REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czipowanie psów będzie obowiązkowe. Ułatwi to identyfikację właściciela porzuconego zwierzęcia

Czipowanie psów będzie obowiązkowe. Ułatwi to identyfikację właściciela porzuconego zwierzęcia

Subskrybuj nas na Youtube
29 stycznia 2026, 12:27

REKLAMA

Powstanie Krajowy Rejestr Oznaczonych Psów i Kotów. Dzięki temu możliwa będzie szybka identyfikacja właścicieli zwierząt. Czipy ograniczą bezdomność zwierząt.

Rejestracja psów i kotów ułatwi identyfikację właścicieli

Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznaczonych Psów i Kotów. - Wprowadzimy jednolity system, w którym każdy pies będzie zaczipowany i zarejestrowany – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system ma ułatwić identyfikację właścicieli m.in. porzuconych zwierząt.

REKLAMA

REKLAMA

- Jednolity system chipowania psów dla całego kraju ma być kompatybilny również z systemami unijnymi – podkreślił Czerniak.

Obowiązek rejestracji zwierząt w schroniskach

Czerniak poinformował też, że w systemie znajdą się podstawowe informacje dotyczące właściciela zwierzęcia. – Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić – oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt powiedział.

Zapowiedział, że w przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów – fakultatywny. – Obowiązkowo rejestrowane będą też zwierzęta znajdujące się w schroniskach - dodał.

REKLAMA

Kontrola schronisk dla zwierząt w całym kraju

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- W tym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju - zapowiedział główny lekarz weterynarii Paweł Meyer. Ma dotyczyć m.in. nadzoru nad placówkami.

Powiązane
Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nad czym pracuje rząd?
Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nad czym pracuje rząd?
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
Zmiana terminu złożenia ważnego dokumentu ZUS. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
Zmiana terminu złożenia ważnego dokumentu ZUS. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia
29 sty 2026

Ferie to okres, w którym domowe budżety zmagają się z dodatkowym obciążeniem związanym z zimowym wypoczynkiem. Każde nadprogramowe świadczenie jest w takiej sytuacji na wagę złota, a pracownicy powinni znać prawa, jakie im w tym zakresie przysługują.
Odpowiedzialność urzędników za nadużycie funkcji publicznej: To nie jest spór o tysiąc złotych a o granice państwa
29 sty 2026

Debata wokół odpowiedzialności urzędników publicznych coraz częściej koncentruje się na wysokości kwot, a coraz rzadziej na istocie relacji między państwem a osobą sprawującą władzę. Tymczasem nadużycie funkcji publicznej nie jest kategorią finansową, lecz ustrojową. Nie dotyczy wielkości szkody, ale granicy, po której przekroczeniu urząd przestaje być instytucją państwa, a zaczyna pełnić funkcję prywatną - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Najczęstsze błędy we wnioskach o świadczenia socjalne
29 sty 2026

Najczęstsze błędy we wnioskach o świadczenia socjalne możemy rozumieć w kilku kontekstach. Głównie chodzi o świadczenia socjalne na rzecz pracowników z ZFŚS, ale też o świadczenia socjalne z ośrodków pomocy społecznej. Podpowiadamy też jakich błędów uniknąć wnioskując o świadczenia z ZUS. Przez te powszechne błędy (które często nam umykają) Polacy tracą nawet setki milionów złotych rocznie.
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
28 sty 2026

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów. Wyraź swoją opinię w naszej sondzie.

REKLAMA

Będzie ustawowy zakaz zwiększania ceny mieszkania po zawarciu umowy deweloperskiej lub zobowiązującej. Zmieni się procedura odbioru mieszkania i wzór prospektu informacyjnego
29 sty 2026

W dniu 27 stycznia 2026 r. w rządowym wykazie prac legislacyjnych opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja ma przynieść sporo zmian wzmacniających pozycję prawną klientów deweloperów. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wprowadzenia ustawowego zakazu podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
28 sty 2026

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury?
Od marca ZUS wypłaci ponad 6900 zł miesięcznie - nie liczą się składki ani staż pracy
28 sty 2026

Świadczenie honorowe to comiesięczny, dożywotni dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat życia i mają polskie obywatelstwo. Wypłacane jest jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.
Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?
28 sty 2026

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do 1 marca 2026 r. Część osób zastanawia się jak wygląda status nauczycieli podczas ferii, w szczególności czy nauczyciele mają wolne całe dwa tygodnie podczas ferii zimowych 2026?

REKLAMA

Ustawy pisane emocjami, czyli polski model stanowienia prawa
28 sty 2026

Kiedy podczas forum w Davos europejscy politycy przyznają, że Unia Europejska ugrzęzła w nadmiarze regulacji, a Bruksela otwarcie mówi o utracie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Azji, trudno nie zauważyć paradoksu. Zamiast upraszczać system i wzmacniać przewidywalność prawa, Europa wciąż produkuje kolejne warstwy regulacyjnej biurokracji. W efekcie przedsiębiorcy zamiast inwestować w innowacje, nowe technologie czy ekspansję zagraniczną, coraz więcej czasu i zasobów poświęcają na dostosowywanie się do zmieniających się przepisów, raportowanie, spełnianie formalnych wymogów i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Polska, zamiast wyciągać z tych ostrzeżeń wnioski, powiela ten schemat na poziomie krajowym. Dokłada własne, niespójne i niestabilne regulacje, które przyjmowane są pośpiesznie w reakcji na problemy społeczne, dodatkowo komplikując prowadzenie działalności gospodarczej.
57 672 zł odszkodowania to minimum, które zapłaci pracodawca, który nie będzie w stanie udowodnić, że w zakładzie nie stosowano mobbingu
28 sty 2026

Pracodawcy obawiają się zmian w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. I słusznie, bo znowelizowane regulacje nie tylko przeniosą na nich ciężar dowodu, ale też istotnie podwyższą wartość minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA