REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Policja » Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem

Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2025, 09:15
[Data aktualizacji 02 października 2025, 09:53]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
podwyżki
podwyżki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).

Oszacowania wysokości mnożnika lokalizacyjnego dokonano w taki sposób, aby kwota świadczenia mieszkaniowego pokrywała ok 40% średniej ceny najmu mieszkań o powierzchni od 40 do 59 m2 w DANYM POWIECIE (albo mieście na prawach powiatu).

REKLAMA

REKLAMA

Algorytm zróżnicowania świadczenia mieszkaniowego między Warszawą a prowincji rząd uzasadnia tak:

Podstawa prawna

Wysokość mnożnika lokalizacyjnego jest efektem szeroko zakrojonych analiz cen wynajmu mieszkań w miastach wojewódzkich, miastach na prawach powiatu i miastach powiatowych. Naturalną konsekwencją różnic w cenach najmu w różnych częściach kraju, różniących się stanem i jakością infrastruktury społecznej i komunalnej oraz jakością życia są różnice cen najmu mieszkań. Przedmiotowe znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości mnożnika lokalizacyjnego, wpływając na zróżnicowanie rzeczywistej wysokości świadczenia mieszkaniowego w zależności od miejscowości zamieszkania policjanta albo miejscowości, w której policjant pełni służbę, wskazanej w rozkazie personalnym. W załączniku do projektu rozporządzenia określono wysokość mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, uwzględniając średnią cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych, a także szczególne znaczenie jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Załącznik do rozporządzenia określa w formie tabelarycznej wartość mnożnika lokalizacyjnego dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatów. Umożliwi to prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania świadczenia mieszkaniowego wobec policjantów, którzy wybiorą taką formułę realizacji prawa do zakwaterowania.

Wydaje się to logiczne. Koszty najmu w Warszawie są wyższe niż np. w Pułtusku. Ale policjanci nie otrzymali takich jak chcieli podwyżek na 2025 r. Podobnie będzie w 2026 r. I świadczenie mieszkaniowe jest dla policjantów rodzajem prawnego pretekstu, aby dać im te podwyżki.

Tabele mnożników dla świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

Link do wszystkich dokumentów związanych z projektem nowelizacji.

REKLAMA

Zaproponowane przez MSWiA mnożniki są niższe od oczekiwanych w kontekście podwyżek. Poniżej kilka przykładów:

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

Link do wszystkich dokumentów związanych z projektem nowelizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

Podwyżki w policji (poprzez świadczenie mieszkaniowe) - przykładowa tabela mnożników dla powiatów WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIE

aleksandrowski 3,00

brodnicki 3,00

bydgoski 3,60

chełmiński 3,10

golubsko-dobrzyński 3,00

grudziądzki 3,00

inowrocławski 3,00

lipnowski 3,00

mogileński 3,00

nakielski 3,10

radziejowski 3,00

rypiński 3,00

sępoleński 3,00

świecki 3,00

toruński 3,50

tucholski 3,00

wąbrzeski 3,00

włocławski 3,10

żniński 3,10

Praktycznie wszędzie jest mnożnik 3,00. Co to oznacza?

Przykład

Przykład

Policjant służy w komendzie w powiecie mogileńskim. Sprawdza tabelę w pliku Word. Wskaźnik wynosi 3,00. Policjant mnoży 300 zł przez 3. I policjant już wie, że otrzyma miesięcznie 900 zł świadczenia mieszkaniowego, a nie jak w Warszawie 1800 zł.

A może w województwie KUJAWSKO-POMORSKIE tak niskie (w porównaniu do 1800 zł w Warszawie) mnożniki są tylko w małych miejscowościach? Sprawdzamy miasta na prawa powiatu w tym województwie.

