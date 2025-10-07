Wiele osób mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaje aktywna zawodowo. Takim emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego (PIT-0) na przychody do 85 528 zł rocznie. Wyjaśniamy, kto dokładnie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i jak ją aktywować u pracodawcy, by uniknąć najczęstszych błędów.

Ulga PIT-0 jest jednym z najważniejszych narzędzi, które mają zachęcić do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia zamiast przechodzić na emeryturę, mogą pozostać aktywni zawodowo, zyskując znaczne zwolnienie podatkowe. To istotne wsparcie finansowe dla osób, które chcą pozostać na rynku pracy.

Czym jest ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów to jeden z elementów tzw. Polskiego Ładu. Ma ona na celu zachęcenie osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), do pozostania na rynku pracy. Zamiast przechodzić na emeryturę, mogą oni pozostać aktywni zawodowo a ich przychody do ustalonego limitu, są zwolnione z opodatkowania. Dzięki tej preferencji seniorzy mogą powiększyć swoje roczne dochody o kwotę, która normalnie trafiłaby do urzędu skarbowego.

Jest to znaczące zwolnienie. Pracujący senior przy dochodach do 85 528 zł rocznie nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego. Ponadto, jeśli rozlicza się on na skali podatkowej, kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie również pozostaje do jego dyspozycji. Oznacza to, że senior pracujący na etacie może zarobić nawet 115 528 zł rocznie bez konieczności płacenia PIT.

Przykład 1 Ulga PIT-0 dla seniora na etacie Pani Barbara (62 lata, osiągnęła wiek emerytalny) po nabyciu praw do emerytury postanowiła kontynuować pracę na pełen etat. Nie złożyła wniosku o wypłatę emerytury i w związku z tym jest uprawniona do ulgi PIT-0. • Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę. • Miesięczny przychód brutto: 8000 zł. • Roczny przychód brutto: . • Roczny limit ulgi PIT-0: . Jak działa ulga dla pracujących seniorów? Złożenie oświadczenia: Pani Barbara złożyła u swojego pracodawcy pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (tj. osiągnęła wiek emerytalny i nie pobiera emerytury). Zwolnienie z PIT: Pracodawca Pani Barbary, po otrzymaniu oświadczenia, przestaje pobierać zaliczki na podatek dochodowy od jej comiesięcznego wynagrodzenia (od pierwszej złotówki do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł). Rozliczenie w PIT • Przychód zwolniony: 85 528 zł. • Przychód opodatkowany: Pani Barbara przekroczyła limit ulgi. Różnica między jej rocznym przychodem a limitem podlega opodatkowaniu: . • Obowiązek podatkowy: Podatek dochodowy zostanie naliczony tylko od kwoty 10 472 zł. Wniosek: Dzięki uldze PIT-0 Pani Barbara nie zapłaciła podatku od większości swoich zarobków. Mimo przekroczenia limitu, oszczędność podatkowa w skali roku jest znaczna, ponieważ tylko niewielka część jej przychodu podlega opodatkowaniu. Ważne: Pracodawca nadal pobiera i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ulga PIT-0 zwalnia jedynie z podatku dochodowego.

Kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba spełnić kilka warunków, które są kluczowe dla jej prawidłowego zastosowania.

1. Osiągnięcie wieku emerytalnego - ulga przysługuje kobietom po ukończeniu 60 lat i mężczyznom po ukończeniu 65 lat;

2. Kontynuowanie pracy - senior musi być aktywny zawodowo i podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. To oznacza, że przychody, które chce zwolnić z podatku, muszą pochodzić z pracy, od której są opłacane składki ZUS;

3. Niepobieranie świadczeń - kluczowym warunkiem jest niepobieranie świadczeń emerytalnych. Dotyczy to emerytury z ZUS, KRUS, uposażenia sędziowskiego w stanie spoczynku czy świadczeń z mundurowych systemów ubezpieczeń.

Ważne Jeśli pobierasz emeryturę i jednocześnie pracujesz, nie możesz skorzystać z ulgi PIT-0.

Trzeba zatem podjąć decyzję – przejście na emeryturę i pobieranie świadczenia, albo rezygnacja z jej pobierania na rzecz ulgi podatkowej. To drugie rozwiązanie może być korzystne dla osób, których zarobki są wyższe niż świadczenie emerytalne. To świadoma decyzja, którą warto dokładnie przeanalizować pod kątem finansowym.

Jakie przychody są objęte ulgą dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów obejmuje przychody z kilku źródeł, co czyni ją bardzo elastycznym narzędziem. Są to:

• stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy (czyli typowa umowa o pracę);

• umowy zlecenia;

• działalność gospodarcza (opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz 5% stawką IP Box);

• zasiłek macierzyński (o ile senior podlega ubezpieczeniom społecznym).

