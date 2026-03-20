Problemy z systemem paszportowym. MSWiA usuwa awarię
W piątek występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia dotyczą składania wniosków przez osoby dorosłe - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
Rzeczniczka MSWiA przekazała na portalu X, że resort pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii.
Problemy z Rejestrem Dokumentów Paszportowych
System Rejestru Dokumentów Paszportowych w Polsce funkcjonuje od listopada 2022 roku, a jego funkcjonowanie jest regularnie aktualizowane. System ten umożliwia m.in. sprawdzenie ważności paszportu, zgłoszenie utraty dokumentu oraz weryfikację swoich danych online.
