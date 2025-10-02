Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.

Wyniki sondażu: minimalna przewaga KO nad PiS

Zgodnie z przedstawionymi rezultatami: „Na Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 30 procent ankietowanych; 28,5 proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.”

Na pierwszy rzut oka oznacza to, że partia Donalda Tuska znajduje się na pozycji lidera. Jednak przewaga wynosząca jedynie 1,5 punktu procentowego nad PiS sprawia, że perspektywa tworzenia stabilnej większości parlamentarnej jest dla KO bardzo problematyczna.

Spadki poparcia dla największych partii

Warto zauważyć, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość odnotowały spadki poparcia w stosunku do wrześniowego sondażu. Jak podaje Wirtualna Polska: „Jak wskazuje portal, w zestawieniu z wrześniowym sondażem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,3 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i sprawiedliwości zmalało zaś o 2,2 pkt proc.”

Oznacza to, że żadna z dwóch największych sił politycznych nie zyskuje na rosnących emocjach społecznych – przeciwnie, obie tracą wyborców, którzy odpływają w stronę mniejszych ugrupowań.

Konfederacja na podium z rosnącym poparciem

Zyskuje przede wszystkim Konfederacja, która zajęła trzecie miejsce w badaniu: „Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 14,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla partii o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym sondażem.”

Taki wynik czyni Konfederację realnym rozgrywającym w przyszłym parlamencie. Gdyby wybory odbyły się dziś, to właśnie to ugrupowanie mogłoby być kluczowym partnerem koalicyjnym – lub wręcz elementem decydującym o tym, kto sformuje rząd.

Lewica i PSL z niewielkimi wzrostami

W badaniu swoje miejsce znalazła również Lewica: „Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 procent ankietowanych (wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem wrześniowego sondażu)”. Choć przyrost jest symboliczny, partia utrzymuje stabilną pozycję i może odegrać istotną rolę w rozmowach koalicyjnych.

Na piątym miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe: „…a piąte miejsce – Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 4,7 procent badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.).” To zauważalny wynik dla ugrupowania, które od lat stara się odbudować swoją pozycję wśród wyborców.

Partie poniżej progu i dalsze miejsca

Na dalszych miejscach w rankingu znalazły się mniejsze ugrupowania, które jednak nie przekroczyłyby progu wyborczego: „Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.); Partia Razem (2,2, proc.); Polska 2050 (2 proc.).”

Oznacza to, że niektóre formacje, które jeszcze niedawno miały realne szanse na mocną pozycję – jak Polska 2050 Szymona Hołowni – obecnie balansują na granicy politycznej nieistotności.

Metodologia sondażu

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik: „Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.”

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) to metody, które pozwalają łączyć tradycyjne rozmowy telefoniczne z badaniem internetowym, co daje szeroki i zróżnicowany obraz preferencji wyborców.

Co dalej z szansami Donalda Tuska?

Choć formalnie Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu, to przewaga nad PiS jest zbyt niewielka, aby mówić o komfortowej sytuacji Donalda Tuska. W praktyce oznacza to, że po wyborach najważniejszym graczem może okazać się Konfederacja – ugrupowanie, które systematycznie buduje poparcie i zyskuje nowych wyborców.

Bez wyraźnego wzmocnienia KO, Donald Tusk nie będzie w stanie samodzielnie stworzyć rządu, a próby budowania koalicji z Lewicą czy PSL mogą nie wystarczyć, aby zdobyć większość parlamentarną. To z kolei otwiera drogę do scenariuszy, w których kluczową rolę odegrają ugrupowania dotąd postrzegane jako „trzecia siła”.

Polacy podzieleni w ocenie premiera Donalda Tuska

Natomiast najnowsze badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazało, że opinie Polaków na temat Donalda Tuska w roli szefa rządu są niemal równo podzielone. „Polacy są podzieleni niemal po równo w ocenie Donalda Tuska w roli szefa rządu – wynika z sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Pozytywną ocenę premierowi wystawiło 48,4 proc. badanych, a negatywną 47,6 proc.” – czytamy w raporcie.

Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?”. Wyniki wskazują, że łącznie 48,4 proc. ankietowanych ocenia Tuska pozytywnie, w tym 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie” oraz 32,5 proc. „raczej pozytywnie”. To znaczący sygnał, że premier cieszy się poparciem blisko połowy społeczeństwa, choć nie można mówić o wyraźnej przewadze.

Jednocześnie niemal równie duża grupa wyborców wyraża krytyczne zdanie. Jak podkreśla portal: „niemal tak samo liczna grupa respondentów wyraża negatywną opinię o premierze – 47,6 proc. Największy odsetek w tej kategorii, a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu, to »zdecydowanie negatywna« ocena, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. Kolejne 14,6 proc. ankietowanych ocenia premiera »raczej negatywnie«”. Tylko 4 proc. badanych zadeklarowało brak jednoznacznej opinii, wybierając odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13–15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Wyniki dowodzą, że Donald Tusk pozostaje jednym z najbardziej spolaryzowanych polityków w Polsce – niemal połowa obywateli ocenia go dobrze, a druga połowa krytycznie.