyższa w porównaniu do ogółu badanych w wieku 15-89 lat (2,9 proc.) - wynika z danych GUS. Bierność zawodowa osób młodych była w znacznej mierze związana z kontynuowaniem nauki.

W raporcie GUS wskazano, że w 2024 r. było 7 mln 902 tys. osób w wieku 15-34 lata, z czego 4 mln 722 tys. stanowiły osoby pracujące, 253 tys. – bezrobotne, a 2 mln 927 tys. – bierne zawodowo.

Osoby pracujące w wieku 15-34 lata stanowiły w 2024 r. 59,8 proc. ogółu ludności w tej grupie wieku, wskaźnik zatrudnienia dla osób młodych był zatem wyższy (o 3,0 p. proc.) od notowanego dla całej badanej populacji osób w wieku 15-89 lat (56,8 proc.).

Wysłałem 4 tysięcy CV. Mam wyższe wykształcenie. Od lutego bez pracy
25 wrz 2025

Na Twitterze i TiKToku pojawiła się opowieść absolwenta, który od początku roku próbuje znale
