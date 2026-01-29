Rejestracja psów i kotów ułatwi identyfikację właścicieli

Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznaczonych Psów i Kotów. - Wprowadzimy jednolity system, w którym każdy pies będzie zaczipowany i zarejestrowany – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system ma ułatwić identyfikację właścicieli m.in. porzuconych zwierząt.

- Jednolity system chipowania psów dla całego kraju ma być kompatybilny również z systemami unijnymi – podkreślił Czerniak.

Obowiązek rejestracji zwierząt w schroniskach

Czerniak poinformował też, że w systemie znajdą się podstawowe informacje dotyczące właściciela zwierzęcia. – Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić – oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt – powiedział.

Zapowiedział, że w przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów – fakultatywny. – Obowiązkowo rejestrowane będą też zwierzęta znajdujące się w schroniskach - dodał.

Kontrola schronisk dla zwierząt w całym kraju

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu.

- W tym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju - zapowiedział główny lekarz weterynarii Paweł Meyer. Ma dotyczyć m.in. nadzoru nad placówkami.