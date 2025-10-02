REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2025, 09:01
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
umowy medyczne, 70 lat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

rozwiń >

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego

W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego.

REKLAMA

REKLAMA

Opis praktyki kontraktowej zgłoszonej przez obywatela

Uszczegóławiając, według komunikatu przedstawionego przez RPO, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony przedsiębiorca przewiduje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy po przekroczeniu przez klienta wieku 70 lat. W umowach terminowych uprawnienie to ma powstać w chwili, gdy umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony, czyli również może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania po osiągnięciu przez konsumenta wskazanego wieku. Z przekazanych informacji wynika, że zapis ten jest stosowany jako element wzorca umownego oferowanego konsumentom, a nie wyniknął z indywidualnych negocjacji.

Ramy prawne i katalog klauzul abuzywnych

Kodeks cywilny przewiduje mechanizmy ochrony konsumentów przed postanowieniami umownymi, które nie zostały uzgodnione indywidualnie i które kształtują prawa lub obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszający jego interesy.

Ważne

W szczególności art. 385 i następne Kodeksu Cywilnego stanowią, że w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonym postanowieniem umownym jest to, które zastrzega dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia. Regulacje KC wskazują przykładowe typy klauzul, które w razie wątpliwości uznaje się za niedozwolone.

Analiza prawna zgłoszonego zapisu

Postanowienie umożliwiające jednostronne i natychmiastowe rozwiązanie umowy z powodu osiągnięcia przez konsumenta konkretnego wieku wpisuje się w przykład z art. 385 zn. 3 pkt 15 KC jako klauzula, którą w razie wątpliwości należy traktować jako niedozwoloną, ponieważ przyznaje przedsiębiorcy prawo do wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony bez określenia ważnej przyczyny i okresu wypowiedzenia.

REKLAMA

Stosowanie takiego rozwiązania bez uprzedniego uzasadnienia merytorycznego oraz bez proporcjonalnego okresu wypowiedzenia podważa równowagę kontraktową i może naruszać zasadę dobrych obyczajów w obrocie z konsumentami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Przyjęcie wieku jako automatycznego kryterium rozwiązującego umowę stwarza ryzyko dyskryminacji ze względu na wiek, zwłaszcza gdy brak jest dowodów, że osiągnięcie tej granicy realnie uniemożliwia świadczenie lub korzystanie z usługi zdrowotnej w sposób bezpieczny i celowy.

Dotychczasowe działania UOKiK wobec sektora usług opiekuńczych i zdrowotnych

Jak wynika z analiz spraw UOKiK wielokrotnie badał wzorce umowne w sektorze prywatnej opieki i usług zdrowotnych, identyfikując powszechne praktyki abuzywne, w tym możliwość natychmiastowego rozwiązywania umów, zatrzymywanie wpłat za niezrealizowane świadczenia, czy jednostronne zmiany warunków umowy przez przedsiębiorców. Wyniki wcześniejszych kontroli pokazały, że istotny odsetek wzorców umownych w tej branży zawierał zastrzeżenia naruszające prawa konsumentów, a UOKiK podejmował interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w celu skorygowania praktyk. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez UOKiK stanowi narzędzie identyfikacji i upowszechniania orzeczeń dotyczących takich postanowień.

Konsekwencje prawne i społeczne zapisu warunkowego na wiek

Skutkiem zastosowania omawianego postanowienia może być utrata opieki medycznej lub usług na rzecz osób starszych bez okresu przejściowego, co stwarza realne ryzyko naruszenia praw pacjenta i praw konsumenta oraz godziwości postępowania wobec osób starszych. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

Z punktu widzenia prewencji i transparentności rynkowej, stosowanie warunków automatycznie uzależnionych od wieku bez indywidualnej oceny stanu zdrowia i zdolności świadczenia powoduje brak proporcjonalności i obiektywnego uzasadnienia takiego rozwiązania.

W takich sprawach jak ta, UOKiK bada wzorce umowne pod kątem abuzywności postanowień. W razie potwierdzenia stosowania klauzul abuzywnych należy domagać się od przedsiębiorcy usunięcia takich zapisów ze wzorców/ umów oraz poinformować konsumentów o zmianach w sposób przejrzysty i adekwatny. W konsekwencji przedsiębiorcy z sektora usług zdrowotnych powinni zastąpić automatyczne kryteria wieku mechanizmami opartymi na indywidualnej ocenie medycznej i potrzebie świadczenia usług, a w przypadku konieczności zmiany warunków umowy przewidywać odpowiednie okresy wypowiedzenia i środki zabezpieczające interesy klientów. Konsumentom-seniorom rekomenduje się wnikliwe zapoznanie się z treścią wzorców umownych przed podpisaniem umowy i zgłaszanie zastrzeżeń do organów ochrony praw konsumenckich, jeżeli napotkają zapisy pozwalające na jednostronne, natychmiastowe rozwiązanie umowy z uwagi na wiek.

Mając na uwadze powyższe, zgłoszona praktyka budzi poważne wątpliwości prawne i etyczne w świetle obowiązujących zasad ochrony konsumentów i katalogu klauzul niedozwolonych. Monitoring i ewentualne działania instytucji ochrony konkurencji i konsumentów wobec takich wzorców umownych są uzasadnione i zgodne z dotychczasową praktyką regulacyjną wobec sektora prywatnych usług opiekuńczych oraz zdrowotnych.

Powiązane
Czy będzie 800+ dla seniora? Kiedy projekt wejdzie w życie?
Czy będzie 800+ dla seniora? Kiedy projekt wejdzie w życie?
Kiedy seniorzy stracą prawo jazdy? Aktualne zasady na październik 2025 – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Kiedy seniorzy stracą prawo jazdy? Aktualne zasady na październik 2025 – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.
Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?
02 paź 2025

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
02 paź 2025

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

REKLAMA

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
02 paź 2025

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem
02 paź 2025

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
01 paź 2025

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
01 paź 2025

Chociaż zasiłki celowe na pogrzeb gminy będą wypłacały bez limitu kwotowego i dochodowego, to nie każdy będzie mógł takie świadczenie uzyskać. Nowe przepisy są w tym zakresie restrykcyjne i w zasadzie dają prawo do wsparcia w sytuacjach wyjątkowych.

REKLAMA

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów
02 paź 2025

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.
Zabiorą 50 gr przy kasie: Jak nie stracić na systemie kaucyjnym, który właśnie rusza?
02 paź 2025

Od 1 października do każdej plastikowej butelki i puszki w Polsce doliczane jest 50 groszy kaucji, a od 2026 roku – złotówka za szklaną butelkę wielorazową. Pieniądze można odzyskać, ale tylko wtedy, gdy opakowanie wróci do sklepu w nienaruszonym stanie. Jak działa nowy system, gdzie oddawać butelki i co zrobić, żeby nie stracić przy kasie?

REKLAMA