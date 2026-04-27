E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?

E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?

27 kwietnia 2026, 12:22
oprac. Paweł Huczko
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.

E-rejestracja aut w CEPIK od stycznia 2027 r. Dla profesjonalistów API, mObywatel dla prywatnych nabywców

W dniu 18 stycznia 2027 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwi elektroniczne składanie wniosku o rejestrację pojazdu w CEPIK. W styczniu ma też ruszyć usługa umożliwiająca cyfrowe zarejestrowanie samochodu, bez wizyty w urzędzie – taki harmonogram przedstawił Tomasz Kęsicki, dyrektor departamentu centralnych ewidencji i rozwiązań chmurowych w Centralnym Ośrodku Informatyki, podczas konferencji e-leasing Day, zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu. Obecnie trwają prace informatyczne nad nowym systemem, natomiast jego testy, z udziałem uczestników rynku, mają rozpocząć się w listopadzie.

Planowane zmiany zakładają rozszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków w systemie CEPiK. Z nowego rozwiązania będą mogły korzystać firmy leasingowe, osoby prywatne, a także inni nabywcy pojazdów. Dla profesjonalnych uczestników rynku przewidziano dostęp do cyfrowej usługi rejestracji poprzez API, czyli specjalny interfejs umożliwiający bezpośrednie połączenie z systemami CEPiK. Z kolei użytkownicy indywidualni będą mogli składać wnioski za pomocą aplikacji mObywatel. Procedura ma być w dużym stopniu zautomatyzowana oraz oparta na zasadach paperless.

Elektroniczna rejestracja pojazdów ma nie tylko uprościć procedury, ale też zwiększyć bezpieczeństwo zakupu pojazdów pochodzących z importu. Urzędnicy uzyskają bowiem równolegle dostęp do cyfrowych narzędzi umożliwiających szybkie sprawdzenie samochodu w bazach danych państw członkowskich UE, co ograniczy ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut.

Pełna cyfryzacja rejestracji pojazdów jeszcze przed nami

- Elektroniczne złożenie wniosku w CEPIK nie będzie jednak oznaczało, że proces rejestracji pojazdu stanie się w pełni cyfrowy. CEPIK udostępni bowiem dane z wniosku oraz załączników właściwemu staroście, który dokona rejestracji pojazdu w toku postępowania administracyjnego – wskazuje Tomasz Kęsicki. Dodał jednak, że w ramach dalszych działań deregulacyjnych planowana jest zamiana rejestracji pojazdu z czynności administracyjnej na materialno-techniczną, co oznaczałoby jej pełną cyfryzację. W kolejnym etapie deregulacji ma zostać ponadto zlikwidowana urzędowa rejestracja tymczasowa pojazdu, a dowód rejestracyjny ma przyjąć formę elektroniczną.

Kto najbardziej skorzysta na elektronicznej rejestracji pojazdu?

Według danych IBRM Samar, niemal co drugie nowe auto w Polsce rejestrowane jest na firmy leasingowe oraz CFM (wynajem długoterminowy), a co trzecie – na osoby prywatne, w tym przedsiębiorców. Spory, bo 9-proc. udział mają też dilerzy.

Cyfrowy leasing

Elektroniczna rejestracja samochodu to kolejne ułatwienie, które skraca proces zakupu auta. Przypomnijmy, że w lipcu zeszłego roku weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. formę dokumentową umowy leasingu. - Znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, pozwalają zawrzeć umowę leasingu w formie dokumentowej, tj. potwierdzić jej podpisanie sms-em, w aplikacji czy też werbalnie podczas nagranej rozmowy telefonicznej. To rewolucyjna zmiana w prawie, praktyka rynkowa poszła jednak zupełnie innym torem – zauważa Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

80% umów w formie elektronicznej

Firmy leasingowe faktycznie wprowadziły bowiem możliwość zawierania umów elektronicznie, ale standardem obowiązującym na rynku, nie licząc kilku wyjątków, stał się podpis kwalifikowany. - Ta forma – jako tożsama z podpisem odręcznym – była prawnie dopuszczona przed nowelizacją przepisów i można było z niej korzystać przez wiele lat, od kiedy na rynku pojawił się podpis kwalifikowany – zauważa Aleksander Mazan. Podkreśla jednak, że praktyczne efekty digitalizacji leasingu są znaczące. – Już 80% umów zawieramy elektronicznie, dzięki czemu ograniczyliśmy druk oraz emisje spalin – informuje ekspert Superauto.pl, największej platformy sprzedającej nowe samochody online.

Bariery do usunięcia

Aby leasing mógł funkcjonować jako usługa w pełni cyfrowa trzeba zlikwidować jeszcze kilka istotnych barier. Są to: brak możliwości udzielenia elektronicznej zgody przez leasingobiorcę na sprawdzenie jego historii kredytowej w bazach dłużników (BIK, BIG, KRD), pisemna forma pełnomocnictwa, brak dostępu firm leasingowych do bazy CEPIK w celu weryfikacji pojazdu czy też brak tzw. e-zabezpieczeń – wskazał podczas konferencji e-leasing Day Piotr Czublun, radca prawny z kancelarii Czublun i Wspólnicy.

Jakie przepisy trzeba jeszcze zmienić?

Jak wyjaśnia Aleksander Mazan z Superauto.pl, przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych wymagają uzyskania zgody na sprawdzenie historii kredytowej osoby lub firmy w bazach gospodarczych, natomiast ostrożność dowodowa oraz praktyki rynkowe spowodowały, że jest ona powszechnie wymagana w formie pisemnej. Jednocześnie przepisy Kodeksu cywilnego mówią, że pełnomocnictwa – którym można upoważnić firmę leasingową do takiej czynności - udziela się na piśmie. - Firmy leasingowe na rożne sposoby radzą sobie z tymi ograniczeniami, natomiast prowadzi to czasem do paradoksalnych rozwiązań, gdzie – przykładowo – podpisany odręcznie, papierowy dokument zgody, jest następnie skanowany i wysyłany mailem. Papierowa forma weksla powoduje z kolei, że gdy firma leasingowa, która wymaga takiego dodatkowego zabezpieczenia, nabywca auta musi go podpisać odręcznie. W tej sytuacji i tak musimy się z nim spotkać, zatem elektroniczna forma umowy leasingowej przestaje być ułatwieniem – informuje ekspert. Dodaje, że do uzyskania przez firmy leasingowe dostępu do baz CEPIK konieczna byłaby z kolei zmiana Prawa o ruchu drogowym.

Zobacz również:
Czy linia czarterowa Enter Air wypłaca odszkodowanie za opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa
27 kwi 2026

Pasażerowie latający liniami Enter Air mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, również wtedy, gdy chodzi o połączenia czarterowe wykupione w ramach wycieczki. Kluczowe znaczenie ma czas opóźnienia, który musi wynosić co najmniej 3 godziny w momencie przylotu, oraz przyczyna zakłócenia rejsu.
E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?
27 kwi 2026

Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.
Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?
27 kwi 2026

Czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) może przyznać punkty bez osobistego badania? O możliwość otrzymania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na podstawie dokumentacji medycznej często pytają osoby z niepełnosprawnościami. Jakie są przepisy i szanse na ich zmianę?
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.

REKLAMA

Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych
27 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.
Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.
Nie tylko osoby niepełnosprawne tracą na świadczeniu wspierającym. Teraz pracownicy WZON
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.

REKLAMA

Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
27 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.
