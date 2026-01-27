REKLAMA

Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy

Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy

27 stycznia 2026, 09:54
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy
Każdego roku ok. 6–7 tys. młodych osób opuszcza pieczę zastępczą i wchodzi w dorosłość bez rodzinnego zaplecza, ok. 2 tys. z nich to wychowankowie domów dziecka. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze najbardziej potrzebują bezpiecznego miejsca do mieszkania. Bez tego trudno myśleć o znalezieniu pracy, dbać o zdrowie czy edukację.

Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mają gdzie mieszkać

Młode osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze najbardziej potrzebują bezpiecznego miejsca do mieszkania. Bez tego trudno myśleć o znalezieniu pracy, dbać o zdrowie czy edukację – to główne wnioski z badań prowadzonych przez Fundację Dobrych Inicjatyw. Problem w tym, że system wsparcia dla takich osób kuleje i nie dostarcza im wystarczającej liczby mieszkań treningowych czy wsparcia asystentów usamodzielnienia się. W związku z tym w ten obszar angażują się również firmy prywatne.

– Mieszkanie dla dzieci po życiu w pieczy zastępczej jest jedną z najważniejszych potrzeb. To bardzo klarownie wyszło w naszym raporcie dwa lata temu i w nowym raporcie jakościowym. To nie jest fanaberia nastolatka, który chciałby mieć swoje mieszkanie, prywatną przestrzeń do życia. Większość 18-, 19-, 20-latków wychowujących się w rodzinach nie myśli o własnym mieszkaniu, bo mają swój pokój w domu u rodziców i są w bezpiecznym, zaopiekowanym miejscu. Natomiast dzieci z domów dziecka po opuszczeniu placówki często wpadają w czarną dziurę. Nie mają gdzie się podziać – mówi agencji Newseria Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Stabilne lokum podstawą usamodzielnienia się

Każdego roku ok. 6–7 tys. młodych osób opuszcza pieczę zastępczą i wchodzi w dorosłość bez rodzinnego zaplecza, ok. 2 tys. z nich to wychowankowie domów dziecka. Jak podkreślają eksperci fundacji, stabilne mieszkanie to pierwszy element, dzięki któremu mogą mieć poczucie kontroli nad własnym życiem. Dla osób usamodzielniających się mieszkanie nie jest symbolem sukcesu, lecz koniecznością życiową. Brak lokum oznacza częste przeprowadzki, ryzyko szybkiego zadłużenia, powrotu do dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych, a nawet zagrożenie kryzysem bezdomności.

– Ich start w dorosłość, życie, rozwój, przyszłość zależą od tego, czy będą mogli gdzieś funkcjonować na stałe, czy nie wpadną w kryzys bezdomności, czy nie będą musieli się tułać po mieszkaniach swoich znajomych i kolegów. W stanie niepewności, kiedy nie wiesz, gdzie zamieszkasz, gdzie będziesz za miesiąc, gdzie będą twoje rzeczy, trudno budować stabilną przyszłość, trudno szukać pracy, trudno myśleć o edukacji, już nie wspominając o zdrowiu – mówi Bartłomiej Jojczyk. – O dzieciach z pieczy zastępczej bardzo często mówimy, że one nie mogą popełnić błędu, ponieważ nie mają się kogo i czego uchwycić. Czasami niewiele trzeba, żeby one wpadły w czarną dziurę.

Konieczne wsparcie w znalezieniu mieszkania

Z badania Fundacji „Start w dorosłość” z 2023 roku wynika, że 74 proc. pracowników ośrodków wychowawczych uważa, że ich wychowankowie potrzebują wsparcia w znalezieniu mieszkania. Wśród samej młodzieży jest to 54 proc. Ponadto aż 85 proc. wychowawców było zdania, że młodzi wymagają także wsparcia w załatwianiu spraw formalno-administracyjnych, np. w bankach czy urzędach. Nie mają oni bowiem historii kredytowej, nie znają realiów umów, często nie rozumieją kosztów stałych i bywają narażeni na nieuczciwe praktyki. Dlatego też rynek najmu i rynek nieruchomości są poza ich zasięgiem. Problem w tym, że system wsparcia w tym zakresie nie funkcjonuje, bo – jak wskazuje ekspert – liczba mieszkań treningowych wynosi nieco ponad 700. Dlatego angażują się w to także firmy prywatne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Firma KRUK zaangażowała się w stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób, które wychodzą z placówek opiekuńczo-wychowawczych, opuszczają pieczę zastępczą lub domy dziecka. Jest to mieszkanie na start, w którym takie osoby mogą się usamodzielniać w bezpieczny sposób, ponieważ wcześniej są na ogół wychowywane przez jednego opiekuna, który ma pod swoją pieczą około 14 osób w różnym wieku i nie jest w stanie przekazać im chociażby dostosowanej do ich potrzeb wiedzy finansowej – mówi Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Zakupiliśmy i wyremontowaliśmy to mieszkanie i przekazaliśmy pod opiekę Fundacji Dobrych Inicjatyw, która zrekrutowała do niego trzy osoby. Będą one mogły się przygotować do samodzielnego życia, w tym nauczyć się zarządzania własnym budżetem.

– Już za kilka dni w drzwiach tego mieszkania staną trzy młode osoby, a każda z nich będzie miała swój oddzielny pokój, będą mieć wspólną łazienkę i kuchnię. Będą żyły jak w mieszkaniach studenckich – mówi Bartłomiej Jojczyk. – Będą mieć cały czas dostęp do asystentki usamodzielnienia, osoby przygotowanej, kompetentnej, doświadczonej, która będzie ich wspierała, będzie pod telefonem i będzie się z nimi spotykała. Chodzi o to, żeby znajdowali się w normalnej, bezpiecznej przestrzeni, która nie jest instytucją, nie jest kontrolująca, oceniająca, tylko wspierająca.

Oprócz mieszkania potrzebna jest pomoc osoby dorosłej

Zarówno raport ilościowy z 2023 roku „Start w dorosłość”, oparty na badaniu ponad 400 usamodzielnionych wychowanków, jak i nowe badanie jakościowe, przygotowane wspólnie przez fundację i Ipsos, przy wsparciu firmy KRUK, jednoznacznie wskazują, że samo udostępnienie mieszkania nie wystarcza. Kluczową luką systemu jest brak wsparcia osoby dorosłej, która towarzyszyłaby młodym w pierwszych miesiącach samodzielności. Eksperci podkreślają, że młodzi, którzy mieli dostęp do takiego wsparcia oraz mieszkania, znacznie rzadziej trafiają do systemu pomocy społecznej.

– Młodzi muszą się uczyć mechanizmów codziennego, normalnego życia: rachunków, kosztów życia i funkcjonowania w mieszkaniu – podkreśla prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Wejście w dorosłość jest jednym z najbardziej krytycznych momentów w ich życiu. Jeśli my nie stworzymy dla nich rozwiązań, które będą adekwatne do ich potrzeb, to oni będą nam przepadać, a nas jako społeczeństwo na to nie stać. Mamy niż demograficzny, coraz więcej emerytów, coraz bardziej wyludniające się społeczeństwo i co roku tracimy kilka tysięcy młodych ludzi.

Groźna luka w systemie - brak wiedzy o zarządzaniu finansami

Jak wynika z ostatnich dostępnych danych GUS, na koniec 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało 77,3 tys. dzieci. Z tego 59,8 tys. z nich umieszczonych było w rodzinnej pieczy zastępczej. W pieczy instytucjonalnej przebywało 17,5 tys. dzieci.

– Co setne dziecko jest w systemie pieczy zastępczej, ale my nie mamy dla nich kompleksowej oferty wsparcia – podkreśla Bartłomiej Jojczyk. – Dzisiaj dziecko opuszczające pieczę zastępczą dostaje jednorazowy zastrzyk gotówki. Czasem to może być 5 tys., czasem 10 tys. zł, czasem więcej, bo niektóre domy dziecka odkładają im 800+ i te środki się kumulują. Oni często, dostając te środki, przepadają, myślą, że są bogami życia, że sobie poradzą i że świat stoi przed nimi otworem. Dwa tygodnie później sakiewka jest pusta, bo nikt ich nie przygotował do zarządzania takimi pieniędzmi.

– Wśród osób młodych, między 25. a 34. rokiem życia, aż 56 proc. respondentów naszych badań mówi, że ma niedosyt i nieodpowiednią wiedzę finansową, którą chciałoby poszerzać – podkreśla Agnieszka Salach. – Na skutki braku odpowiedniej wiedzy finansowej chcielibyśmy odpowiadać. Zajmujemy się tym m.in. wśród tzw. społeczności dotkniętych, a więc szczególnie narażonych na popadanie w zadłużenie, nieposiadających choćby podstaw wiedzy finansowej. Jak pokazują doświadczenia fundacji, jest luka w systemie, który nie zwraca uwagi na to, co się dzieje z młodzieżą, która opuszcza pieczę zastępczą i domy dziecka.

Źródło: Newseria
Prawo
Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy
27 sty 2026

Każdego roku ok. 6–7 tys. młodych osób opuszcza pieczę zastępczą i wchodzi w dorosłość bez rodzinnego zaplecza, ok. 2 tys. z nich to wychowankowie domów dziecka. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze najbardziej potrzebują bezpiecznego miejsca do mieszkania. Bez tego trudno myśleć o znalezieniu pracy, dbać o zdrowie czy edukację.
PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych. To nie był wypadek przy pracy, tylko problem znany od lat
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Ta decyzja może pomóc konsumentom w dochodzeniu roszczeń od banku. Sprawa dotyczy setek tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.

21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
26 sty 2026

Dokumentacja medyczna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia. Jest nie tylko podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia pacjenta, lecz także nośnikiem danych osobowych o szczególnie wrażliwym charakterze. Z tego względu jej przetwarzanie, udostępnianie oraz przechowywanie podlega ścisłym regulacjom prawnym, których celem jest ochrona praw pacjenta oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?

Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.
