Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Wybory » Wybory parlamentarne » Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?

Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?

02 października 2025, 09:53
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie
Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.

Wyniki sondażu: minimalna przewaga KO nad PiS

Zgodnie z przedstawionymi rezultatami: „Na Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 30 procent ankietowanych; 28,5 proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.”

Na pierwszy rzut oka oznacza to, że partia Donalda Tuska znajduje się na pozycji lidera. Jednak przewaga wynosząca jedynie 1,5 punktu procentowego nad PiS sprawia, że perspektywa tworzenia stabilnej większości parlamentarnej jest dla KO bardzo problematyczna.

Spadki poparcia dla największych partii

Warto zauważyć, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość odnotowały spadki poparcia w stosunku do wrześniowego sondażu. Jak podaje Wirtualna Polska: „Jak wskazuje portal, w zestawieniu z wrześniowym sondażem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,3 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i sprawiedliwości zmalało zaś o 2,2 pkt proc.”

Oznacza to, że żadna z dwóch największych sił politycznych nie zyskuje na rosnących emocjach społecznych – przeciwnie, obie tracą wyborców, którzy odpływają w stronę mniejszych ugrupowań.

Konfederacja na podium z rosnącym poparciem

Zyskuje przede wszystkim Konfederacja, która zajęła trzecie miejsce w badaniu: Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 14,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla partii o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym sondażem.”

Taki wynik czyni Konfederację realnym rozgrywającym w przyszłym parlamencie. Gdyby wybory odbyły się dziś, to właśnie to ugrupowanie mogłoby być kluczowym partnerem koalicyjnym – lub wręcz elementem decydującym o tym, kto sformuje rząd.

Lewica i PSL z niewielkimi wzrostami

W badaniu swoje miejsce znalazła również Lewica: Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 procent ankietowanych (wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem wrześniowego sondażu)”. Choć przyrost jest symboliczny, partia utrzymuje stabilną pozycję i może odegrać istotną rolę w rozmowach koalicyjnych.

Na piątym miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe: „…a piąte miejsce – Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 4,7 procent badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.).” To zauważalny wynik dla ugrupowania, które od lat stara się odbudować swoją pozycję wśród wyborców.

Partie poniżej progu i dalsze miejsca

Na dalszych miejscach w rankingu znalazły się mniejsze ugrupowania, które jednak nie przekroczyłyby progu wyborczego: „Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.); Partia Razem (2,2, proc.); Polska 2050 (2 proc.).”

Oznacza to, że niektóre formacje, które jeszcze niedawno miały realne szanse na mocną pozycję – jak Polska 2050 Szymona Hołowni – obecnie balansują na granicy politycznej nieistotności.

Metodologia sondażu

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik: „Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.”

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) to metody, które pozwalają łączyć tradycyjne rozmowy telefoniczne z badaniem internetowym, co daje szeroki i zróżnicowany obraz preferencji wyborców.

Co dalej z szansami Donalda Tuska?

Choć formalnie Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu, to przewaga nad PiS jest zbyt niewielka, aby mówić o komfortowej sytuacji Donalda Tuska. W praktyce oznacza to, że po wyborach najważniejszym graczem może okazać się Konfederacja – ugrupowanie, które systematycznie buduje poparcie i zyskuje nowych wyborców.

Bez wyraźnego wzmocnienia KO, Donald Tusk nie będzie w stanie samodzielnie stworzyć rządu, a próby budowania koalicji z Lewicą czy PSL mogą nie wystarczyć, aby zdobyć większość parlamentarną. To z kolei otwiera drogę do scenariuszy, w których kluczową rolę odegrają ugrupowania dotąd postrzegane jako „trzecia siła”.

Polacy podzieleni w ocenie premiera Donalda Tuska

Natomiast najnowsze badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazało, że opinie Polaków na temat Donalda Tuska w roli szefa rządu są niemal równo podzielone. „Polacy są podzieleni niemal po równo w ocenie Donalda Tuska w roli szefa rządu – wynika z sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Pozytywną ocenę premierowi wystawiło 48,4 proc. badanych, a negatywną 47,6 proc.” – czytamy w raporcie.

Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?”. Wyniki wskazują, że łącznie 48,4 proc. ankietowanych ocenia Tuska pozytywnie, w tym 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie” oraz 32,5 proc. „raczej pozytywnie”. To znaczący sygnał, że premier cieszy się poparciem blisko połowy społeczeństwa, choć nie można mówić o wyraźnej przewadze.

Jednocześnie niemal równie duża grupa wyborców wyraża krytyczne zdanie. Jak podkreśla portal: „niemal tak samo liczna grupa respondentów wyraża negatywną opinię o premierze – 47,6 proc. Największy odsetek w tej kategorii, a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu, to »zdecydowanie negatywna« ocena, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. Kolejne 14,6 proc. ankietowanych ocenia premiera »raczej negatywnie«”. Tylko 4 proc. badanych zadeklarowało brak jednoznacznej opinii, wybierając odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13–15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Wyniki dowodzą, że Donald Tusk pozostaje jednym z najbardziej spolaryzowanych polityków w Polsce – niemal połowa obywateli ocenia go dobrze, a druga połowa krytycznie.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Prawo
Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.
Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?
02 paź 2025

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
02 paź 2025

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
02 paź 2025

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem
02 paź 2025

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
01 paź 2025

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
01 paź 2025

Chociaż zasiłki celowe na pogrzeb gminy będą wypłacały bez limitu kwotowego i dochodowego, to nie każdy będzie mógł takie świadczenie uzyskać. Nowe przepisy są w tym zakresie restrykcyjne i w zasadzie dają prawo do wsparcia w sytuacjach wyjątkowych.

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów
02 paź 2025

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.
Zabiorą 50 gr przy kasie: Jak nie stracić na systemie kaucyjnym, który właśnie rusza?
02 paź 2025

Od 1 października do każdej plastikowej butelki i puszki w Polsce doliczane jest 50 groszy kaucji, a od 2026 roku – złotówka za szklaną butelkę wielorazową. Pieniądze można odzyskać, ale tylko wtedy, gdy opakowanie wróci do sklepu w nienaruszonym stanie. Jak działa nowy system, gdzie oddawać butelki i co zrobić, żeby nie stracić przy kasie?

