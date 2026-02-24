REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje

Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje

24 lutego 2026, 11:12
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
monitoring wizyjny, wyrok NSA ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, wizerunek dane osobowe, prawa osoby nagrywanej, RODO, nagrywanie
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
Shutterstock

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?

rozwiń >

Kamera patrzy, kamera nagrywa - ale czy ma prawo?

Żyjemy w świecie, w którym kamery są wszędzie. Na budynkach, słupach, płotach, a nawet drzewach. Nagrywają ulice, parkingi, podwórka i nas. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasz wizerunek właśnie został utrwalony przez kogoś, kogo nigdy nie poznamy i kto nie zapytał nas o zgodę. Ale czy każdy monitoring jest legalny? Czy właściciel kamery może robić z nagraniami, co chce? I co najważniejsze - czy masz prawo się temu sprzeciwić?

Odpowiedzi na te pytania udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lutego 2026 roku (sygn. III OSK 2014/24). Choć sprawa dotyczyła specyficznej sytuacji - firmy monitorującej ujęcie wody, której kamery obejmowały również sąsiednią działkę z kopalnią żwiru - wnioski płynące z tego orzeczenia dotyczą nas wszystkich.

KODEKS KIEROWCY 2026 - PORADNIK DGP

Twój wizerunek to Twoje dane osobowe - pamiętaj o tej zasadzie

NSA przypomniał fundamentalną zasadę, o której wielu zapomina: wizerunek człowieka to dane osobowe w rozumieniu RODO. Nie chodzi tylko o imię, nazwisko czy numer PESEL. Twoja twarz, sylwetka, sposób poruszania się - wszystko, co pozwala Cię zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio - podlega ochronie.

„Wizerunek jest elementem fizycznym osoby fizycznej, będącym częścią jej tożsamości, i stanowi informację o osobie fizycznej, umożliwiając jej identyfikację" – podkreślił NSA w uzasadnieniu wyroku. To oznacza, że każdy, kto Cię nagrywa - sąsiad, firma, instytucja - staje się administratorem Twoich danych osobowych. A to nakłada na niego konkretne obowiązki wynikające z RODO.

Trzy warunki, bez których monitoring jest nielegalny

Naczelny Sąd Administracyjny szczegółowo wyjaśnił, kiedy monitoring wizyjny może być uznany za zgodny z prawem na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Po pierwsze - musi istnieć konkretny cel, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne. Nie „przydatne", nie „wygodne", ale absolutnie konieczne. Bez monitoringu nie da się tego celu osiągnąć.
  2. Po drugie - cel ten musi wynikać z prawnie uzasadnionego interesu administratora. To nie musi być interes wprost zapisany w przepisach, ale musi być zgodny z porządkiem prawnym i racjonalnie uzasadniony.
  3. Po trzecie - i to jest kluczowe - interes administratora musi mieć charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby nagrywanej.

Właśnie ten trzeci warunek okazał się decydujący. NSA stanął po stronie człowieka, nie kamery.

Wolność człowieka ważniejsza niż interes prowadzącego monitoring

W sprawie rozpatrywanej przez NSA strona nagrywająca argumentowała, że monitoring jest niezbędny do ochrony ujęcia wody pitnej przed skażeniem. Brzmi sensownie? Sąd uznał jednak, że to nie wystarczy.

Dlaczego? Bo istnieją alternatywne sposoby ochrony, które nie wymagają ciągłego nagrywania ludzi. Zakazy i nakazy ustanowione w strefie ochronnej, fizyczne zabezpieczenia, kontrole - to wszystko można zastosować bez wkraczania w prywatność osób pracujących na sąsiedniej działce.

„Swoboda jednostki, brak obserwacji i rejestracji jej wizerunku i zachowań są wartościami nadrzędnymi względem prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, gdyż zapewniają sferę wolności jednostki" – stwierdził NSA. Poszedł nawet jeszcze dalej. Odwołał się do Konstytucji RP i przypomniał, że prawo do prywatności (art. 47) oraz autonomia informacyjna (art. 51) to nie są abstrakcyjne pojęcia prawnicze. To fundamenty wolności człowieka, która - jak podkreślono - jest „przymiotem osoby ludzkiej i jej potrzebą".

PROCEDURA KORZYSTANIA Z AI

Godność człowieka kontra kamera na drzewie

Najbardziej doniosły fragment uzasadnienia wyroku dotyczy relacji między monitoringiem a godnością człowieka. NSA stwierdził wprost:

Ważne

„Prywatność osoby będąca emanacją jej wolności, a w ten sposób wyrazem godności człowieka, jest wartością istotniejszą niż prawnie uzasadnione interesy administratora."