Jakie przychody nie są objęte ulgą dla pracujących seniorów?

Ulga nie dotyczy przychodów z takich źródeł jak:

• zasiłki chorobowe,

• umowy o dzieło,

• prawa autorskie (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

• świadczenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów? Krok po kroku

Istnieją dwa sposoby na skorzystanie z ulgi dla pracujących seniorów – w trakcie roku podatkowego lub w rozliczeniu rocznym.

Sposób 1: W trakcie roku podatkowego (poprzez pracodawcę)

Jest to najprostszy i najbardziej efektywny sposób, ponieważ ulga jest uwzględniana na bieżąco, a Twoje wynagrodzenie jest wyższe już od pierwszego miesiąca.

1. Złożenie oświadczenia: Złóż swojemu pracodawcy pisemne oświadczenie (na formularzu PIT-2 w części G) o spełnianiu warunków do ulgi.

2. Potwierdzenie prawa do ulgi: W oświadczeniu potwierdzasz, że nie pobierasz emerytury i uprawnia Cię do ulgi.

3. Działanie pracodawcy: Twój pracodawca, na podstawie Twojego oświadczenia, przestanie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od Twojego wynagrodzenia, aż do momentu przekroczenia rocznego limitu 85 528 zł.

Ważne Jeśli pracujesz na kilku umowach jednocześnie, możesz złożyć takie oświadczenie każdemu płatnikowi (np. dwóm pracodawcom), jednak łączna kwota przychodów zwolnionych z podatku nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie. To Ty odpowiadasz za to, by nie przekroczyć limitu.

Przykład 2 PIT-0 przy pracy na kilku umowach Pani Anna (63 lata, osiągnęła wiek emerytalny) postanowiła kontynuować aktywność zawodową. Nie złożyła wniosku o wypłatę emerytury i ma prawo do ulgi PIT-0 (limit 85 528 zł rocznie). Pracuje w dwóch miejscach: 1. Pracodawca A (główna praca): Przychód miesięczny: 5000 zł. 2. Pracodawca B (dodatkowa praca): Przychód miesięczny: 4000 zł. 3. Łączny roczny przychód: 9000 zł x 12 miesięcy = 108000 zł. Jak pani Anna powinna działać? Pani Anna złożyła oświadczenie PIT-2 u obu pracodawców, informując ich o prawie do ulgi PIT-0. Musi jednak sama podzielić roczny limit między płatników: 1. Dla pracodawcy A: Pani Anna ustaliła, że zwolnienie z PIT będzie stosowane do kwoty 50 000 zł rocznie. 2. Dla pracodawcy B: Ustaliła, że zwolnienie z PIT będzie stosowane do pozostałej kwoty: rocznie. Działanie Pracodawców w trakcie roku • Pracodawca A: Przestaje pobierać zaliczki na PIT od wynagrodzenia Pani Anny do momentu, gdy łączna kwota jej zarobków osiągnie 50 000 zł (czyli przez 10 miesięcy). • Pracodawca B: Przestaje pobierać zaliczki na PIT od wynagrodzenia Pani Anny do momentu, gdy łączna kwota jej zarobków osiągnie 35 528 zł (czyli przez prawie 9 miesięcy). Konsekwencje • Zwolnienie z PIT: Łączny przychód zwolniony z PIT wynosi 85 528 zł (limit ulgi). • Obowiązek podatkowy: Podatek dochodowy zostanie naliczony tylko od kwoty przekraczającej limit: . Wniosek: Pani Anna musiała aktywnie zarządzać limitem, dzieląc go na dwie części. Choć pracodawcy uwzględniali ulgę na bieżąco, to ona odpowiadała za to, by suma oświadczeń nie przekroczyła rocznego limitu 85 528 zł. W przeciwnym razie musiałaby dopłacić podatek w rozliczeniu rocznym.

Przykład 3 Pełne wykorzystanie ulgi PIT-0 na bieżąco Pani Monika zarabia 6000 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. Bez ulgi: Jej miesięczny podatek (liczony od dochodu) wynosiłby ok. 300-400 zł. Rocznie to ok. 4000 zł podatku. Z ulgą PIT-0: Składa oświadczenie swojemu pracodawcy. Od tej pory jej pensja nie jest pomniejszana o zaliczki na podatek dochodowy. Jej przychody roczne wynoszą 72 000 zł, czyli są niższe niż limit 85 528 zł. Pani Monika nie płaci ani złotówki podatku, zyskując rocznie ok. 4000 zł.

Sposób 2: W rozliczeniu rocznym

Jeśli nie złożyłeś oświadczenia w trakcie roku lub Twój pracodawca nie uwzględnił ulgi, możesz to zrobić samodzielnie w zeznaniu rocznym.

