E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?

Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.

E-rejestracja aut w CEPIK od stycznia 2027 r. Dla profesjonalistów API, mObywatel dla prywatnych nabywców

W dniu 18 stycznia 2027 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwi elektroniczne składanie wniosku o rejestrację pojazdu w CEPIK. W styczniu ma też ruszyć usługa umożliwiająca cyfrowe zarejestrowanie samochodu, bez wizyty w urzędzie – taki harmonogram przedstawił Tomasz Kęsicki, dyrektor departamentu centralnych ewidencji i rozwiązań chmurowych w Centralnym Ośrodku Informatyki, podczas konferencji e-leasing Day, zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu. Obecnie trwają prace informatyczne nad nowym systemem, natomiast jego testy, z udziałem uczestników rynku, mają rozpocząć się w listopadzie.



Planowane zmiany zakładają rozszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków w systemie CEPiK. Z nowego rozwiązania będą mogły korzystać firmy leasingowe, osoby prywatne, a także inni nabywcy pojazdów. Dla profesjonalnych uczestników rynku przewidziano dostęp do cyfrowej usługi rejestracji poprzez API, czyli specjalny interfejs umożliwiający bezpośrednie połączenie z systemami CEPiK. Z kolei użytkownicy indywidualni będą mogli składać wnioski za pomocą aplikacji mObywatel. Procedura ma być w dużym stopniu zautomatyzowana oraz oparta na zasadach paperless.



Elektroniczna rejestracja pojazdów ma nie tylko uprościć procedury, ale też zwiększyć bezpieczeństwo zakupu pojazdów pochodzących z importu. Urzędnicy uzyskają bowiem równolegle dostęp do cyfrowych narzędzi umożliwiających szybkie sprawdzenie samochodu w bazach danych państw członkowskich UE, co ograniczy ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut.

Pełna cyfryzacja rejestracji pojazdów jeszcze przed nami

- Elektroniczne złożenie wniosku w CEPIK nie będzie jednak oznaczało, że proces rejestracji pojazdu stanie się w pełni cyfrowy. CEPIK udostępni bowiem dane z wniosku oraz załączników właściwemu staroście, który dokona rejestracji pojazdu w toku postępowania administracyjnego – wskazuje Tomasz Kęsicki. Dodał jednak, że w ramach dalszych działań deregulacyjnych planowana jest zamiana rejestracji pojazdu z czynności administracyjnej na materialno-techniczną, co oznaczałoby jej pełną cyfryzację. W kolejnym etapie deregulacji ma zostać ponadto zlikwidowana urzędowa rejestracja tymczasowa pojazdu, a dowód rejestracyjny ma przyjąć formę elektroniczną.

Kto najbardziej skorzysta na elektronicznej rejestracji pojazdu?

Według danych IBRM Samar, niemal co drugie nowe auto w Polsce rejestrowane jest na firmy leasingowe oraz CFM (wynajem długoterminowy), a co trzecie – na osoby prywatne, w tym przedsiębiorców. Spory, bo 9-proc. udział mają też dilerzy.

Cyfrowy leasing

Elektroniczna rejestracja samochodu to kolejne ułatwienie, które skraca proces zakupu auta. Przypomnijmy, że w lipcu zeszłego roku weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. formę dokumentową umowy leasingu. - Znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, pozwalają zawrzeć umowę leasingu w formie dokumentowej, tj. potwierdzić jej podpisanie sms-em, w aplikacji czy też werbalnie podczas nagranej rozmowy telefonicznej. To rewolucyjna zmiana w prawie, praktyka rynkowa poszła jednak zupełnie innym torem – zauważa Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

80% umów w formie elektronicznej

Firmy leasingowe faktycznie wprowadziły bowiem możliwość zawierania umów elektronicznie, ale standardem obowiązującym na rynku, nie licząc kilku wyjątków, stał się podpis kwalifikowany. - Ta forma – jako tożsama z podpisem odręcznym – była prawnie dopuszczona przed nowelizacją przepisów i można było z niej korzystać przez wiele lat, od kiedy na rynku pojawił się podpis kwalifikowany – zauważa Aleksander Mazan. Podkreśla jednak, że praktyczne efekty digitalizacji leasingu są znaczące. – Już 80% umów zawieramy elektronicznie, dzięki czemu ograniczyliśmy druk oraz emisje spalin – informuje ekspert Superauto.pl, największej platformy sprzedającej nowe samochody online.

Bariery do usunięcia

Aby leasing mógł funkcjonować jako usługa w pełni cyfrowa trzeba zlikwidować jeszcze kilka istotnych barier. Są to: brak możliwości udzielenia elektronicznej zgody przez leasingobiorcę na sprawdzenie jego historii kredytowej w bazach dłużników (BIK, BIG, KRD), pisemna forma pełnomocnictwa, brak dostępu firm leasingowych do bazy CEPIK w celu weryfikacji pojazdu czy też brak tzw. e-zabezpieczeń – wskazał podczas konferencji e-leasing Day Piotr Czublun, radca prawny z kancelarii Czublun i Wspólnicy.

Jakie przepisy trzeba jeszcze zmienić?

Jak wyjaśnia Aleksander Mazan z Superauto.pl, przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych wymagają uzyskania zgody na sprawdzenie historii kredytowej osoby lub firmy w bazach gospodarczych, natomiast ostrożność dowodowa oraz praktyki rynkowe spowodowały, że jest ona powszechnie wymagana w formie pisemnej. Jednocześnie przepisy Kodeksu cywilnego mówią, że pełnomocnictwa – którym można upoważnić firmę leasingową do takiej czynności - udziela się na piśmie. - Firmy leasingowe na rożne sposoby radzą sobie z tymi ograniczeniami, natomiast prowadzi to czasem do paradoksalnych rozwiązań, gdzie – przykładowo – podpisany odręcznie, papierowy dokument zgody, jest następnie skanowany i wysyłany mailem. Papierowa forma weksla powoduje z kolei, że gdy firma leasingowa, która wymaga takiego dodatkowego zabezpieczenia, nabywca auta musi go podpisać odręcznie. W tej sytuacji i tak musimy się z nim spotkać, zatem elektroniczna forma umowy leasingowej przestaje być ułatwieniem – informuje ekspert. Dodaje, że do uzyskania przez firmy leasingowe dostępu do baz CEPIK konieczna byłaby z kolei zmiana Prawa o ruchu drogowym.