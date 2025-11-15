REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Problemy z bonem ciepłowniczym. Dlaczego te wnioski nie zostaną rozpatrzone? Informacji trzeba szukać na stronie www urzędu

Problemy z bonem ciepłowniczym. Dlaczego te wnioski nie zostaną rozpatrzone? Informacji trzeba szukać na stronie www urzędu

15 listopada 2025, 13:09
[Data aktualizacji 15 listopada 2025, 13:09]
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Problemy z bonem ciepłowniczym. Dlaczego te wnioski nie zostaną rozpatrzone? Informacji trzeba szukać na stronie www urzędu
Problemy z bonem ciepłowniczym. Dlaczego te wnioski nie zostaną rozpatrzone? Informacji trzeba szukać na stronie www urzędu
Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację. Jednak czy nie będzie jeszcze większego zamieszania?

Te wnioski o bon ciepłowniczy nie zostaną rozpatrzone

Bon ciepłowniczy to wsparcie, o które mogą ubiegać się gospodarstwa domowe pozostające w najtrudniejszej sytuacji. Jednak nie wystarczy spełnić kryterium dochodowego. Dodatkowym warunkiem, który trzeba spełnić jest korzystanie z ciepła systemowego i opłaty za ciepło powyżej 170 zł/GJ. Niestety wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy lub nie rozumie czym jest ciepło systemowe, co staje się źródłem sporego zamieszania formalnego związanego z tym, że do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast trafia wiele wniosków od osób, którym nie może zostać udzielone wsparcie. Pozytywne załatwienie wniosku jest w takiej sytuacji niemożliwe, a gminy musza wydawać decyzje odmawiające przyznania go. Generuje to duże nakłady pracy i niepotrzebne koszty. To dlatego pojawiła się propozycja, aby organy mogły pozostawiać złożone bezprzedmiotowo wnioski o przyznanie bonu bez rozpoznania i informować mieszkańców o braku przesłanek do przyznania na terenie gminy bonu za pośrednictwem swoich stron internetowych. Wprowadzenie takiego rozwiązania zaproponowało Ministerstwo Energii, które przygotowało projekt ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (UD330)

Bon ciepłowniczy a kryterium dochodowe

Przypomnijmy, że bon ma być przyznawany dwukrotnie. Za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jednorazowo w wysokości:
- 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
- 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
- 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Po raz drugi bon zostanie przyznany za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Również tym razem będzie to świadczenie jednorazowe, w wysokości:
- 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie jest wyższa niż 200 zł/GJ;
- 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie jest wyższa niż 230 zł/GJ;
- 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Wnioski o przyznanie bonu gospodarstwom domowym, korzystającym w drugiej połowie 2025 r. z ciepła systemowego można składać do 15 grudnia 2025 r. Oprócz wskazanych już warunków, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Pomoc ma trafić do gospodarstw domowych, które osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 2454,52 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon może być przyznany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale będzie w takiej sytuacji pomniejszany o kwotę przekroczenia.

Podstawa prawna

ustawa z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1302)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