1. Złożenie zeznania podatkowego: Składasz zeznanie roczne (np. PIT-37, PIT-36) do 30 kwietnia 2027 r. za rok 2026.

2. Wypełnienie odpowiedniego załącznika: W zeznaniu rocznym wykazujesz przychody objęte ulgą w odpowiednich rubrykach. Z reguły w sekcji przeznaczonej na zwolnienia i odliczenia, w tym ulgę dla pracujących seniorów.

3. Odzyskanie nadpłaconego podatku: Jeśli płatnik pobierał zaliczki na podatek w ciągu roku, otrzymasz zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego.

Przykład 4 Ulga PIT-0 przy działalności gospodarczej (rozliczenie roczne) Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową. Jego roczny przychód wynosi 100 000 zł, a koszty uzyskania przychodu 20 000 zł. Dochód to 80 000 zł. Z ulgą PIT-0: Dochód pana Jana (80 000 zł) mieści się w limicie 85 528 zł. Nie płaci on podatku dochodowego. Dodatkowo, ma prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Gdyby jego dochód przekroczył limit ulgi (np. wynosił 90 000 zł), zapłaciłby podatek od różnicy (90 000 zł - 85 528 zł = 4472 zł), ale tylko wtedy, gdy przekroczy też kwotę wolną od podatku.

Ulga dla pracujących seniorów. Najczęstsze błędy i pułapki

Najczęściej popełniane błędy i pułapki przy korzystaniu z ulgi dla pracujących seniorów to:

1. Pobieranie emerytury: To najczęstszy błąd. Jeśli pobierasz emeryturę, automatycznie tracisz prawo do ulgi PIT-0;

2. Przekroczenie limitu: Jeśli Twoje łączne przychody w danym roku przekroczą 85 528 zł, zaliczki na podatek będą naliczane od nadwyżki. Ważne jest monitorowanie swoich zarobków.

3. Brak oświadczenia: Jeśli nie złożysz odpowiedniego oświadczenia, Twój pracodawca będzie musiał pobierać zaliczki na podatek, a Ty odzyskasz pieniądze dopiero po złożeniu zeznania rocznego.

Ulga dla pracujących seniorów. Dokumentacja i formalności

Chociaż do skorzystania z ulgi nie są potrzebne skomplikowane dokumenty, warto mieć na uwadze, że urząd skarbowy ma prawo skontrolować Twoje rozliczenie. Warto więc zachować:

• oświadczenie PIT-2 złożone pracodawcy,

• informacje PIT-11 otrzymane od płatników,

• dokumenty potwierdzające niepobieranie emerytury (np. pisemne potwierdzenie z ZUS/KRUS o zawieszeniu wypłaty świadczenia, w przypadku gdy wcześniej senior pobierał świadczenie).

Ulga dla pracujących seniorów a inne ulgi PIT-0

Warto pamiętać, że ulga dla pracujących seniorów jest jedną z kilku tzw. ulg PIT-0 wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Oprócz niej istnieją ulgi:

• Dla młodych: do 26. roku życia, zwalniająca przychody do 85 528 zł.

• Dla rodzin 4+: zwalniająca z PIT przychody do 85 528 zł dla rodziców minimum czwórki dzieci.

• Na powrót: dla osób powracających do Polski, zwalniająca przychody do 85 528 zł.

Wszystkie te ulgi mają jeden wspólny limit w wysokości 85 528 zł. Jeśli spełniasz warunki do kilku z nich, Twój łączny przychód zwolniony z PIT nadal nie może przekroczyć tej kwoty.

Jak ZUS i KRUS reagują na ulgę dla pracujących seniorów?

Wielu seniorów obawia się, że rezygnacja z pobierania świadczenia emerytalnego może być skomplikowana. W praktyce jest to jednak prosty proces, który pozwala na zawieszenie emerytury w dowolnym momencie. ZUS, podobnie jak KRUS, na wniosek seniora zawiesi wypłatę świadczenia, co umożliwi mu skorzystanie z ulgi PIT-0. Warto jednak pamiętać, że każdy rok pracy na emeryturze zwiększa przyszłą emeryturę o około 9-10%, więc decyzja o rezygnacji z jej pobierania na rzecz ulgi powinna być świadoma i opłacalna.

Ulga dla pracujących seniorów to istotne narzędzie wspierające aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego. Znajomość jej zasad, limitów i sposobu rozliczenia pozwala na znaczne zwiększenie miesięcznych i rocznych dochodów. Pamiętaj, aby świadomie podjąć decyzję o jej wykorzystaniu – najlepiej jeszcze na początku roku podatkowego, składając odpowiednie oświadczenie. Dzięki temu unikniesz konieczności czekania na zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego.