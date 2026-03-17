Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

rozwiń >

Matura 2026 – kiedy odbędzie się egzamin maturalny?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. – w roku szkolnym 2025/2026, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 4-30 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne – od 8 do 30 maja 2026 r.

Dodatkowy termin matury dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do niej w terminie głównym – odbędzie się w dniach 1-16 czerwca.

Wyniki egzaminu zostaną natomiast ogłoszone 8 lipca 2026 r., a sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Jej wyniki – maturzyści poznają 11 września.

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r.

Matura 2026 – kiedy odbędzie się egzamin maturalny z matematyki?

Egzaminy maturalne z matematyki w 2026 r. – zgodnie z powyższym komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2025 r. – w terminie głównym, odbędą się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5 maja, o godz. 9 – obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym oraz

oraz 11 maja, o godz. 9 – matematyka na poziomie rozszerzonym,

w terminie dodatkowym (który dedykowany jest uczniom, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w ww. terminie z tego powodu, że z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do matury w terminie głównym) natomiast:

2 czerwca, o godz. 9 – obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym oraz

3 czerwca, o godz. 14 – matematyka na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026 – jakie przedmioty są obowiązkowe na egzaminie maturalnym?

Na maturze w roku 2026 r., w tzw. formule 2023, która dotyczy:

uczniów, którzy w roku szkolnym 2025/2026 ukończą: 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnie technikum, branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024 albo 2024/2025, absolwentów 5-letniego technikum lub branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2023/2024 albo 2024/2025, osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w roku 2021 albo 2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, absolwentów oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadających dyplom IB oraz osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2023-2025,

absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej przystępują ponadto obowiązkowo do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Ważne Egzamin maturalny z matematyki, jest więc obowiązkowy, dla wszystkich maturzystów, na poziomie podstawowym.

Matura 2026 – jaki wynik trzeba uzyskać, żeby zdać egzamin?

Aby otrzymać świadectwo maturalne w 2026 r., należy:

przystąpić oraz uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego: w części ustnej: z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – bez określania poziomu i w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

W 2026 r., do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi jednak przystąpić absolwent, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Ważne Aby zdać obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, na poziomie podstawowym – trzeba zatem uzyskać z niego co najmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów.

Obowiązkowa matura z matematyki „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans" – do Sejmu trafiła petycja obywatelska w sprawie zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki

W dniu 9 stycznia 2025 r. – na podstawie art. 63 Konstytucji RP – do Sejmu została trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki (znak: BKSP-155-X-445/25). Jej autorka – mama uczennicy szkoły średniej i psycholog – żąda zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki, argumentując, iż „obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Uważa ona, że system maturalny powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby – w części pisemnej – obowiązkowy był wyłącznie egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego, a trzeci z obowiązkowych przedmiotów był do wyboru spośród całego katalogu (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia czy inne).

W jej ocenie – „matura z matematyki to narzędzie segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”. Rozwój ma bowiem wiele twarzy – „są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami, takimi jak: FAS, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii w rozwiązywaniu problemu i w zamianie strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu”. Wśród uczniów, którzy nie posiadają predyspozycji do nauki matematyki na poziomie maturalnym – w ocenie autorki petycji – „obligatoryjność matury z matematyki powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób pomimo wysokiego poziomu, nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – baletnica, plastyk, pilot turystyki, uczeń ze spektrum autyzm z niezdaną maturą z matematyki, uczennica klasy maturalnej, która już nawet nie podejmuje prób w rozumowaniu, mimo korepetycji, gdyż ma dość” – wymienia autorka. Zwraca ona również uwagę na fakt, iż młodzi ludzie, w wieku 18 lat, mogą głosować w wyborach, kupić legalnie wyroby tytoniowe, alkohol, uprawiać hazard, ale nie mogą – na swoim egzaminie dojrzałości – dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje.

Autorka petycji powołuje się również na wnioski Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nauczania matematyki w szkołach, zgodnie z którymi – przyczyny niezdanej matury z matematyki, w znacznej części przypadków, upatruje się w wadliwym procesie nauczania tego przedmiotu, w którym nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy z matematyki oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.

W efekcie powyższego – niezamożne dzieci, których rodzin nie stać na dodatkowe (i nierzadko kosztowne) korepetycje z matematyki, aby „podciągnąć” ich wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu – „zmagają się z porażką, wstydem, niskim poczuciem własnej wartości”. System edukacyjny powinien natomiast – „wspierać różnorodność talentów, a nie wymuszać jednolite kryteria oceny, które nie uwzględniają indywidualnych możliwości intelektualnych, zdolności i potrzeb uczniów.” W podsumowaniu petycji, autorka prosi zatem o pozostawienie obowiązkowej matematyki wyłącznie dla chętnych pasjonatów i poszanowanie różnorodności umysłów dzieci, jednocześnie powołując się na:

badania CBOS z 2022 r., z których wynika, że ponad 60% uczniów uważa obowiązkową maturę z matematyki za zbędną oraz

raport OECD z 2023 r., który wykazał, że poziom stresu wśród uczniów w Polsce, jest jednym z najwyższych w Europie.

Z pełną treścią petycji, można zapoznać się poniżej:

Petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki

Można również oddać na nią swój głos, pod adresem: LINK. Na dzień 17 marca 2026 r. – podpisało się pod nią już 23 811 osób.

Czy to koniec obowiązkowej matury z matematyki – sejmowa Komisja do Spraw Petycji zwróciła się z dezyderatem do premiera, a Rzeczniczka Praw Dziecka z wystąpieniem generalnym do MEN

W dniu 20 marca br., petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki została skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Posiedzenie, podczas którego została ona poddana obradom posłów-członków ww. Komisji, odbyło się 25 czerwca 2025 r.

W burzliwych obradach na temat żądania zawartego w petycji, głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka, Anna Kryniecka-Piotrak, która poinformowała, że Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wystąpieniem generalnym w sprawie umożliwienia dzieciom z dyskalkulią zmiany obowiązkowej matury z matematyki na inny przedmiot i zaapelowała o podobne wystąpienie (w ramach rozpatrzenia przedmiotowej petycji) do sejmowej Komisji do Spraw Petycji:

– „Proszę państwa, to nie jest jakiś wymysł, te dzieci nie są w stanie tej matematyki się naprawdę nauczyć (...). Dziecko do pewnego momentu przyswaja, a potem nagle jest blokada, nie jest dalej przesyłany sygnał. Dyskalkulia, proszę państwa, jest sklasyfikowana w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Nie będę cytowała numeru, bo to wszystko jest w wystąpieniu generalnym pani rzecznik i można przeczytać. Jednak chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jest to, po pierwsze, zaburzenie nieodwracalne, ono jest wrodzone albo nabyte na przykład w postaci wypadku, jakiegoś nieszczęścia, nawet udaru dziecięcego, czegokolwiek, ale jest nieodwracalne. To dziecko nigdy nie będzie mogło liczyć, nie będzie potrafiło tego zrobić, nawet jeżeli będzie miało wydłużony czas, będzie miało tablice matematyczne, będzie miało kalkulator czy co tam będzie leżało na tym stole. Po prostu to dziecko nie będzie w stanie nigdy przeskoczyć przez pewien próg. (...)

Proszę państwa, skutek, jaki jest… Dlaczego łamanie zasady równego traktowania? Dlatego, że te dzieci nie mogą iść na wyższe studia. Proszę państwa, ja – to prywatnie już niejako – jestem też nauczycielem akademickim i wiem, jak to jest ważne, żeby dziecko mogło spełnić swoje marzenia. To jest zablokowanie de facto nie tylko marzenia, ale w ogóle rozwoju zawodowego. Dlatego że są dzieci o różnych innych uzdolnieniach (już pomijam szkoły artystyczne, ale tu też mamy duże pole do popisu). Na przykład mamy list do Rzeczniczki Praw Dziecka skierowany przez dziewczynkę, która od zawsze wie, że będzie zajmowała się filmem i teatrem. Ma międzynarodowe sukcesy, wygrywa konkursy, ma bardzo wysoką średnią ocen. Takich listów do rzeczniczki wpływa wiele, to są średnie ocen prawie 5,0, ale z matematyki jest ta dwójka, czyli ta najniższa ocena promująca do wyższej klasy. I niestety, ale to dziecko nie będzie w stanie pójść na wyższe studia. Proszę zobaczyć, jak ono jest traktowane – gorzej niż ten uczeń przeciętny, który przejdzie na poziomie 30% przez całą szkołę średnią. Mamy do czynienia z wybitnym uczniem, bardzo pracowitym, bardzo uzdolnionym w wielu innych sferach, ale mającym zaburzenie neurorozwojowe w dziedzinie właśnie matematyki.

(...) Matura to jest przepustka do dalszego etapu kształcenia. My tę znajomość matematyki weryfikujemy u dzieci na bieżąco, z roku na rok musi dostać promocję do kolejnej klasy. To nie jest tak, że z jedynką z matematyki dziecko przejdzie do kolejnej klasy. Być może będą tacy dyskalkulicy, którzy nawet nie będą w stanie przebrnąć przez ten poziom. Jednak zauważmy, że czym innym jest nauczenie się przez dziecko z dyskalkulią z klasówki na klasówkę, wyćwiczenie małej partii materiału, a czym innym – w wielkim stresie – pisanie egzaminu maturalnego, który jest egzaminem całościowym, trwa długo i jest bardzo stresogenny dla tego dziecka, które od maleńkości, od pierwszych dni w szkole jest zestresowane matematyką. Bardzo mi się podobało sformułowanie jednej pani psychiatry na jednym z posiedzeń, która powiedziała, że my hodujemy depresję i zaburzenia suicydalne. Proszę państwa, mamy olbrzymi problem w ogóle wśród dzieci z samobójstwami, a wśród dyskalkulików – proszę mi wierzyć, naprawdę Biuro Rzecznika Praw Dziecka ma takie listy, gdzie są sygnały, że po prostu są bardzo poważne zagrożenia. (...)

Proszę państwa, dyskalkulik, jeżeli to jest naprawdę poważna dyskalkulia – on i tak się nie nauczy rozwiązywać zadań, bo nie ma do tego odpowiednio pracującego mózgu, najzwyczajniej. Dlatego też bardzo prosimy o to, żeby jednak Komisja do Spraw Petycji wspomogła nas, petytorów, ale też Biuro Rzecznika Praw Dziecka w tym, żeby to „pukanie do drzwi” MEN zostało usłyszane. Rzeczniczka wystosowała wystąpienie generalne, ale chcielibyśmy, żeby jednak „miejsce” tutaj, gdzie jesteśmy, które ma reprezentować nas wszystkich obywateli i nasze dzieci – żeby państwo jako Komisja jednak podjęli działania w tej sprawie i skorzystali ze swoich kompetencji, jakie Państwo mają.

Proszę państwa, dzieci z dyskalkulią to jest dzisiejszy heroiczny, tragiczny Syzyf. On wtacza ten głaz na górę, który spada z powrotem.” – podsumowała reprezentantka Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W dyskusji nad przedmiotem petycji, głos zabrał również m.in. uczeń z dyskalkulią z jednego z warszawskich liceów, który powiedział – „przez matematykę mam myśli samobójcze, obniżoną samoocenę. (...) Przez matematykę nie zdam matury, nie skończę szkoły, nie pójdę na studia i będę nikim.”

Poseł Izabela Bodnar, podsumowując dyskusję, zaapelowała – „bardzo bym prosiła, żeby dobrze się jednak pochylić nad tą dzisiejszą dyskusją, nad tymi argumentami i też nad wypowiedzią – może emocjonalną, może rogatą – młodego człowieka. Ponieważ rzeczywiście mówimy tu o zmarnowanych karierach, życiach, depresjach, mówimy tu o tragediach ludzkich. Uważam, że temat jest bardzo ważny. Dezyderat powinniśmy wysłać, tak jak zarekomendowałam na początku, do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja jeszcze osobiście zobowiązuję się do napisania interpelacji, bo skoro rzecznik praw dziecka i pani profesor, jakby wszyscy dostrzegają… Tak że to nie jest tylko kwestia, że obywatel coś napisał bez poparcia ekspertów – to jest, widzę, jednak szeroko i profesjonalnie zaadresowany temat. Wydaje mi się, że niezwłocznie ministerstwo powinno się tym tematem zająć i tego nie bagatelizować w żaden sposób.”

Ostatecznie, sejmowa Komisja do Spraw Petycji, podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu w sprawie petycji w przedmiocie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki szerzej niż tylko do MEN, tj. równolegle do: Prezesa Rady Ministrów ,

, Ministerstwa Zdrowia ,

, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po otrzymaniu przez komisję odpowiedzi na ww. dezyderaty – petycja stanie się przedmiotem ponownych obrad komisji, która podejmie wówczas ostateczną decyzję co do tego, czy zdecyduje się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zniesienia obowiązkowego, pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 302 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.)

Fot. KPRM