I. Miasta na prawach powiatu:

Bydgoszcz 3,60

Grudziądz 3,00

Toruń 3,50

Włocławek 3,10

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Będzie można podwyższać mnożniki w górę - ale na zasadzie decyzji uznaniowych

Ważne

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

"Możliwa będzie modyfikacja mnożnika lokalizacyjnego in plus, celem uwzględnienia m.in. szczególnego znaczenia jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu m.in. procentowego udziału wakatów w ogólnej liczbie etatów danej służby w powiecie lub np. lokalizacją danej jednostki w mieście wojewódzkim/byłym mieście wojewódzkim."

Zobacz również:

Od kiedy pieniądze ze świadczenia mieszkaniowego dla mundurowych?

Projekt rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r. Jak to możliwe skoro projekt opublikowano 1 października 2025 r.

Ważne

Art. 23 ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby STANOWI:

Ta ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.

Dlatego także rozporządzenie wchodzi w życie od 1 lipca 2025 r. Autorzy ustawy wskazali, że to jest celowe działanie:

Zasadnym jest aby data wejścia w życie rozporządzenia jako aktu wykonawczego wydawanego w celu wykonania przedmiotowej ustawy była tożsama z datą wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że mundurowi otrzymają wyrównania od 1 lipca 2025 r.

Powiązane
Sąd: Seria nakazów zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego do MOPS. Tym razem 14 747,30 zł
Sąd: Seria nakazów zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego do MOPS. Tym razem 14 747,30 zł
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
MOPS od 10 lat naruszają prawo wbrew TK. Nie ma limitu 18 lat przy świadczeniu pielęgnacyjnym (starym) [osoba niepełnosprawna, stopień znaczny)
MOPS od 10 lat naruszają prawo wbrew TK. Nie ma limitu 18 lat przy świadczeniu pielęgnacyjnym (starym) [osoba niepełnosprawna, stopień znaczny)
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.
Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk bez szans na rządzenie?
02 paź 2025

Najnowsze badanie opinii publicznej, przygotowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, rzuca nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Wyniki sondażu, opublikowane w czwartek, pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, to różnica względem Prawa i Sprawiedliwości jest niewielka i – zdaniem komentatorów – nie daje Donaldowi Tuskowi gwarancji na samodzielne rządzenie po wyborach.
Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? UOKiK zajmuje się sprawą seniora i podmiotu medycznego
02 paź 2025

Granica 70 lat: dyskryminacja czy zabezpieczenie w umowach medycznych? W ostatnim czasie obywatel zgłosił zastrzeżenia wobec warunku umownego stosowanego przez prywatnego przedsiębiorcę medycznego, który przyznaje mu prawo do rozwiązania umowy z konsumentem bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu osiągnięcia przez konsumenta 70. roku życia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie zbadania wzorców umownych tego podmiotu w zakresie stosowania takiego postanowienia umownego. Takie postanowienie może mieć charakter dyskryminujący i stawiać konsumentów-seniorów w mniej korzystnej sytuacji prawnej i faktycznej, co jest niezgodne z zasadami równego traktowania oraz dobrymi obyczajami rynku usług zdrowotnych.

REKLAMA

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
02 paź 2025

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Większość ze świadczeniem 900 zł. Tylko w Warszawie 1800 zł. Kontrowersje z mnożnikiem
02 paź 2025

Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
01 paź 2025

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
01 paź 2025

Chociaż zasiłki celowe na pogrzeb gminy będą wypłacały bez limitu kwotowego i dochodowego, to nie każdy będzie mógł takie świadczenie uzyskać. Nowe przepisy są w tym zakresie restrykcyjne i w zasadzie dają prawo do wsparcia w sytuacjach wyjątkowych.

REKLAMA

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów
02 paź 2025

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.
Zabiorą 50 gr przy kasie: Jak nie stracić na systemie kaucyjnym, który właśnie rusza?
02 paź 2025

Od 1 października do każdej plastikowej butelki i puszki w Polsce doliczane jest 50 groszy kaucji, a od 2026 roku – złotówka za szklaną butelkę wielorazową. Pieniądze można odzyskać, ale tylko wtedy, gdy opakowanie wróci do sklepu w nienaruszonym stanie. Jak działa nowy system, gdzie oddawać butelki i co zrobić, żeby nie stracić przy kasie?

REKLAMA