To nie są puste słowa. Sąd wyjaśnił, że wolność człowieka może być ograniczana tylko w „sytuacjach niebanalnych" i wymaga „rygorystycznego dochowania wymogów proporcjonalności". W tej sprawie - jak ocenił NSA - wymogi te „w sposób skrajny nie zostały zachowane". Mówiąc prościej: nie można bezkarnie wieszać kamer na drzewach i nagrywać sąsiadów tylko dlatego, że ma się ku temu jakiś powód. Nawet jeśli ten powód wydaje się rozsądny.

Monitoring wizyjny - najbardziej inwazyjna forma ingerencji

NSA oraz wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w I instancji zwrócili uwagę na coś, o czym rzadko się mówi: monitoring wizyjny jest jedną z najbardziej inwazyjnych form ingerencji w prawa i wolności człowieka.

Dlaczego? Bo działa nieprzerwanie. Rejestruje wszystko. Tworzy zapis, który może być przechowywany, analizowany, wykorzystywany. Człowiek objęty monitoringiem traci poczucie swobody - wie (lub podejrzewa), że jest obserwowany, co wpływa na jego zachowanie, komfort psychiczny, a w efekcie - na jego wolność. Dlatego monitoring powinien być stosowany jako ostateczność - dopiero wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne środki zawiodły. A nie jako pierwsze i jedyne rozwiązanie.

Brak informacji o monitoringu to kolejne naruszenie

Sprawa rozpatrywana przez sądy miała jeszcze jeden wymiar. Osoby nagrywane nie zostały poinformowane o tym, że znajdują się w zasięgu kamer. Nie było tabliczek informacyjnych, nie było informacji o administratorze danych, celu monitoringu, czasie przechowywania nagrań. To poważne naruszenie art. 13 RODO, który nakłada na administratora obowiązek informacyjny. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć:

  • kto go nagrywa,
  • po co,
  • jak długo przechowuje nagrania
  • jakie ma prawa.

W tej sprawie brak informacji pogłębił naruszenie - osoby nagrywane żyły z poczuciem, że „ich dane są wykorzystywane w nieznanym im celu, a ich życie prywatne podlega stałemu nadzorowi".

Co możesz zrobić, gdy ktoś Cię nagrywa?

Wyrok NSA to nie tylko teoria. Daje konkretne narzędzia osobom, które czują się inwigilowane przez cudze kamery:

  1. Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). To właśnie ta droga została wykorzystana w opisywanej sprawie - i zakończyła się sukcesem skarżących.
  2. Możesz zażądać informacji od administratora - kto nagrywa, w jakim celu, jak długo przechowuje nagrania, na jakiej podstawie prawnej.
  3. Możesz żądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i usunięcia nagrań.

Jeśli administrator nie ma solidnej podstawy prawnej, nie poinformował Cię o monitoringu i nie jest w stanie wykazać, że jego interes przeważa nad Twoją wolnością - Prezes UODO może nakazać mu zaprzestanie nagrywania. Dokładnie tak stało się w tej sprawie. Co istotne - NSA oddalił skargę kasacyjną firmy monitorującej, co oznacza, że stanowisko organów ochrony danych i sądów administracyjnych jest jednolite: prywatność i wolność człowieka mają pierwszeństwo przed interesami administratora monitoringu.

Nowa era ochrony prywatności? Kamery do kosza, ale nie zawsze

Wyrok NSA wpisuje się w szerszy trend orzeczniczy, który konsekwentnie wzmacnia ochronę danych osobowych w Polsce. Sądy coraz częściej stają po stronie osób nagrywanych, a nie tych, którzy instalują kamery.

Nie oznacza to, że każdy monitoring jest nielegalny. Oznacza to jednak, że ciężar dowodu spoczywa na administratorze. To on musi wykazać, że monitoring jest niezbędny, że ma podstawę prawną, że poinformował osoby nagrywane i że jego interes przeważa nad ich wolnością.

Jeśli tego nie zrobi - musi liczyć się z konsekwencjami. W tej sprawie była to decyzja o zaprzestaniu przetwarzania danych i upomnienie. W innych przypadkach mogą to być administracyjne kary pieniężne sięgające milionów euro.

Twoja twarz, Twoje prawo

Wniosek płynący z wyroku NSA jest prosty, ale doniosły: Twój wizerunek to Twoje prawo. Nikt nie może Cię bezkarnie nagrywać tylko dlatego, że ma kamerę i jakiś powód. Wolność człowieka - w tym wolność od bycia obserwowanym - jest wartością konstytucyjną. A kamery i ich właściciele muszą respektować granice tej wolności.

Źródło: NSA

Źródło: INFOR
