Strona główna » Prawo » Wiadomości » 300+ dla każdego ucznia do 24 roku życia. Wnioski tylko do 30 listopada

300+ dla każdego ucznia do 24 roku życia. Wnioski tylko do 30 listopada

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 13:02
Katarzyna Kania
Prawnik
pieniadze, gotówka
Shutterstock

Rodzicu, nie przegap terminu! Tylko do końca listopada można ubiegać się o 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od dochodu, ale aby je otrzymać, trzeba zdążyć ze złożeniem wniosku. ZUS przypomina – po 30 listopada nie będzie już takiej możliwości.

rozwiń >

Ostatnia szansa na 300 zł – ZUS przypomina o upływającym terminie

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogli składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, potocznie nazywanego „300 plus”. To jednorazowe dofinansowanie w wysokości 300 zł na każde dziecko ma wspierać rodziny w pokryciu kosztów związanych z początkiem roku szkolnego – zakupem podręczników, przyborów, plecaków czy odzieży.

Choć większość uprawnionych już złożyła odpowiednie dokumenty, ZUS przypomina, że nadal są osoby, które tego nie zrobiły. Tymczasem termin składania wniosków mija 30 listopada. Po tej dacie prawo do świadczenia wygasa – z jednym wyjątkiem: jeśli po 20. roku życia dziecka zostanie wydane orzeczenie o niepełnosprawności, wniosek będzie można złożyć także po upływie terminu.

Kto może otrzymać świadczenie z programu „Dobry Start”?

Z programu mogą skorzystać: rodzice, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko: w wieku od 7 do 20 lat, do 24. roku życia, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz uczęszczające do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej.

Warto podkreślić, że świadczenie nie przysługuje: dzieciom uczęszczającym do przedszkola (w tym do tzw. „zerówek”), studentom, nawet jeśli mieszczą się w wymaganym przedziale wiekowym. Dodatkowo, świadczenie nie jest uzależnione od dochodów, co oznacza, że każda rodzina spełniająca warunki formalne może z niego skorzystać, niezależnie od sytuacji finansowej.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Tylko online

W przeciwieństwie do pierwszych lat funkcjonowania programu, obecnie wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Taka forma przyspiesza proces obsługi i pozwala na szybsze wypłaty środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dostępne są cztery kanały online:

  • Platforma PUE ZUS – portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Portal Emp@tia – prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Bankowość elektroniczna – wielu dużych banków komercyjnych, które udostępniają formularz wniosków w ramach swoich aplikacji i systemów transakcyjnych,
  • Aplikacja mobilna mZUS – nowoczesne narzędzie przygotowane przez ZUS dla rodziców i opiekunów, dostępne na smartfony.

Wniosek można złożyć samodzielnie – nie trzeba udawać się do urzędu ani przesyłać papierowych dokumentów. Wystarczy dostęp do Internetu oraz Profil Zaufany (lub inne narzędzie autoryzacyjne, np. logowanie przez bank).

Ogromna skala programu – ile już wypłacono?

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zainteresowanie programem nie słabnie. Tylko w województwie śląskim do tej pory złożono ponad 366 tysięcy wniosków, które objęły ponad pół miliona dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w tym regionie przekroczyła 147,5 mln zł.

W skali całego kraju dane są jeszcze bardziej imponujące. Na dzień dzisiejszy złożono wnioski obejmujące ponad 4,66 miliona dzieci, a łączna wartość wypłat sięgnęła już 1,3 miliarda złotych. To pokazuje, jak ogromnym wsparciem dla rodzin jest to jednorazowe świadczenie.

Co, jeśli nie zdążysz? Konsekwencje dla spóźnialskich

Brak złożenia wniosku w terminie oznacza automatyczną utratę prawa do świadczenia. Nie ma możliwości odwołania się ani złożenia wniosku po 30 listopada, chyba że – jak wspomniano wcześniej – dziecko po ukończeniu 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

ZUS podkreśla, że nie ma żadnych planów na przedłużenie tegorocznego terminu. Dla wielu rodzin te 300 zł to znacząca pomoc finansowa, dlatego warto przypilnować terminu i złożyć wniosek jak najszybciej – tym bardziej że cały proces trwa tylko kilka minut.

Nie czekaj do ostatniej chwili

Choć formalnie wniosek można złożyć do końca listopada, eksperci zalecają, by nie odkładać tej czynności na ostatnie dni. W poprzednich latach zdarzało się, że w ostatnim tygodniu przed zamknięciem naboru serwery były przeciążone, a niektórzy rodzice napotykali trudności techniczne z logowaniem czy przesyłaniem wniosku.

Aby uniknąć nerwów i ryzyka utraty świadczenia, najlepiej załatwić sprawę wcześniej. Złożenie wniosku online trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga specjalistycznej wiedzy – większość banków czy aplikacji krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces.

Program „Dobry Start” to nie tylko realne wsparcie dla rodzin na początku roku szkolnego, ale też inwestycja w edukację dzieci. Choć kwota 300 zł może wydawać się niewielka w kontekście wszystkich wydatków, dla wielu rodzin jest to bardzo istotna pomoc.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, nie zwlekaj – masz czas tylko do 30 listopada. Po tej dacie pieniądze przepadną, a żadna instytucja nie będzie już mogła ich wypłacić. Nie czekaj – skorzystaj z dostępnych narzędzi online i zapewnij swojemu dziecku dodatkowe wsparcie na edukacyjny start.

Źródło: INFOR
